Hòa Minzy kết hợp với 'nhạc sĩ tỷ view' Nguyễn Văn Chung khơi gợi tinh thần biết ơn nơi người trẻ, hướng đến Đại lễ 2/9

Ca khúc cũng được sử dụng làm nhạc chủ đề bộ phim điện ảnh Mưa đỏ, do đạo diễn Đặng Thái Huyền cầm trịch. Mang chủ đề cách mạng, bài hát ca ngợi sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng, có chồng, con hy sinh nơi chiến trường.

Hoà Minzy cho biết, trong chuyến thăm Quảng Trị dịp 27/7 vừa qua, cô được thăm và nghe kể về câu chuyện cảm động của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui.

Đến khi được mời và tham gia Mưa đỏ, bộ phim đem lại những trải nghiệm sâu sắc của Hoà Minzy, khi đóng một bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh, giúp cô hiểu được nỗi đau, sự mất mát to lớn của những người vợ, người mẹ liệt sĩ, anh hùng. Đặc biệt là tinh thần yêu nước nồng nàn chính là lý do thôi thúc để Hoà Minzy “hết mình” cho quyết tâm thực hiện một MV chủ đề người mẹ Việt Nam anh hùng.

Sau khi nghe sáng tác của Nguyễn Văn Chung, chỉ trong một đêm, Hòa Minzy quyết định thực hiện MV mang tên Nỗi đau giữa hoà bình. Cô gọi đây là một dự án rất lớn và rất quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp. Nữ ca sĩ chọn đạo diễn Nhu Đặng - người cộng sự trong Bắc bling để kể câu chuyện lần này.

Trong MV, Hòa Minzy xây dựng câu chuyện nơi hậu phương của đội trưởng Tạ. Cô hóa thân vào vai người vợ, người con dâu hiền dịu, tần tảo. Sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị. Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (vai chồng), người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa đỏ và NSND Như Quỳnh (vai mẹ) vào MV của mình.

Khi nhận được lời mời tham gia MV, diễn viên Phương Nam đã đồng ý và rất hào hứng, anh lăn xả thể hiện và hết mình với dự án âm nhạc kết hợp điện ảnh. Còn về phía NSND Như Quỳnh, đó là một sự xuất hiện đặc biệt. Những phân cảnh của NSND tại hiện trường khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Bà đồng ý không một phút do dự khi Hoà Minzy ngỏ lời mời, không cần hỏi cát sê.

Hòa Minzy cho biết, đây là sản phẩm cô khóc nhiều nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay của mình: “Đêm nào tôi cũng nghe ca khúc, có hôm 3h - 4h sáng mới ngủ được, mỗi khi nghe tôi lại không kìm được nước mắt. Âm nhạc, câu chuyện MV gây ám ảnh với tôi suốt thời gian qua".

Dù ca khúc thuộc dòng nhạc cách mạng nhưng nữ ca sĩ rất tự tin vào thông điệp, câu chuyện đậm giá trị nhân văn sẽ dễ chạm đến mọi tầng lớp khán giả. Đặc biệt, cô hy vọng bài hát sẽ được khán giả đón nhận khi chúng ta đang sống trong những ngày lễ lớn chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Mục tiêu cuối mà cô và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hướng đến, đó là nỗ lực lan tỏa những điều tích cực, khơi gợi lòng biết ơn và cả những hành động tốt đẹp, yêu thương gửi đến với những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng.