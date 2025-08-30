Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Bae Hyeon Seong gỡ mác 'tân binh nam thần' trở nên chuyên nghiệp trong dự án tháng Chín

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Cuộc sống thường ngày phi thường của Han Seok Gyu, Bae Hyun Seong và Lee Re, những người làm việc tại một nhà hàng gà trong 'Shin's Project' đã được tiết lộ.

Bộ phim truyền hình mới phát sóng thứ Hai, thứ Thứ Ba của đài tvN, Shin's Project sẽ ra mắt vào ngày 15/9, đã hé lộ phản ứng hóa học mới mẻ giữa ba nhân vật bằng một đoạn video từ góc nhìn của một nhân viên nhà hàng gà rán.

ps25082900339.jpg

Shin's Project xoay quanh hành trình của nhóm ba người bất đắc dĩ, gồm thẩm phán tân binh, nhân viên giao hàng bí mật, làm việc như một người cung cấp thông tin cho ông Shin, người điều hành một nhà hàng gà rán khiêm tốn để truy tìm sự thật và tìm kiếm một nền tảng mới cho công lý.

73m20y-3f.jpg
Han Suk Kyu trong vai ông Shin, một cựu thương thuyết gia huyền thoại, giờ đây điều hành một nhà hàng gà rán khiêm tốn nhưng lại che giấu bí mật bí ẩn. Là một anh hùng hàng xóm, luôn tự mình hòa giải xung đột và giúp đỡ mọi người vượt qua những tình huống tưởng chừng như không thể, ông Shin sẵn sàng can thiệp vào xung đột để giải quyết vấn đề, mang lại công lý.
mo2wpk-3f.jpg
Bae Hyeon Seong vào vai thẩm phán tân binh nguyên tắc Jo Philip, đột nhiên được điều chuyển đến cửa hàng gà rán thay vì phòng xử án. Bae Hyeon Seong cho rằng, phương pháp giải quyết xung đột là một tiền đề hấp dẫn, độc đáo của bộ phim: "Tôi bị cuốn hút bởi những mâu thuẫn thường thấy trong cuộc sống hằng ngày, cũng như quá trình giải quyết chúng.Tôi cũng nghĩ rằng, mình sẽ có thể thể hiện một khía cạnh mới của bản thân thông qua bộ phim mà chưa từng thể hiện trước đây, điều đó khiến tôi rất hào hứng. Để trông chuyên nghiệp hơn, ít nhất là khi nói về luật pháp, trước khi quay phim, tôi đã tham gia một lớp học quan sát tòa án và gặp riêng một luật sư để xin lời khuyên”. Mô tả Jo Philip là người "nửa T, nửa F" theo chỉ số tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), Bae Hyeon Seong cho rằng: "Anh ấy giống với tính cách ngoài đời của tôi ở chỗ chúng tôi đồng cảm với cảm xúc của người khác, nhưng cũng đưa ra quyết định một cách lý trí". Để lựa chọn loại gà rán phù hợp với nhân vật của mình, Bae Hyeon Seong chọn gà rán thông thường, chưa trộn nước sốt, có hương vị nguyên bản, chân thực của gà, bởi Jo Philip là người luôn tin tưởng mạnh mẽ vào việc tuân thủ pháp luật.
5vq1ry-3f.jpg
l0dejj-3f.jpg
Lee Re mô tả nhân vật Lee Si On là "một nhân vật bề ngoài trông lạnh lùng và xa cách, nhưng thực ra bên trong lại ấm áp và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Tôi đã thảo luận về ý tưởng mỗi nhân vật thể hiện tính cách và đặc điểm riêng biệt của họ thông qua màu sắc, và chúng tôi quyết định truyền tải bản sắc của Lee Si On thông qua màu đỏ đậm hoặc màu sắc bắt mắt". Cũng giống như Bae Hyeon Seong, Lee Re cũng đã rất nỗ lực để chuẩn bị cho vai diễn của mình: "Vì tôi vào vai một tài xế giao hàng giàu kinh nghiệm, tôi cần phải trông thật tự nhiên khi lái xe tay ga. Trước khi quay phim, tôi đã luyện tập liên tục để làm quen với nó. Ngoài ra, Han Suk Kyu thực sự giống như một người cha. Khi chúng tôi ở bên nhau, anh ấy đã cho tôi sức mạnh và khiến tôi cảm thấy an tâm, và tôi nghĩ những cảm xúc này xuất hiện vì tôi ngày càng giống Lee Si On hơn". Nếu được chọn một loại gà rán mà cho là phù hợp nhất với nhân vật của mình, Lee Re chọn món gà cay có thể khó ăn, nhưng một khi đã nghiện thì nó có sức hấp dẫn khó cưỡng.
Thu Hiền
#Bae Hyeon Seong #Shin's Project #phim truyền hình tvN #thẩm phán tân binh #diễn viên Bae Hyeon Seong #vai diễn Jo Philip #phim hành động bí ẩn #tình huống cuộc sống hàng ngày #giải pháp xung đột pháp lý #đánh giá diễn xuất Bae Hyeon Seong

Xem thêm

Cùng chuyên mục