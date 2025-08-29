'Thị đế Baeksang' Kang Ha Neul khiến khán giả Việt đứng ngồi không yên khi đối đầu với 'ông hoàng giải trí'

SVO - Tạo nên 'cơn sốt' trên mạng xã hội sau khi 'nhá hàng' hành trình 'mắc kẹt' ở Việt Nam của Lee Kwang Soo, mới đây, dự án điện ảnh Việt - Hàn mang tên 'Tay anh giữ một vì sao' tiếp tục hé lộ sự xuất hiện bất ngờ của 'Thị đế Baeksang' Kang Ha Neul, khiến khán giả Việt 'đứng ngồi không yên'.

Năm 2025 được xem là một năm năng suất và thành công của “Thị đế Baeksang” Kang Ha Neul khi anh liên tiếp tham gia các dự án lớn và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Không ồn ào và chiêu trò, nam tài tử từng bước ghi điểm với công chúng bằng khả năng diễn xuất biến hoá đa dạng, 'cân' mọi cảm xúc, chiều sâu nhân vật.

Chỉ trong vòng hơn nửa năm trở lại đây, Kang Ha Neul khẳng định danh xưng “tắc kè hoa” màn ảnh của mình, khi liên tục khuấy đảo truyền hình, điện ảnh, cho đến nền tảng trực tuyến. Kang Ha Neul có các dự án thành công như Tastefully yours, Squid game 3, Yadang: Ba mặt lật kèo.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Kang Ha Neul sẽ đảm nhận vai diễn là một "ngôi sao" có tiếng, bên cạnh Lee Kwang Soo, trong Tay anh giữ một vì sao. Vốn nổi tiếng bởi khả năng “tấu hài” duyên dáng, nhà sản xuất quyết tâm "chiều" fan hết mức, khi "nhá hàng" sẽ khai thác triệt để khả năng này, với những mảng miếng cười không ngớt trên màn ảnh.

Khác với đoạn teaser trailer "nhá hàng" trước đó, xoay quanh tình yêu ngọt ngào giữa “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo và “nàng thơ” Hoàng Hà, phim còn vén màn những góc tối của showbiz Hàn - những cuộc đấu đá, cạnh tranh tranh giành hào quang giữa các "ngôi sao".

Đây được xem là yếu tố mới lạ và không kém phần hấp dẫn cho khán giả trên màn ảnh rộng. Đặc biệt, cuộc chiến còn thuộc về hai cái tên tạo được sức hút lớn là Lee Kwang Soo và Kang Ha Neul.

Chỉ mới hé lộ một vài hình ảnh về sự xuất hiện của Kang Ha Neul, vai trò của anh trong phim vẫn là một ẩn số với khán giả. Chia sẻ về sự xuất hiện đặc biệt trong phim này, Kang Ha Neul bày tỏ niềm hạnh phúc và không giấu được sự phấn khởi.

Anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đóng góp một phần trong dự án mang nhiều ý nghĩa hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi hy vọng, bộ phim khi ra mắt sẽ nhận được sự yêu thương, ủng hộ của khán giả”.

Trong bối cảnh hợp tác và giao lưu văn hoá giữa Việt Nam với các quốc gia khác trong lĩnh vực điện ảnh tạo được dấu ấn năm 2025, gần đây nhất là thành công của Mang mẹ đi bỏ, Tay anh giữ một vì sao được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa xu hướng này.