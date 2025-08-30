Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

‘Anh chồng quốc dân’ Hứa Quang Hán làm các fan Việt bất ngờ tiết lộ sẽ đến Việt Nam quảng bá phim mới

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nhà phát hành của bộ phim 'Năm của Anh, Ngày của Em' xác nhận 'anh chồng quốc dân' Hứa Quang Hán sẽ đến Việt Nam trong tháng Chín để tham dự hoạt động quảng bá cho dự án này. Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 10/2025.

Vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 8/2025, Hứa Quang Hán đã nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ, đồng thời khẳng định sẽ sớm trở lại với nghệ thuật. "Ngôi sao" xứ Đài đã bắt tay ngay vào công việc với chuyến lưu diễn quảng bá phim mới, trong đó Việt Nam là một trong những điểm dừng chân quan trọng.

540774873-1075462854746583-3958087934773266445-n.jpg

Sau tiếng vang từ series và điện ảnh Muốn gặp anh, Hứa Quang Hán tiếp tục khẳng định vị thế trong dòng phim tình cảm, viễn tưởng. Lần tái xuất này, anh hứa hẹn mang đến một hành trình đong đầy cảm xúc, kết nối khán giả qua từng khoảnh khắc.

star-tour.png

Năm của Anh, Ngày của Em kể câu chuyện tình yêu vượt thời gian giữa hai con người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau trong dòng chảy định mệnh, nhưng lại bị gắn kết bởi những lát cắt quá khứ, hiện tại và tương lai.

528195476-1056507443308791-7704827037262572081-n.jpg

Bộ phim khai thác chủ đề tình cảm viễn tưởng, nơi cảm xúc chân thật đan xen cùng yếu tố thời gian, để lại dư âm ngọt ngào nhưng cũng đầy day dứt. Với sự tham gia của Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm, tác phẩm hứa hẹn sẽ là một hành trình điện ảnh chạm đến trái tim khán giả.

copy-of-measure-in-love-dsc09157-0606.jpg

Những ngày qua, thông tin Hứa Quang Hán cùng bạn diễn Viên Lễ Lâm và ê kíp sản xuất sẽ trực tiếp đến Việt Nam đã khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng phấn khởi. Theo xác nhận từ nhà phát hành, sự kiện quảng bá sẽ được tổ chức với quy mô lớn tại TP. HCM, mang đến nhiều hoạt động đặc biệt dành riêng cho khán giả.

540018189-1075462881413247-660653236120399611-n.jpg

Trước khi có mặt tại Việt Nam, bộ phim Năm của Anh, Ngày của Em sẽ chính thức tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30, vào tháng 9/2025. Sau đó, đoàn phim sẽ tiếp tục hành trình quảng bá tại Singapore và nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Bình Nguyễn
#Hứa Quang Hán Việt Nam #Hứa Quang Hán #Hứa Quang Hán xuất ngũ #anh chồng quốc dân #Hứa Quang Hán đến Việt Nam #quảng bá phim

Xem thêm

Cùng chuyên mục