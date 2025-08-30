‘Anh chồng quốc dân’ Hứa Quang Hán làm các fan Việt bất ngờ tiết lộ sẽ đến Việt Nam quảng bá phim mới

SVO - Nhà phát hành của bộ phim 'Năm của Anh, Ngày của Em' xác nhận 'anh chồng quốc dân' Hứa Quang Hán sẽ đến Việt Nam trong tháng Chín để tham dự hoạt động quảng bá cho dự án này. Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 10/2025.

Vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 8/2025, Hứa Quang Hán đã nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ, đồng thời khẳng định sẽ sớm trở lại với nghệ thuật. "Ngôi sao" xứ Đài đã bắt tay ngay vào công việc với chuyến lưu diễn quảng bá phim mới, trong đó Việt Nam là một trong những điểm dừng chân quan trọng.

Sau tiếng vang từ series và điện ảnh Muốn gặp anh, Hứa Quang Hán tiếp tục khẳng định vị thế trong dòng phim tình cảm, viễn tưởng. Lần tái xuất này, anh hứa hẹn mang đến một hành trình đong đầy cảm xúc, kết nối khán giả qua từng khoảnh khắc.

Năm của Anh, Ngày của Em kể câu chuyện tình yêu vượt thời gian giữa hai con người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau trong dòng chảy định mệnh, nhưng lại bị gắn kết bởi những lát cắt quá khứ, hiện tại và tương lai.

Bộ phim khai thác chủ đề tình cảm viễn tưởng, nơi cảm xúc chân thật đan xen cùng yếu tố thời gian, để lại dư âm ngọt ngào nhưng cũng đầy day dứt. Với sự tham gia của Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm, tác phẩm hứa hẹn sẽ là một hành trình điện ảnh chạm đến trái tim khán giả.

Những ngày qua, thông tin Hứa Quang Hán cùng bạn diễn Viên Lễ Lâm và ê kíp sản xuất sẽ trực tiếp đến Việt Nam đã khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng phấn khởi. Theo xác nhận từ nhà phát hành, sự kiện quảng bá sẽ được tổ chức với quy mô lớn tại TP. HCM, mang đến nhiều hoạt động đặc biệt dành riêng cho khán giả.

Trước khi có mặt tại Việt Nam, bộ phim Năm của Anh, Ngày của Em sẽ chính thức tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30, vào tháng 9/2025. Sau đó, đoàn phim sẽ tiếp tục hành trình quảng bá tại Singapore và nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.