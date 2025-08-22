Kết hợp cùng ca sĩ Cao Trung Hiếu, Hoa hậu Khánh Vân hiếm hoi khoe giọng hát gửi thông điệp chạm đến trái tim người nghe

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

THUẬN TÙNG
SVO - Nhân mùa Vu lan sắp đến, ca sĩ Cao Trung Hiếu chính thức ra mắt ca khúc mới mang tên 'Con không lớn nữa, mẹ đừng già đi!'. Đây là sản phẩm âm nhạc đặc biệt, không chỉ đánh dấu lần hợp tác ý nghĩa giữa anh và Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, mà còn chứa đựng câu chuyện đầy cảm xúc phía sau.

Ca khúc này do nhạc sĩ Dani D – Nguyễn Thiện Đức sáng tác, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện mà Cao Trung Hiếu chia sẻ về mẹ trong một dịp về quê thăm gia đình. Bài hát đã được chấp bút hoàn thiện vẻn vẹn trong 3 giờ.

img-6303.jpg

Khi nghe bản demo đầu tiên, Cao Trung Hiếu lập tức nghĩ đến người bạn của mình là Hoa hậu Khánh Vân. "Nàng Hậu" cũng là một người con sống tình cảm và luôn hướng về gia đình. Anh tin rằng, sự đồng hành của Khánh Vân sẽ khiến thông điệp của ca khúc trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

Bài hát mang giai điệu ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, tái hiện câu chuyện xúc động về hành trình trưởng thành của mỗi người con, đan xen ký ức tuổi thơ và hiện tại. Để từ đó, bài hát nhắc nhở mỗi chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc bên mẹ.

q.jpg

Lời ca giản dị nhưng chạm sâu vào cảm xúc, giúp người nghe trong mùa lễ Vu lan báo hiếu sắp tới. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự hội ngộ đặc biệt của đôi bạn ngoài đời Cao Trung Hiếu và Hoa hậu Khánh Vân, mang đến sự kết hợp vừa mới lạ, vừa gần gũi.

untitled.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 được yêu mến nhờ vẻ đẹp ngọt ngào và các hoạt động thiện nguyện. Cô cũng tạo nhiều cảm xúc cho công chúng khi luôn nhắc đến gia đình trong hành trình làm nghệ thuật của mình. Hoa hậu Khánh Vân bày tỏ: “Ngay khi nghe tên bài hát, Vân đã rất xúc động. Đây là một lời nhắc nhở đẹp và nhân văn, không chỉ dành cho riêng ai, mà cho tất cả chúng ta".

10ee150d7d2df573ac3c.jpg

Nhạc sĩ Dani D – Nguyễn Thiện Đức chia sẻ: “Khi nghe anh Hiếu kể về mẹ, tôi như thấy lại tuổi thơ và bóng dáng mẹ mình. Ai cũng có ký ức riêng về mẹ, nhưng nhiều khi giữ mãi trong lòng. Bài hát này giúp tôi nhận ra: Có những điều tưởng đơn giản, nhưng suốt đời ta vẫn chưa một lần dám nói với mẹ".

hieuvame-3.jpg

Cao Trung Hiếu chia sẻ: “Hiếu mong rằng, mùa Vu lan này, mọi người khi nghe ca khúc sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, nói lời yêu thương và thể hiện sự trân trọng khi vẫn còn cơ hội".

THUẬN TÙNG
#mùa Vu lan #mùa vu lan báo hiếu #Cao Trung Hiếu #ca sĩ Cao Trung Hiếu #Hoa hậu Khánh Vân #Nguyễn Trần Khánh Vân

