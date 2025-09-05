Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Đạo diễn Trung Lùn ra bản phim mới cùng nhạc phim do Á quân 'Vietnam idol' J.ADE và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực hiện

Bình Nguyễn
SVO - Sau ca khúc được đón nhận 'Câu trả lời', Á quân 'Vietnam idol' J.ADE bắt tay với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tung bản nhạc phim mới, đầy cảm xúc.

Vỡ mộng đời là bản ballad mang giai điệu da diết, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Ca từ được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của các nhân vật trong phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.

543049015-4101216796807007-8788821709914452951-n.jpg

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ: “Ngay sau khi coi bản phim đầu tiên, tôi đã có cảm hứng để viết một ca khúc thể hiện rõ những mâu thuẫn đời thường từ các nhân vật. Đó cũng là những xung đột hiện diện trong cuộc sống của mỗi người ngoài kia. Hy vọng, mọi người sẽ yêu thích bài hát”.

519009809-23943988321961342-4827788422629564872-n.jpg

Về phần J.ADE, cô thu âm nhiều lần với hai phiên bản khác nhau, gồm một bản ballad và một bản acoustic mộc mạc để tìm ra được bản tốt nhất, giúp đẩy cảm xúc của khán giả khi ra rạp xem phim.

Nữ ca sĩ cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và đạo diễn Trung Lùn tin tưởng, giao cho phần thể hiện nhạc phim. “Tôi rưng rưng khi thể hiện ca khúc này, bởi sao quá hợp với bộ phim”, Á quân Vietnam idol nhấn mạnh.

lgvm-2-r3-113.jpg

Nếu J.ADE đã có một năm thành công với "bản hit" Câu trả lời thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại gây ấn tượng mạnh với loạt ca khúc gắn bó với chủ đề tình yêu quê hương, đất nước được 'viral' mạnh mẽ. Bản nhạc phim lần này được khán giả đón nhận, cũng là một cột mốc đặc biệt với cả hai lẫn dàn diễn viên.

lgvm-2-r2-1933.jpg

Tính theo Box office Vietnam, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn đến hiện tại đã đạt doanh thu 56 tỷ đồng và vẫn tiếp tục được khán giả đón nhận. Phim xoay quanh 5 người gồm: Cha con ông Nháy (Hoài Linh) và Gọn (Tuấn Trần), cặp đôi Đáng (La Thành) và Tiền (Diệp Bảo Ngọc) cùng Giang (Võ Tấn Phát) tìm cơ hội đổi đời từ chiếc nhẫn 9 tỷ đồng của xác chết của "ngôi sao" Anh Thư (Ngọc Xuân).

lgvm-2-r2-13061.jpg

Với doanh thu khả quan, đạo diễn Trung Lùn giới thiệu bản phim mới nhanh hơn, kịch tính hơn, hài hước hơn, nhưng vẫn đảm bảo được những yếu tố "xương sống" của phim. Phiên bản mới sẽ đem tới trải nghiệm mới cho khán giả ra rạp theo dõi, cũng là món quà đặc biệt mà đạo diễn Trung Lùn và ê kíp gửi tới những khán giả đã ủng hộ phim.

qq12.jpg

Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ: "Ban đầu, Trung cũng hơi quan ngại về việc bản phim đã ra rạp nhưng lại thay đổi thời lượng. Nhưng Trung nghĩ, các ý kiến góp ý của khán giả hợp lý. Trung đã cố gắng để chỉnh sửa bản phim mới kịch tính hơn, nhưng không làm giảm đi tính trải nghiệm khi xem. Khán giả cũ hay khán giả mới đều sẽ dễ dàng thưởng thức câu chuyện một cách tích cực".

Bình Nguyễn
