Không còn là ‘tổng tài bá đạo’ trên mạng xã hội, Võ Tấn Phát tỏa sáng khi lăn xả và ‘lột xác' ấn tượng với vai phản diện

Ghi điểm trong lòng khán giả với các vai diễn hài hước từ trên mạng xã hội đến màn ảnh, Võ Tấn Phát tiếp tục thể hiện tài năng diễn xuất với vai diễn phản diện trong 'Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn'.

Võ Tấn Phát là cái tên nổi lên từ những năm gần đây nhờ những nội dung mạng xã hội hấp dẫn và loạt tiểu phẩm hài duyên dáng trên nền tảng số. Trên màn ảnh rộng lẫn các gameshow, anh đã sớm tạo dấu ấn nhờ sự hoạt ngôn, thông minh trong cách xử lý tình huống và khả năng diễn xuất tốt.

Trong Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, Võ Tấn Phát vào vai Giang. Đây là một nhân vật đầy bí ẩn, đồng thời là “mắt xích” khó đoán trong hành trình tranh đoạt chiếc nhẫn 9 tỷ đồng. Nếu đã quen với Võ Tấn Phát diễn hài thì vai diễn phản diện này sẽ mang đến hình ảnh hoàn toàn mới, khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Võ Tấn Phát chịu khó và lăn xả hết mình khi vai diễn này đòi hỏi nhiều cảnh quay khó. Đặc biệt là cảnh quay dưới sông đầy nguy hiểm, yêu cầu các diễn viên vừa phải bình tĩnh xử lý tình huống, vừa phải diễn tốt vai của mình. Cách diễn của anh trong những phân đoạn này không chỉ thể hiện tính cách nhân vật đầy phức tạp mà còn chứa nhiều mưu mô khó đoán.

Đạo diễn Trung Lùn đã từng chia sẻ, với dự án lần này sẽ hoàn toàn ‘lột xác’ các diễn viên, không để họ ‘đóng khung’ trong các vai sở trường. Do đó, màn thể hiện của Võ Tấn Phát thật sự khiến khán giả ấn tượng. Bởi vai diễn còn đòi hỏi sự đào sâu về tâm lý, để người xem thấy được sự ‘điên loạn’ nhưng không gượng ép.

Võ Tấn Phát cho biết: “Tôi nghĩ nét diễn lần này là một thứ chưa từng ai khai thác. Cảm ơn anh Trung Lùn đã cho tôi cơ hội vào một vai diễn rất có chiều sâu. Những phân cảnh hành động, chúng tôi đa phần đều phải làm thật”.

Từ Nụ hôn bạc tỷ rồi Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn và sắp tới là phim Tết 2026 Báu vật trời cho, Võ Tấn Phát đang làm tên tuổi sáng giá được các nhà sản xuất lẫn đạo diễn lựa chọn. Vì vậy, sự thay đổi ngoạn mục với vai Giang là điều cần thiết để giới chuyên môn nhìn thấy lực diễn đa dạng của Võ Tấn Phát. Từ đó, mở ra thêm nhiều cơ hội cho anh nhận được các vai diễn có tính cách đa dạng hơn.

Với một diễn viên đa tài ở hiện tại, để tên tuổi đến gần hơn nhiều đối tượng khán giả, người nghệ sĩ cần khéo léo xây dựng hình ảnh gần gũi, nhanh nhạy 'bắt trend' hoặc thậm chí 'tạo trend'. Võ Tấn Phát đã và đang phát huy rất tốt cách làm này, khi tận dụng nền tảng mạng xã hội để thu hút thêm lượng fan trẻ. Và anh cũng không ngại vai lớn hay nhỏ để thử sức bản thân.

Một chuyện hậu trường thú vị mà nhà sản xuất tiết lộ, trong lúc phỏng vấn, Võ Tấn Phát bất ngờ “ngất xỉu” bên cạnh đạo diễn, khiến nhiều người hoang mang tưởng rằng anh bị kiệt sức sau những ngày quay vất vả. Sau đó, hóa ra đó chỉ là một tiểu phẩm hài ngắn do chính anh “bày trò” để “làm dịu” không khí của đoàn phim. Dù chỉ là một màn tung hứng, nhưng cho thấy Võ Tấn Phát dù vất vả cho vai diễn nhưng vẫn giữ được tinh thần hài hước.

Với sự lăn xả cho vai diễn đặc biệt này, Võ Tấn Phát đã chứng minh anh có thể vượt ra ‘sự an toàn’ của các vai hài. Anh là một ‘viên ngọc’ chờ tỏa sáng của màn ảnh Việt, nếu tiếp tục có thêm các vai diễn ấn tượng như trong Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.