Nam chính của loạt phim mới trên Netflix bị thay thế 10 ngày trước khi quay, khiến khán giả 'sửng sốt'

Bộ phim truyền hình mới phát sóng thứ Bảy - Chủ Nhật của đài tvN Bon Appétit, Your Majesty (Tạm dịch là Ngự trù của Bạo chúa) là bộ phim hài lãng mạn giả tưởng sinh tồn, kể về một đầu bếp du hành thời gian về quá khứ và chạm trán với vị vua, một bạo chúa tàn ác nhất nhưng lại sở hữu một vị giác vô song. Bộ phim lịch sử hư cấu này dựa trên tiểu thuyết trực tuyến Surviving as Yeonsangun's Chef, với sự tham gia của Im Yoon Ah, trong vai Yeon Ji Young, bếp trưởng của một nhà hàng 3 sao Michelin ở Paris, và Lee Chae Min, trong vai vua Yi Heon, bạo chúa có khiếu thẩm mỹ tuyệt luân. Đạo diễn Jang Tae Yoo, người đã chỉ đạo hàng loạt phim cổ trang như Painter of the Wind, Deep Rooted Tree, Knight Flower, The Emperor: Owner of the Mask... đã góp phần làm tăng thêm hương vị cho bộ phim bằng phong cách đạo diễn đặc trưng của mình. Ngoài ra, phim còn tạo nên sự khác biệt nhờ những món ăn đặc sắc, cả quá trình chế biến lẫn thành phẩm đều khơi gợi vị giác của người xem.

Mặc dù các bộ phim cổ trang như The Tale of Lady Ok (Chuyện nàng Ok) và Wonkyung rất được yêu thích từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, nhưng lại rất hiếm bộ phim thực sự thành công về mặt rating. Bon Appétit, Your Majesty đã tạo được đà phát triển ngay từ đầu, tận dụng vũ khí ẩm thực độc đáo của mình. Theo Nielsen Korea, tỷ suất người xem cho tập phát sóng ngày 24/8 đạt 6,6% (toàn quốc), tăng 1,7% so với tỷ suất người xem 4,9% của tập đầu tiên, dẫn đầu trong khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình cáp, "vượt mặt" cả Twelve của KBS 2TV. Ngự trù của Bạo chúa cũng xếp thứ ba về tỷ suất người xem mở màn trên FlixPatrol, một trang web chuyên về bảng xếp hạng nền tảng OTT.

Diễn xuất của các diễn viên để lại ấn tượng sâu sắc

Yoona, trở lại màn ảnh nhỏ sau hai năm kể từ 'Khách sạn vương giả' (King the Land), đài JTBC, một lần nữa chứng minh danh tiếng của mình như một nữ hoàng phim hài lãng mạn. Vào vai Yeon Ji Young, người bất ngờ bị đưa đến triều đại Joseon sau một lần nhật thực toàn phần, Im Yoona đã mang đến một màn trình diễn mới mẻ trong vai một đầu bếp chuyên nghiệp dám nói lên suy nghĩ của mình.

Mặc dù Yoona đã chứng minh được sự ổn định của mình, nhưng bạn diễn của cô, Lee Chae Min, lại là một thử thách đáng kể. Buổi đọc kịch bản đầu tiên được tiết lộ là vào ngày 2/1, nhưng đã bị hủy bỏ sau khi nam chính ban đầu vướng vào tranh cãi. Sau khi nam chính ban đầu rời đi vào ngày 11/1, Lee Chae Min được chọn vào vai diễn này, vào ngày 13/1. Ngày quay phim đầu tiên của bộ phim là ngày 22/1, trong khi Lee Chae Min bắt đầu quay vào 11/2, chưa đầy một tháng sau khi được chọn.

Ban đầu, 'Ngự trù của bạo chúa' đã chọn Park Sung Hoon vào vai Yi Heon. Tuy nhiên, Park Sung Hoon đã rút lui khỏi dự án, do tranh cãi về nội dung người lớn, buộc Lee Chae Min phải tham gia diễn xuất trong thời gian ngắn. Thời lượng phim bị hạn chế là điều không thể tránh khỏi.