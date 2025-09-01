Bộ phim kinh dị Nhật 'gây sốc' mà bạn không thể bỏ qua trong tháng Chín này!

SVO - Tháng 'cô hồn' năm nay, khán giả mê phim Nhật sẽ được trải nghiệm một dự án siêu sáng tạo, kết hợp giữa kinh dị, tuổi trẻ và vòng lặp thời gian, biến rạp chiếu phim thành 'không gian của những tiếng la hét và phấn khích'.

Đây là phần tiếp theo của bộ phim điện ảnh live-action kinh dị Nhật Bản Re/Member hay còn gọi là Karada Sagashi (được dịch là Trò chơi tìm xác) cực kỳ 'hit' vào năm 2022, là series dựa theo tác phẩm cùng tên của tiểu thuyết gia kiêm họa sĩ manga Welzard. Trong phần trước, Morisaki Asuka (Hashimoto), một nữ sinh cấp ba,nhìn thấy hình ảnh một học sinh đã chết tên là Haruka và cùng với bạn bè cố gắng tìm kiếm tám mảnh xác của Haruka nằm rải rác trong trường. Trong quá trình đó, họ biết thêm về Người Đỏ đang truy đuổi họ. Người Đỏ săn lùng những học sinh ở một mình trong trường để giết họ, rồi phân tán thi thể của học sinh đó thành tám mảnh và giao nhiệm vụ cho những người khác tìm các mảnh xác trong trường. Nếu Asuka không tìm thấy thi thể của Haruka, ngày đó sẽ cứ lặp đi lặp lại và cô cùng bạn bè sẽ tiếp tục chết cho đến khi họ tìm thấy nó.

'Re/Member: THE LAST NIGHT' dự kiến khởi chiếu vào 5/9, có bối cảnh 3 năm sau, một cuộc tìm kiếm cơ thể mới bắt đầu tại một công viên giải trí vào lúc nửa đêm. Maeda Gordon tiếp tục vào vai Ise Takahiro, thành viên của đội tìm thi thể trong phần trước.

Trải nghiệm cảm xúc phấn khích đến nỗi phải hét lên

Đây là một bộ phim được đánh giá cao, chứa đầy sự bùng nổ của kinh dị, tuổi trẻ và những vòng lặp thời gian, lẫn những trải nghiệm cảm xúc khiến bạn vừa phấn khích vừa đáng sợ đến nỗi tim đập thình thịch, khóc thét lên.

Điểm độc đáo nhất của Re/Member: THE LAST NIGHT là người xem cảm thấy "an toàn tuyệt đối". Đó là bởi vì câu chuyện được đặt trong một vòng lặp thời gian, vì vậy ngay cả khi bạn bị giết nhiều lần thì vẫn sẽ trở lại "buổi sáng ngày hôm đó" và hồi sinh. Vì vậy, đây là một bộ phim kinh dị đáng sợ nhưng thú vị, an toàn đến mức khiến bạn phải kinh ngạc, hết hồn rồi lại thở phào nhẹ nhõm.

Ca khúc chủ đề là 'Parade' do Stray Kids hát, ngoài ra còn có 'Searching for Tank-top' do ban nhạc Yabai T-Shirts Yasan viết dành riêng cho bộ phim.

Một chuyến tàu lượn siêu tốc bạn muốn thử nhiều lần

Lấy bối cảnh tại một công viên giải trí nửa đêm, màn "khám nghiệm tử thi" tại đây là một trải nghiệm giải trí siêu thực, thú vị xen lẫn hồi hộp, một chút hỗn loạn đến mức bạn sẽ không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình.

Cảnh hậu trường trong quá trình quay phim (Từ trái sang: Fuku Suzuki, Seira Anzai, Kaito Sakurai, Marin Honda và Takeaki Yoshida).

Một trong những điểm nhấn của Re/Member: THE LAST NIGHT là việc khắc họa vòng lặp thời gian của một ngày trong chuyến dã ngoại của trường. Điều ấn tượng hơn nữa là các nhân vật chính vẫn giữ được ký ức và sống lại ngày vui vẻ ấy hết lần này đến lần khác. Mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ của các nhân vật dần thay đổi. Ban đầu, họ chỉ là những người quen, nhưng khi họ tự hỏi: "Tình huống này có nguy hiểm không?", họ giúp đỡ lẫn nhau, dần dần xây dựng lòng tin, và cuối cùng trở thành "đồng đội".

Có cảm giác buồn bã, tiếc nuối kiểu "Một ngày nữa lại sắp kết thúc", sau khi đã vui chơi thỏa thích ở công viên giải trí, hay lẻn ra biển du ngoạn sau chuyến dã ngoại của trường, rồi lại bất ngờ thấy họ trong trang phục thường ngày, vì trước giờ chúng ta chỉ thấy họ mặc đồng phục. Trong lúc tìm kiếm thi thể, họ đùa giỡn, lo lắng cho nhau, và thậm chí còn bắt gặp những nụ cười thoáng qua trong bóng tối, những "khoảnh khắc tuổi trẻ" này xúc động đến mức khiến trái tim bạn rung động. Có rất nhiều khoảnh khắc thực sự cảm động, từ tình bạn, tình yêu đến sự tiếc nuối, và ngay cả khi bạn nghĩ mình đến đây để xem phim kinh dị, cuối cùng bạn lại nhận ra "Không, nó thật quý giá...". Đó chính là điều mà Re/Member: THE LAST NIGHT đã làm được.

