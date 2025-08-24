Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Phim 'Khế ước bán dâu' trình làng trailer hé lộ loạt tình tiết gay cấn và không kém phần ám ảnh

Hồng Tuyết
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Khế ước bán dâu tái hiện câu chuyện về gia tộc họ Vũ, nơi những cuộc hôn nhân không chỉ là chuyện tình yêu đôi lứa, mà còn là khế ước định mệnh chất chứa bí mật về một lời nguyền truyền đời.

Trong trailer chính thức, Khế ước bán dâu hé lộ những lễ nghi khắt khe trong hành trình Nhài về làm dâu họ Vũ, nơi từng quy tắc đều chất chứa những ẩn ý khó lường. Bên cạnh đó, diện mạo các nàng dâu khác cũng dần hiện rõ, góp phần làm sáng tỏ hơn bức tranh u ám về những “tân nương” ký kết khế ước.

khe-uoc-1.jpg

Khác với teaser trước đó vốn chỉ hé lộ không khí chung, trailer lần này đi sâu vào các luật lệ nghiêm khắc của gia tộc: Không rời khỏi phòng sau canh nhất đêm rằm, không tùy tiện vào phòng lão phu nhân… Những quy tắc tưởng như để giữ gìn lễ nghi lại phơi bày sự giam hãm của nề nếp gia phong, đặc biệt là gánh nặng đặt lên người phụ nữ - phải sinh con trai nối dõi. Chính từ đây, các xung đột ngấm ngầm, những định kiến hà khắc và bi kịch gia tộc bắt đầu lộ diện, tạo nên mạch kịch tính hứa hẹn bùng nổ trên màn ảnh.

khe-uoc-6.jpg

Với yếu tố tâm linh - kỳ bí - cổ trang, Khế ước bán dâu hứa hẹn mang đến một trải nghiệm điện ảnh đặc biệt: Vừa lung linh bởi sắc màu văn hoá, vừa ám ảnh bởi những câu hỏi chưa lời giải, liệu rằng gia tộc họ Vũ có thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa của khế ước với quỷ dữ?

khe-uoc-4.jpg

Lâm Thanh Mỹ đã từng tham gia rất nhiều phim kinh dị nhưng vẫn thấy Khế ước bán dâu có nhiều nét độc đáo. Khi đọc kịch bản, Lâm Thanh Mỹ cảm nhận nhân vật Nhài của mình là một cô gái đây cô đơn, ít được sẻ chia trong gia đình họ Vũ. Một trong những cảnh khiến nữ diễn viên xúc động nhất là cảnh hát ru. Lâm Thanh Mỹ kể: “Tôi đã tập hát rất kỹ, có lần ghi âm để cả đoàn nghe thử thì bất ngờ bật khóc ngay trong lúc thu”.

Hồng Tuyết
#phim cổ trang kinh dị #khế ước bán dâu #gia tộc họ Vũ #tình tiết gay cấn #quy tắc gia phong #bí mật gia đình #nữ diễn viên Lâm Thanh Mỹ #tâm linh kỳ bí #đạo diễn Lý Hải #bi kịch gia đình

Xem thêm

Cùng chuyên mục