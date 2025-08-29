Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Thị đế Baeksang' Kang Ha Neul khiến khán giả Việt đứng ngồi không yên khi đối đầu với 'ông hoàng giải trí'

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tạo nên 'cơn sốt' trên mạng xã hội sau khi 'nhá hàng' hành trình 'mắc kẹt' ở Việt Nam của Lee Kwang Soo, mới đây, dự án điện ảnh Việt - Hàn mang tên 'Tay anh giữ một vì sao' tiếp tục hé lộ sự xuất hiện bất ngờ của 'Thị đế Baeksang' Kang Ha Neul, khiến khán giả Việt 'đứng ngồi không yên'.

Năm 2025 được xem là một năm năng suất và thành công của “Thị đế Baeksang” Kang Ha Neul khi anh liên tiếp tham gia các dự án lớn và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Không ồn ào và chiêu trò, nam tài tử từng bước ghi điểm với công chúng bằng khả năng diễn xuất biến hoá đa dạng, 'cân' mọi cảm xúc, chiều sâu nhân vật.

momo-amazone-s3-api-250619151903-638859431432684818.jpg

Chỉ trong vòng hơn nửa năm trở lại đây, Kang Ha Neul khẳng định danh xưng “tắc kè hoa” màn ảnh của mình, khi liên tục khuấy đảo truyền hình, điện ảnh, cho đến nền tảng trực tuyến. Kang Ha Neul có các dự án thành công như Tastefully yours, Squid game 3, Yadang: Ba mặt lật kèo.

bts-5.jpg

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Kang Ha Neul sẽ đảm nhận vai diễn là một "ngôi sao" có tiếng, bên cạnh Lee Kwang Soo, trong Tay anh giữ một vì sao. Vốn nổi tiếng bởi khả năng “tấu hài” duyên dáng, nhà sản xuất quyết tâm "chiều" fan hết mức, khi "nhá hàng" sẽ khai thác triệt để khả năng này, với những mảng miếng cười không ngớt trên màn ảnh.

q2.jpg

Khác với đoạn teaser trailer "nhá hàng" trước đó, xoay quanh tình yêu ngọt ngào giữa “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo và “nàng thơ” Hoàng Hà, phim còn vén màn những góc tối của showbiz Hàn - những cuộc đấu đá, cạnh tranh tranh giành hào quang giữa các "ngôi sao".

q.jpg

Đây được xem là yếu tố mới lạ và không kém phần hấp dẫn cho khán giả trên màn ảnh rộng. Đặc biệt, cuộc chiến còn thuộc về hai cái tên tạo được sức hút lớn là Lee Kwang Soo và Kang Ha Neul.

q3.jpg

Chỉ mới hé lộ một vài hình ảnh về sự xuất hiện của Kang Ha Neul, vai trò của anh trong phim vẫn là một ẩn số với khán giả. Chia sẻ về sự xuất hiện đặc biệt trong phim này, Kang Ha Neul bày tỏ niềm hạnh phúc và không giấu được sự phấn khởi.

still-2.png

Anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đóng góp một phần trong dự án mang nhiều ý nghĩa hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi hy vọng, bộ phim khi ra mắt sẽ nhận được sự yêu thương, ủng hộ của khán giả”.

q34.jpg

Trong bối cảnh hợp tác và giao lưu văn hoá giữa Việt Nam với các quốc gia khác trong lĩnh vực điện ảnh tạo được dấu ấn năm 2025, gần đây nhất là thành công của Mang mẹ đi bỏ, Tay anh giữ một vì sao được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa xu hướng này.

THUẬN TÙNG
#Lee Kwang Soo #Running Man Lee Kwang Soo #Kang Ha Neul #Thị đế Kang Ha Neul #mỹ nam màn ảnh #Hoàng Hà #Tay Anh Giữ Một Vì Sao

Xem thêm

Cùng chuyên mục