Re/Member: THE LAST NIGHT cho bạn thấy dù có thất bại, bạn vẫn có thể bắt đầu lại không chỉ trong một vòng lặp thời gian, mà còn trong thực tế. Câu nói "tuổi trẻ x vòng lặp thời gian" đồng cảm với bạn hơn bạn tưởng, khiến bạn cảm thấy tích cực hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi câu chuyện gần kết thúc, bạn lao vào một cuộc chiến mà có thể không có ngày mai, nói cách khác, một cuộc chiến mà bạn có thể thực sự chết... và ngay trước trận chiến cuối cùng, có người tuyên bố: "Hẹn gặp lại vào ngày mai". Đó là một khoảnh khắc thực sự xúc động, một khoảnh khắc mà chắc chắn bạn muốn xem đi xem lại. Nửa sau của bộ phim tràn ngập những diễn biến gây sốc, hoàn toàn không thể đoán trước được.

Nhân vật như được bước ra từ tiểu thuyết và xuất hiện 'thật' đến mức tuyệt đối

Từ "màn ra mắt diễn xuất" của Honda Marin đến tính cách "vừa cười vừa dịu dàng" của Maeda Go Ayano... từng diễn viên đều có màn trình diễn đầy lôi cuốn và nhiệt huyết.

Trước hết, Maeda Go Atsumu mang hơi hướng "thần chết" đến mức thoạt nhìn khá đáng sợ, nhưng khi anh ta đưa điện thoại thông minh cho đám học sinh trung học đang hào hứng và nói "Tôi sẽ chụp ảnh cho các em" lại tạo cảm giác tương phản bí hiểm.

Sakurai Kaito, người đã 'gây sốt' khắp nơi với vai diễn trong Oshi no Ko (Đứa con của Thần tượng) sẽ khiến bạn ngạc nhiên trong những phân cảnh diễn xuất đối mặt với nỗi sợ hãi tuyệt vời đến mức nào.

Hơn nữa, diễn xuất của Anzai Seira cũng rất tuyệt vời. Độ cao của những cú đá thật đáng kinh ngạc, và diễn xuất năng động đầy thuyết phục của cô đã tạo thêm sức hút mạnh mẽ cho bộ phim.

Và đừng quên Suzuki Fuku! Chỉ cần có anh ấy ở đó thôi cũng đủ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm, và chính kỹ năng cùng kinh nghiệm dày dặn của Suzuki Fuku đã giữ vững cốt lõi cũng như tiết tấu của nhịp phim, khiến bạn hoàn toàn có thể tin tưởng.

Honda Marin cũng có một màn trình diễn đầy nhiệt huyết đến mức khó có thể tin đây là lần đầu tiên cô nàng xuất hiện trên màn ảnh. Sự nghiệp trượt băng nghệ thuật của Honda Marin đã tạo nên sự kết hợp tuyệt vời với diễn xuất, và ngay từ khoảnh khắc cô ấy xuất hiện, bạn đã bị cuốn hút và nghĩ rằng: "Thật là một thần thái khác biệt!".

Yoshida Takeaki lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh và còn đảm nhận một vai diễn khó, đòi hỏi sự "im lặng"... Yoshida Takeak tuy ít nói, nhưng bạn có thể thấy anh ấy đã nhập vai một cách nghiêm túc bằng cả cơ thể, và khoảnh khắc anh ấy thoát khỏi vỏ bọc của mình thật tuyệt.

Và tất nhiên, còn có Hashimoto Kanna. Phần lớn các cảnh quay đều do cô ấy diễn một mình, điều này chắc hẳn vô cùng khó khăn, nhưng giọng nói, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ tinh tế của cô ấy khi cố gắng truyền tải cảm xúc, thực sự khiến bạn cảm thấy như cô ấy đang ở bên một ai đó ở một nơi nào đó khác. Một điều khiến bạn thoả mãn nữa với bộ phim này là dàn diễn viên chính không phải chịu một cái chết nhạt nhẽo... và Hashimoto Kanna bị xé xác thành từng mảnh. Thậm chí, khi với mỗi vòng lặp, dàn diễn viên chính lại bị giết hết lần này đến lần khác nhưng theo những cách vượt ra ngoài sự thương hại khiến bạn bật cười và 'gây nghiện'.

Trong Re/Member: THE LAST NIGHT, niềm tin và cảm xúc được vun đắp trong một vòng tuần hoàn của cuộc sống bùng nổ như một "hy vọng" giữa nỗi sợ hãi. Đó là một câu chuyện vô cùng cảm động, chạm đến trái tim khán giả, những người đang sống trong thực tại.