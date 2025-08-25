Chuyện gì khiến Ninh Dương Lan Ngọc liên tục bị Tiến Luật và Ngô Kiến Huy 'bóc phốt', làm netizen không khỏi tò mò?

Mở đầu tập 5 mới đây, các chiến sĩ nhập vai bước vào bài huấn luyện khắc nghiệt cùng Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TP. HCM) và Trung tá Nguyễn Hữu Đạo (Tổ trưởng Tổ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP. HCM). Thử thách lần này là giải cứu nạn nhân mắc kẹt trên cao bằng xe thang cứu nạn cứu hộ và ròng rọc thả chậm.

Tại đây, các nữ nghệ sĩ khách mời Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby bất ngờ xuất hiện trong vai nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng cao nhất tòa nhà hơn 30 mét.

“Đây giống như một thử thách lớn trong đời tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ, tôi đã vượt qua”, Huyền Baby thổ lộ. Ngay cả những người đã tập làm quen với thử thách độ cao nhiều lần như chiến sĩ nhập vai Tiến Luật cũng phải thừa nhận, anh thật sự run rẩy khi đứng trên xe thang cứu hộ ở độ cao không tưởng.

Trên độ cao chót vót, khi bản năng sinh tồn bị thử thách, những nạn nhân chỉ còn biết trao niềm tin tuyệt đối cho người chiến sĩ đang dìu họ vượt qua hiểm nguy. Sau phần huấn luyện kỹ năng trên cao, các chiến sĩ nhập vai cùng dàn khách mời bước vào hội thi chữa cháy đầy gay cấn dưới sự giám sát của Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh và Đại úy Vũ Ngọc Hoàng (Phòng PC07, Công an TP. Hà Nội). Hai đội “Ra đây mà xem” và “Có gì mà xem” chính thức đối đầu, tạo nên bầu không khí sôi nổi nhưng cũng rực rỡ bởi tinh thần đồng đội.

Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Khánh Vy - vợ của Phan Mạnh Quỳnh, đã khiến cuộc thi thêm phần thú vị. Vừa gặp chồng đã phải “đối đầu”, Khánh Vy khẳng định: “Trong cuộc sống thường ngày, chồng tôi chưa bao giờ thắng tôi bất kỳ cuộc đua nào. Tôi tin lần này tôi cũng sẽ chiến thắng”. Câu nói duyên dáng của “hậu phương quả cảm” mang đến nhiều tiếng cười.

Trong phần thi, các nghệ sĩ được trực tiếp làm quen với bình chữa cháy xách tay, lắp lăng vòi, chữa cháy và giải cứu nạn nhân. Đây là những kỹ năng luôn là cần thiết đối với mỗi người dân trong đời sống. Minh Hằng thừa nhận: “Đầu tiên phải gửi lời khen đến chiến sĩ nhập vai Thành Trung, Song Luân và Kiều Minh Tuấn về việc hướng dẫn rất chi tiết và giúp cho tôi hiểu rất rõ về các công cụ phòng cháy chữa cháy. Tôi cảm thấy chương trình quá hay khi đã làm cho các anh tự tin”.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc liên tục bị Tiến Luật và Ngô Kiến Huy “bóc phốt” vì tự tin đến mức không lắng nghe hướng dẫn và có màn thể hiện hoàn toàn... trật lất. Dù vậy, nữ diễn viên cũng bày tỏ sự ủng hộ đến các anh em trong hành trình nhập vai này.

Ninh Dương Lan Ngọc bày tỏ: “Không biết khán giả sẽ cảm nhận như thế nào, nhưng riêng tôi cảm thấy rất thích các anh trong hình ảnh người chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như thế này. Mặc trên mình bộ đồng phục của những người chiến sĩ thầm lặng, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng việc các anh làm”.

Trang Pháp lại mang đến cảm xúc chân thành, với chia sẻ: “Khi vào vai nữ chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảm giác của tôi là rất vinh dự và tự hào. Không phải ai cũng có cơ hội được có trải nghiệm quý giá này”.

Tuy nhiên, trong sự căng thẳng và áp lực thời gian, đội “Ra đây mà xem” đã mắc lỗi nhỏ khi lắp lăng chưa chặt, khiến quá trình dập lửa bị chậm nhịp. Kết quả, đội của Khánh Vy, Minh Hằng và Trang Pháp giành chiến thắng, để lại tiếng cười xen lẫn sự tiếc nuối cho đối thủ phải chống đẩy 10 cái như hình phạt.

Dù thắng hay thua, điều còn lại sau hội thi không chỉ là niềm vui hay sự kịch tính, mà là tinh thần gắn kết và sự trân trọng dành cho lòng quả cảm của những người hùng không áo choàng. Với MONO, bài học lớn nhất chính là tinh thần đồng đội: “Thắng thua không quan trọng. Những thử thách rất hay đã tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong đơn vị cho các anh em tôi cùng những khách mời”.