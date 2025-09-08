'Chị Hai quốc dân' Lê Phương thực hiện cảnh hành động 'tuyệt đối điện ảnh', nhận mình có yếu tố đả nữ

SVO - Thoát khỏi hình ảnh 'gái quê' chân chất trong các bộ phim trước đây, Lê Phương nỗ lực thay đổi hình tượng, thực hiện nhiều cảnh hành động làm khán giả không khỏi bất ngờ.

Trong phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, khán giả mãn nhãn với những pha hành động “tuyệt đối điện ảnh” của nhân vật Kimmie (Lê Phương), cùng Xuân Vĩnh (Peter Phạm).

Cả hai đối đầu trực diện với băng nhóm của Hoàng Cá Sấu để giải cứu em trai ngây ngô Đông (Đỗ Nhật Hoàng đóng). Lê Phương hóa thân thành Kimmie với ánh mắt sắc lạnh, đòn dứt khoát, bắn tỉa chuẩn xác. Mỗi động tác, mỗi bước di chuyển đều toát lên sự tự tin và mạnh mẽ.

Để có được những cảnh hành động mượt mà trên màn ảnh, Lê Phương đã dành thời gian tập luyện cùng Peter Phạm trước ngày khai máy. Anh vừa là bạn diễn, vừa đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật, trực tiếp hướng dẫn nữ diễn viên những đòn tự vệ cận chiến.

Ngược lại, Lê Phương hỗ trợ Peter trong việc khắc họa diễn xuất và truyền tải cảm xúc cùng với diễn viên Trung Dũng. Sự cộng hưởng hai chiều ấy tạo nên một “phản ứng hóa học” đặc biệt, giúp các cảnh phim vừa mãn nhãn, vừa đong đầy cảm xúc.

Qua phim này, Lê Phương đã cho thấy hình ảnh hoàn toàn khác: Mạnh mẽ, quyết liệt đến nghẹt thở. Vai Kimmie không chỉ là một thử thách về thể lực, mà còn là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ diễn viên, dám phá bỏ hình ảnh an toàn để hóa thân thành đả nữ.

“Tôi có nhiều cảnh hành động. Có tố chất đả nữ nhưng giờ già rồi, tiếc vì không khám phá sớm hơn trong thể loại vai này. Thời điểm vào nghề, hầu như các đạo diễn đều mặc định cho tôi vai gái quê, nghèo khổ. Ngay cả khi xin đổi qua vai phản diện, tôi cũng bị từ chối nên cảm thấy mọi người không có niềm tin ở mình. Đến bây giờ, tôi đã nỗ lực để thay đổi hình ảnh của mình”, Lê Phương thừa nhận.

Ngoài ra, tuyến "boy love" của hai nhân vật của Mạnh Lân và Gi A Nguyễn cũng được khán giả khen ngợi vì sự tinh tế. Chuyện tình của họ tuy “ngược tâm” nhưng không sa vào lối mòn ủy mị mà giữ được sự tự nhiên, giản dị. Chính sự tiết chế này khiến mạch phim vừa đủ để khán giả cảm nhận, một hướng tiếp cận mới với đề tài LGBT trên màn ảnh Việt.

Sự kết hợp mới lạ giữa Mạnh Lân và Gi A Nguyễn không chỉ tạo dấu ấn trên màn ảnh mà còn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và đồng nghiệp. Dưới phần bình luận trong những clip về cặp đôi trên mạng xã hội, thường thấy Á hậu Thủy Tiên và Lan Thy tích cực “đẩy thuyền”.