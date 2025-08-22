Hai 'diễn viên trăm tỷ' Uyển Ân và Ma Ran Đô 'quậy tung' màn ảnh Việt với vai trò mới, làm khán giả không khỏi tò mò

SVO - Bộ phim 'Em xinh tinh quái' thông báo ra mắt phiên bản lồng tiếng với sự góp giọng của Uyển Ân và Ma Ran Đô cho cặp đôi chính. Vai trò mới mẻ này của hai diễn viên tài năng tạo nhiều tò mò cho khán giả.

Trong phim, Uyển Ân đảm nhận lồng tiếng cho vai Sun Ji (YoonA) và Ma Ran Đô đảm nhận vai Gil Gu (Ahn Bo-hyun), cặp nam nữ chính của bộ phim. Ngoài ra, sự góp giọng của Khuyến Dương (Chị Phiến) trong vai pháp sư trừ tà hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước cho khán giả.

Với Em xinh tinh quái, diễn viên Uyển Ân lần đầu thử sức ở lĩnh vực lồng tiếng khi đảm nhận vai Sun Ji - nhân vật do YoonA thủ vai, với hai sắc thái hoàn toàn trái ngược giữa ban ngày và ban đêm. Đây là trải nghiệm mới mẻ, mang đến cho Uyển Ân nhiều cảm xúc thú vị.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Nhân vật của chị YoonA trong phim là một vai diễn vô cùng thú vị, có phần ‘điên’ như người mang hai nhân cách vậy. Ban ngày thì dịu dàng, ban đêm lại hóa tinh quái, khó mà lường trước được. Tôi nghĩ, cả hai mặt này đều hấp dẫn và cũng có nét giống tôi ngoài đời. Cá nhân tôi đặc biệt thích màu sắc của nhân vật lúc về đêm: Vừa tinh nghịch, vừa lạ lẫm, có chút ‘điên khùng’ đáng yêu nhưng cũng ẩn chứa chiều sâu cảm xúc đặc biệt”.

Nam diễn viên Ma Ran Đô cũng lần đầu lấn sân sang vai trò lồng tiếng với vai Gil Gu - nhân vật do Ahn Bo Hyun thủ vai, một chàng trai khờ khạo nhưng tốt bụng và giàu tình cảm. Với chất giọng trầm ấm đặc trưng, Ma Ran Đô như được “đo ni đóng giày” cho vai diễn này, giúp truyền tải trọn vẹn sự chân thành và cả nét tinh tế trong cách Gil Gu “nuông chiều” nữ chính.

Chia sẻ về trải nghiệm mới mẻ này, Ma Ran Đô cho biết: “Lần đầu tham gia lồng tiếng, thật sự là thử thách rất khó đối với tôi, khác xa so với những gì đã được học trước đây, từ diễn xuất cho đến sân khấu. Khi diễn trực tiếp, sẽ có nhiều yếu tố bổ trợ giúp mình thoại một cách tự nhiên hơn, còn với lồng tiếng thì phải điều chỉnh lực, cách thoại và đặc biệt là sử dụng rất nhiều năng lượng để truyền tải đúng tâm lý nhân vật”.