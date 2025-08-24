Phim 'Khế ước bán dâu' trình làng trailer hé lộ loạt tình tiết gay cấn và không kém phần ám ảnh

SVO - Khế ước bán dâu tái hiện câu chuyện về gia tộc họ Vũ, nơi những cuộc hôn nhân không chỉ là chuyện tình yêu đôi lứa, mà còn là khế ước định mệnh chất chứa bí mật về một lời nguyền truyền đời.

Trong trailer chính thức, Khế ước bán dâu hé lộ những lễ nghi khắt khe trong hành trình Nhài về làm dâu họ Vũ, nơi từng quy tắc đều chất chứa những ẩn ý khó lường. Bên cạnh đó, diện mạo các nàng dâu khác cũng dần hiện rõ, góp phần làm sáng tỏ hơn bức tranh u ám về những “tân nương” ký kết khế ước.

Khác với teaser trước đó vốn chỉ hé lộ không khí chung, trailer lần này đi sâu vào các luật lệ nghiêm khắc của gia tộc: Không rời khỏi phòng sau canh nhất đêm rằm, không tùy tiện vào phòng lão phu nhân… Những quy tắc tưởng như để giữ gìn lễ nghi lại phơi bày sự giam hãm của nề nếp gia phong, đặc biệt là gánh nặng đặt lên người phụ nữ - phải sinh con trai nối dõi. Chính từ đây, các xung đột ngấm ngầm, những định kiến hà khắc và bi kịch gia tộc bắt đầu lộ diện, tạo nên mạch kịch tính hứa hẹn bùng nổ trên màn ảnh.

Với yếu tố tâm linh - kỳ bí - cổ trang, Khế ước bán dâu hứa hẹn mang đến một trải nghiệm điện ảnh đặc biệt: Vừa lung linh bởi sắc màu văn hoá, vừa ám ảnh bởi những câu hỏi chưa lời giải, liệu rằng gia tộc họ Vũ có thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa của khế ước với quỷ dữ?

Lâm Thanh Mỹ đã từng tham gia rất nhiều phim kinh dị nhưng vẫn thấy Khế ước bán dâu có nhiều nét độc đáo. Khi đọc kịch bản, Lâm Thanh Mỹ cảm nhận nhân vật Nhài của mình là một cô gái đây cô đơn, ít được sẻ chia trong gia đình họ Vũ. Một trong những cảnh khiến nữ diễn viên xúc động nhất là cảnh hát ru. Lâm Thanh Mỹ kể: “Tôi đã tập hát rất kỹ, có lần ghi âm để cả đoàn nghe thử thì bất ngờ bật khóc ngay trong lúc thu”.