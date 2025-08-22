Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Hai 'diễn viên trăm tỷ' Uyển Ân và Ma Ran Đô 'quậy tung' màn ảnh Việt với vai trò mới, làm khán giả không khỏi tò mò

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Bộ phim 'Em xinh tinh quái' thông báo ra mắt phiên bản lồng tiếng với sự góp giọng của Uyển Ân và Ma Ran Đô cho cặp đôi chính. Vai trò mới mẻ này của hai diễn viên tài năng tạo nhiều tò mò cho khán giả.

Trong phim, Uyển Ân đảm nhận lồng tiếng cho vai Sun Ji (YoonA) và Ma Ran Đô đảm nhận vai Gil Gu (Ahn Bo-hyun), cặp nam nữ chính của bộ phim. Ngoài ra, sự góp giọng của Khuyến Dương (Chị Phiến) trong vai pháp sư trừ tà hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước cho khán giả.

pc-aw22081ua.jpg

Với Em xinh tinh quái, diễn viên Uyển Ân lần đầu thử sức ở lĩnh vực lồng tiếng khi đảm nhận vai Sun Ji - nhân vật do YoonA thủ vai, với hai sắc thái hoàn toàn trái ngược giữa ban ngày và ban đêm. Đây là trải nghiệm mới mẻ, mang đến cho Uyển Ân nhiều cảm xúc thú vị.

499532043-710985058116647-1630285516393534785-n.jpg

Nữ diễn viên chia sẻ: “Nhân vật của chị YoonA trong phim là một vai diễn vô cùng thú vị, có phần ‘điên’ như người mang hai nhân cách vậy. Ban ngày thì dịu dàng, ban đêm lại hóa tinh quái, khó mà lường trước được. Tôi nghĩ, cả hai mặt này đều hấp dẫn và cũng có nét giống tôi ngoài đời. Cá nhân tôi đặc biệt thích màu sắc của nhân vật lúc về đêm: Vừa tinh nghịch, vừa lạ lẫm, có chút ‘điên khùng’ đáng yêu nhưng cũng ẩn chứa chiều sâu cảm xúc đặc biệt”.

pc-aw22082mrd.jpg

Nam diễn viên Ma Ran Đô cũng lần đầu lấn sân sang vai trò lồng tiếng với vai Gil Gu - nhân vật do Ahn Bo Hyun thủ vai, một chàng trai khờ khạo nhưng tốt bụng và giàu tình cảm. Với chất giọng trầm ấm đặc trưng, Ma Ran Đô như được “đo ni đóng giày” cho vai diễn này, giúp truyền tải trọn vẹn sự chân thành và cả nét tinh tế trong cách Gil Gu “nuông chiều” nữ chính.

518279496-23862920586734101-5009902932282610405-n.jpg

Chia sẻ về trải nghiệm mới mẻ này, Ma Ran Đô cho biết: “Lần đầu tham gia lồng tiếng, thật sự là thử thách rất khó đối với tôi, khác xa so với những gì đã được học trước đây, từ diễn xuất cho đến sân khấu. Khi diễn trực tiếp, sẽ có nhiều yếu tố bổ trợ giúp mình thoại một cách tự nhiên hơn, còn với lồng tiếng thì phải điều chỉnh lực, cách thoại và đặc biệt là sử dụng rất nhiều năng lượng để truyền tải đúng tâm lý nhân vật”.

THUẬN TÙNG
#Ma Ran Đô #diễn viên Ma Ran Đô #Uyển Ân #Huỳnh Uyển Ân #lồng tiếng #Lồng tiếng phim #YoonA #Em xinh tinh quái

Xem thêm

Cùng chuyên mục