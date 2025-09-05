Margot Robbie và Jacob Elordi trở lại với 'Đồi gió hú' bản mới, Ethan Hawke 'biến hóa' khôn lường trong vai diễn kinh dị

SVO - Các 'cine fan' đang cực kỳ bất ngờ khi các đạo diễn nổi tiếng Emerald Fennell, James Cameron và Scott Derrickson đều mang tác phẩm điện ảnh của họ lần lượt là 'Wuthering heights', 'Avatar: The way of water' và 'Black phone 2' ra rạp Việt.

Tượng đài văn học của Emily Brontë trở lại màn ảnh

Câu chuyện tình yêu và giai cấp xã hội kinh điển của nữ văn sĩ Emily Brontë Đồi gió hú sẽ trở lại màn ảnh rộng với cách tiếp cận đầy mới mẻ, nóng bỏng và táo bạo. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, phim có tựa gốc là Wuthering heights quy tụ cặp đôi trẻ sáng giá bậc nhất Hollywood hiện tại Margot Robbie và Jacob Elordi.

Ra mắt vào năm 1847, Đồi gió hú xoay quanh câu chuyện giữa hai gia đình nhà Earnshaw và Linton, cùng mối quan hệ đầy sóng gió với Heathcliff, con nuôi của nhà Earnshaw. Đoạn trailer bắt đầu với hình ảnh điền trang trên đồng cỏ West Yorkshire, mở ra không gian đầy thơ mộng nhưng đồng thời đậm chất gothic.

Ngay sau đó, khán giả được chứng kiến hàng loạt phân cảnh "ướt át" với những ẩn dụ đầy táo bạo về mối quan hệ nóng bỏng giữa cô con gái Catherine của nhà Earnshaw cùng cậu con nuôi Heathcliff.

Được đạo diễn bởi Emerald Fennell, Đồi gió hú phiên bản 2026 là một tác phẩm gợi tình, lãng mạn, khai thác chuyện tình đầy ám ảnh và điên cuồng trong một xã hội nhiễu nhương, nơi sự khác biệt về giai cấp, những định kiến xã hội chi phối tất cả, đẩy con người vào tận cùng tuyệt vọng.

Emerald Fennel là một đạo diễn nữ với tầm nhìn đáng nể và tư duy điện ảnh táo bạo qua hai tác phẩm Promising young woman và Saltburn. Cô hứa hẹn sẽ tạo ra một phiên bản Đồi gió hú quyến rũ, thu hút và mới mẻ.

Phim còn có sự góp mặt của Owen Cooper từng nhận "mưa lời khen" với màn trình diễn chói sáng trong Adolescence. Nam diễn viên 16 tuổi sẽ vào vai thời niên thiếu của Heathcliff, bên cạnh Charlotte Mellington trong vai Catherine thời trẻ. Hai diễn viên gốc Việt Hong Chau và Vy Nguyen cũng tham gia trong tác phẩm với vai diễn Nelly Dean.

Ethan Hawke trở lại với vai diễn ám ảnh nhất sự nghiệp

Trailer tiếp theo của Điện thoại đen 2 có tựa gốc là Black phone 2 được chuyển thể từ truyện ngắn The black phone của nhà văn Joe Hill - con trai Stephen King. Đoạn phim hé lộ sự tái xuất rùng rợn của tên sát nhân The Grabber cùng hướng phát triển mới đầy ám ảnh: Liệu con người có thể chết trong chính giấc mơ của mình?

Trailer mở đầu với phân cảnh Finney (Mason Thames thủ vai), giờ đã là một cậu thiếu niên 17 tuổi, chầm chậm kể lại những ký ức kinh hoàng về The Grabber - một tên sát nhân khét tiếng. Đã bốn năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh mà cậu nhóc 13 tuổi giết chết kẻ bắt cóc mình và trốn thoát thành công, trở thành người duy nhất sống sót sau vụ thảm án năm ấy.

Nhưng cái ác thật sự không chết đi và chiếc điện thoại đen lại một lần nữa đổ hồi chuông định mệnh. Trong phần hậu truyện mới nhất, nam diễn viên từng bốn lần được đề cử Oscar - Ethan Hawke sẽ trở lại với vai diễn ám ảnh nhất sự nghiệp: Tên sát nhân Grabber.

Ở thời điểm hiện tại, Finney vẫn phải vật lộn với hậu chấn tâm lý sau vụ bắt cóc. Còn cô em gái 15 tuổi Gwen lại bắt đầu nhận được các cuộc gọi trong giấc mơ từ chiếc điện thoại đen kỳ lạ, cùng những hình ảnh rùng rợn về ba cậu bé bị truy đuổi dã man tại một trại nghỉ đông có tên Alpine Lake.

Quyết tâm khám phá sự thật và chấm dứt cơn ác mộng cho cả bản thân lẫn anh trai, Gwen đã thuyết phục Finn cùng đến khu trại trong cơn bão tuyết dữ dội. Tại đây, cô bất ngờ phát hiện ra một bí mật kinh hoàng liên quan đến The Grabber và cả quá khứ của gia đình mình. Còn Finney một lần nữa phải đối mặt với kẻ thủ ác mà mình từng tận tay kết liễu.

Tiếp tục được sản xuất bởi đạo diễn Scott Derrickson cùng bộ đôi biên kịch Derrickson và C. Robert Cargill, Điện thoại đen 2 sẽ mở rộng thế giới của mình dựa trên các nhân vật trong truyện ngắn gốc của Joe Hill.

Ngoài Ethan Hawke, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý như Demián Bichir, Arianna Rivas cùng sự trở lại của Jeremy Davies trong vai Terrence - người cha bất ổn của Finn và Gwen. Và phim còn có sự góp mặt của hai nhân vật hoàn toàn mới là Maev Beaty, Graham Abbey.

Cuộc "hâm nóng" trước khi "bom tấn" Avatar: Lửa và Tro tàn ra rạp

Trước thềm Avatar: Lửa và Tro tàn ra rạp vào tháng 12 này, Avatar: The way of water sẽ trở lại phòng vé để mang đến trải nghiệm điện ảnh xứng tầm nhất cho khán giả. Với kinh phí lên đến 350 triệu đôla, Avatar: The way of water là một trong những bộ phim tham vọng và đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Đạo diễn James Cameron thật sự đã phải đợi 13 năm mới cho ra mắt phim không phải vì bí ý tưởng mà để chờ công nghệ phát triển cho kịp với tầm nhìn của ông. Và bộ phim có kinh phí khổng lồ vì sử dụng những công nghệ hiện đại nhất thời điểm bấy giờ để tạo ra một thế giới dưới nước đầy ảo diệu của Pandora.

Tác phẩm càn quét phòng vé toàn cầu, đạt doanh thu hơn 2,3 tỷ đôla trở thành phim có doanh thu cao thứ 3 toàn cầu mọi thời đại, chỉ xếp sau phần đầu tiên và Avengers: Endgame (2019). Đồng thời, phim cũng mở đầu cho một chuỗi phim mới, tiếp nối thiên sử thi về tộc người Na`vi và gia đình Jake Sully.

Trước thềm phần thứ ba ra rạp vào cuối năm nay, Avatar: The way of water sẽ trở lại phòng vé dưới định dạng 3D để giúp người hâm mộ “ôn bài”, cũng như có trải nghiệm tuyệt vời tại rạp chiếu. Ngoài ra, các fan cũng mong chờ, trong lần tái chiếu này, sẽ được chiêu đãi những đoạn phim độc quyền bất ngờ của Avatar: Fire and Ash.