Màn kết hợp 'gấp đôi visual' của JSOL và Sơn.K khiến các fan 'say đắm quên cả lối về'

SVO - MV 'Không phải em không phải ai' đánh dấu màn kết hợp thú vị giữa hai 'Anh trai say hi' JSOL và Sơn.K.

Không phải em không phải ai là một sáng tác của Sơn.K. Bài hát gây ấn tượng bởi giai điệu vui tươi, sôi động và giọng hát tràn đầy năng lượng tích cực của JSOL.

Ca khúc mang âm hưởng của những bản tình ca ngọt ngào, mơ mộng từ thập niên 90. Bản nhạc mở ra một không gian âm nhạc rộn ràng và bay bổng, khiến người nghe muốn nhún nhảy theo từng câu hát.

Nội dung của ca khúc là lời tỏ tình từ một chàng trai đến cô gái mà anh theo đuổi, khẳng định chắc chắn về tình cảm bên trong mình như chính nhan đề - Không phải em không phải ai.

MV lần này mở màn bằng một cú máy one-shot đậm chất điện ảnh giữa khung cảnh trường học, tạo cảm giác như đang xem bộ phim ca nhạc học đường đình đám High school musical. JSOL hóa thân thành một nam sinh tinh nghịch, cùng các bạn học trêu đùa lẫn nhau và nhảy múa, ca hát bên ngoài hành lang. Cùng với JSOL, Sơn.K cũng xuất hiện trong MV với tạo hình bảnh bao, "visual" sáng bừng.

Thông qua MV mới, JSOL thể hiện kỹ năng biểu diễn tự tin và chuyên nghiệp, gương mặt sinh động và hình thể linh hoạt. Nam ca sĩ lướt êm qua từng khung hình chỉ với một cú máy quay xuyên suốt và còn thực hiện vũ đạo đồng đều, bắt mắt cùng dàn vũ công hùng hậu.

JSOL chia sẻ: “Không phải em không phải ai cũng tương tự như không có mọi người, không có JSOL. Tôi dành tặng ca khúc này cho tất cả những ai đã dõi theo hành trình âm nhạc của mình”.

Tác giả của bài hát là Sơn.K - một gen Z chính hiệu, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại có cái nhìn rất hoài niệm, đậm chất 8X - 9X khi viết nhạc về tình yêu. Sơn.K đã khẳng định phong cách lãng mạn, mơ mộng mà chân thành thông qua các sáng tác như She never cries kết hợp với Hoàng Duyên, Bản tin dự báo trời có mưa do JSOL thể hiện và giờ là Không phải em không phải ai.

Tân binh V-pop này hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ trong Anh trai say hi mùa 2, với khả năng sáng tác đa thể loại và giọng ca ấm áp, nội lực.