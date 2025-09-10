Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lâm Thanh Nhã của phim 'Mưa đỏ' trở lại với dự án gây tò mò bên cạnh 'dàn sao' trẻ tài năng

SVO - Quy tụ dàn diễn viên trẻ giàu tiềm năng và thực lực như Rima Thanh Vy, Thiên An, Avin Lu và Lâm Thanh Nhã, bộ phim 'Cải mả' hứa hẹn mang đến một trải nghiệm điện ảnh vừa rùng rợn vừa giàu cảm xúc.

Cải mả đánh dấu lần đầu tiên nghi lễ cải táng, là một phong tục tâm linh ngàn năm của người Việt được tái hiện trên màn ảnh rộng, ra mắt đúng mùa Halloween 2025. Đây không chỉ là một nghi lễ, mà còn là niềm tin đã ăn sâu trong tâm thức người Việt, nơi những mâu thuẫn thế hệ, xung đột tư tưởng và vòng xoáy nghiệp báo của một đại gia đình được đẩy lên cao trào.

05.png

Phim vừa tung loạt hình ảnh và trailer đầu tiên, hé lộ câu chuyện kịch tính xoay quanh nghiệp báo truyền đời. Tai ương liên tiếp giáng xuống đại gia đình ông Quang (Hoàng Phúc): Từ những tai nạn bất ngờ, điềm xui đeo bám, cho đến những giấc mơ kỳ lạ và cảm giác bị “theo dõi” đầy ám ảnh. Trong sự hoang mang, nỗi sợ hãi bao trùm lên từng thành viên, khiến mọi người dần tin rằng đây là hệ quả của việc gia đình đã quá hạn cải táng mộ phần.

04.png

Cải mả quy tụ dàn diễn viên trẻ tài năng, gồm hai "mỹ nhân" quen mặt của dòng phim kinh dị là Thiên An và Rima Thanh Vy, cùng sự góp mặt đặc biệt của Avin Lu, Lâm Thanh Nhã. Từng ghi dấu ấn trong Linh miêu: Quỷ nhập tràng, Thiên An nhanh chóng khẳng định khả năng nhập vai giàu cảm xúc. Trong phim này, cô hóa thân thành con gái ông Quang, là một tiểu thư thành thị nhưng gan lì, mang đến năng lượng đối lập giữa vẻ ngoài yếu mềm và tinh thần kiên cường.

01.png

Trong khi đó, Rima Thanh Vy được xem là “nữ hoàng phim kinh dị” thế hệ mới đang dần khẳng định qua Mười: Lời nguyền trở lại, CámCô dâu ma tiếp tục thể hiện sự biến hóa đa dạng. Với kinh nghiệm dày dặn cùng khả năng hóa thân mạnh mẽ, vai diễn lần này của Rima là một “ẩn số” quan trọng, hứa hẹn sẽ tạo cú hích trong hành trình của gia tộc họ Đỗ.

11.png

Đặc biệt, Avin Lu lần đầu bước chân vào thể loại phim kinh dị, rũ bỏ hình ảnh lãng tử để hóa thân thành nhân vật gai góc, bụi bặm. Đây là màn "lột xác" ngoạn mục, khiến anh trở thành một bí ẩn thú vị, mang đến góc nhìn mới mẻ và chìa khóa bất ngờ cho câu chuyện.

04.png

Vừa gây chú ý với thành công ngoạn mục của Mưa đỏ, Lâm Thanh Nhã tiếp tục khiến khán giả tò mò khi tham gia dự án phim này. Năng lượng tươi mới của Lâm Thanh Nhã cùng dàn diễn viên tài năng hứa hẹn cuốn khán giả vào vòng xoáy kịch tính của bộ phim. Các mảnh ghép còn lại của gia đình họ Đỗ cũng hội tụ những cái tên ấn tượng như Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Kim Long, Hoàng Mèo, Lý Hồng Ân, Kim Hải.

Cải mả được “cầm trịch” bởi đạo diễn Thắng Vũ. Ê kíp đã mời ông Kim Young Min, là nhà sản xuất của bom tấn kinh dị Quật mộ trùng ma tham gia dự án với vai trò cố vấn đặc biệt.

Bình Nguyễn
