Bae Hyeon Seong gỡ mác 'tân binh nam thần' trở nên chuyên nghiệp trong dự án tháng Chín

SVO - Cuộc sống thường ngày phi thường của Han Seok Gyu, Bae Hyun Seong và Lee Re, những người làm việc tại một nhà hàng gà trong 'Shin's Project' đã được tiết lộ.

Bộ phim truyền hình mới phát sóng thứ Hai, thứ Thứ Ba của đài tvN, Shin's Project sẽ ra mắt vào ngày 15/9, đã hé lộ phản ứng hóa học mới mẻ giữa ba nhân vật bằng một đoạn video từ góc nhìn của một nhân viên nhà hàng gà rán.



Shin's Project xoay quanh hành trình của nhóm ba người bất đắc dĩ, gồm thẩm phán tân binh, nhân viên giao hàng bí mật, làm việc như một người cung cấp thông tin cho ông Shin, người điều hành một nhà hàng gà rán khiêm tốn để truy tìm sự thật và tìm kiếm một nền tảng mới cho công lý.

Han Suk Kyu trong vai ông Shin, một cựu thương thuyết gia huyền thoại, giờ đây điều hành một nhà hàng gà rán khiêm tốn nhưng lại che giấu bí mật bí ẩn. Là một anh hùng hàng xóm, luôn tự mình hòa giải xung đột và giúp đỡ mọi người vượt qua những tình huống tưởng chừng như không thể, ông Shin sẵn sàng can thiệp vào xung đột để giải quyết vấn đề, mang lại công lý.

Bae Hyeon Seong vào vai thẩm phán tân binh nguyên tắc Jo Philip, đột nhiên được điều chuyển đến cửa hàng gà rán thay vì phòng xử án. Bae Hyeon Seong cho rằng, phương pháp giải quyết xung đột là một tiền đề hấp dẫn, độc đáo của bộ phim: "Tôi bị cuốn hút bởi những mâu thuẫn thường thấy trong cuộc sống hằng ngày, cũng như quá trình giải quyết chúng.Tôi cũng nghĩ rằng, mình sẽ có thể thể hiện một khía cạnh mới của bản thân thông qua bộ phim mà chưa từng thể hiện trước đây, điều đó khiến tôi rất hào hứng. Để trông chuyên nghiệp hơn, ít nhất là khi nói về luật pháp, trước khi quay phim, tôi đã tham gia một lớp học quan sát tòa án và gặp riêng một luật sư để xin lời khuyên”. Mô tả Jo Philip là người "nửa T, nửa F" theo chỉ số tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), Bae Hyeon Seong cho rằng: "Anh ấy giống với tính cách ngoài đời của tôi ở chỗ chúng tôi đồng cảm với cảm xúc của người khác, nhưng cũng đưa ra quyết định một cách lý trí". Để lựa chọn loại gà rán phù hợp với nhân vật của mình, Bae Hyeon Seong chọn gà rán thông thường, chưa trộn nước sốt, có hương vị nguyên bản, chân thực của gà, bởi Jo Philip là người luôn tin tưởng mạnh mẽ vào việc tuân thủ pháp luật.