Hướng về Đại lễ 2/9, 'nhạc sĩ tỷ view' Nguyễn Văn Chung cùng Quốc Thiên, Neko Lê hát tri ân các chiến sĩ quả cảm

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Trái tim quả cảm' do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, ca sĩ Quốc Thiên và rapper Neko Lê thể hiện. Ca khúc là điểm khởi đầu cho chiến dịch truyền thông cùng tên, tri ân những người hùng thầm lặng đang ngày đêm hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc, trong không khí hướng về lễ Quốc khánh 2/9.

Trong thời khắc cả nước hướng về những ngày kỷ niệm trọng đại: 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bài hát ra đời với mong muốn trở thành nhịp đập chung, góp phần tạo nên một bản hùng ca của dân tộc.

82436f11-0add-44dd-ac58-62c28ce887bd.jpg

Trái tim quả cảm khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trong những khoảnh khắc khốc liệt nhất của đời thường. Họ sẵn sàng bước vào đêm đen với mồ hôi, nước mắt và cả xương máu để giữ lại nụ cười và sự bình yên cho nhân dân. Đây cũng là bài hát chủ đề của chương trình ăn khách Chiến sĩ quả cảm.

762c25c0-8782-4e2c-9d49-bf83c626d35a.jpg

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm sự, cảm hứng cho ca khúc đến từ những cuộc trò chuyện với các chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH, Cảnh sát Cơ động và cả những dòng tin tức nhói lòng về sự hy sinh của thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, anh dũng hy sinh trong khi truy bắt tội phạm ma túy.

84396bdc-9e71-4d11-8a06-a545d3ae6059.jpg

“Các anh vào ngành này mà không biết hiểm nguy ập đến khi nào. Có thể là ngày mai, có thể ngay hôm nay. Và phía sau những sự hy sinh ấy là những khoảng trống đau thương. Tôi muốn qua âm nhạc để người dân thấu hiểu, để lòng biết ơn không chỉ còn trong lời nói”, Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

8d989840-9887-45b0-960a-7ab353df281d.jpg

Sau thành công của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình từng chạm đến hàng triệu khán giả, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thừa nhận, anh không đặt nặng áp lực khi sáng tác bài hát này.

deb12a19-2811-4cb3-aab9-0d0efc2c370b.jpg

Với anh, âm nhạc về quê hương, đất nước không hướng đến những con số trăm, triệu hay tỷ lượt xem, mà là lời tri ân lặng lẽ gửi đến những con người đang ngày đêm gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. “Tôi viết vì lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những lực lượng đang âm thầm gìn giữ bình yên cho cuộc sống này,” anh bộc bạch.

f4a632a8-7ad0-4bfa-a9f0-1522f2330692.jpg

Mang những ca từ mạnh mẽ tôn vinh người hùng đời thực đến với khán giả, ca sĩ Quốc Thiên cho biết, anh đã tìm thấy nguồn cảm xúc từ những ngày tham gia nhập vai ở lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.

e0261403-1170-42aa-b431-2f69c2684bc6.jpg

“Việc sinh hoạt, tập luyện và đồng hành cùng các chiến sĩ ngoài đời thực đã để lại trong tôi những cảm xúc khó quên. Tôi muốn dồn trọn tất cả vào bài hát, như một lời gửi gắm chân thành đến các anh trước hàng triệu khán giả”, Quốc Thiên chia sẻ.

8ad500d1-e732-4517-af90-df3c9b0f6479.jpg

Cùng chung tinh thần ấy, Neko Lê viết nên phần rap hào hùng trong lúc đang làm nhiệm vụ đi rừng ở chặng ghi hình nhập vai lực lượng Phòng chống khủng bố. Với anh, đó không chỉ là lời rap, mà là tuyên ngôn của khí phách, lòng quả cảm.

Bình Nguyễn
