Jun Phạm lần đầu tiên kết hợp với 'nữ hoàng nhạc phim' Bùi Lan Hương mang đến câu chuyện đậm chất văn hóa Việt

SVO - Sau concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' và show giải trí 'Gia đình HaHa', Jun Phạm lần đầu tiên kết hợp với Bùi Lan Hương trong fashion film 'Nhẹ tựa khói sương'. Đây cũng là ca khúc khép lại chuỗi dự án âm nhạc mang đậm chất văn hóa Việt Nam về truyền thuyết 'Sơn Tinh - Thủy Tinh' của Jun Phạm.

Nhẹ tựa khói sương là ca khúc thứ 3 của Jun Phạm, nằm trong chuỗi dự án âm nhạc được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Việt Nam Sơn Tinh - Thuỷ Tinh. Hai ca khúc đã được ra mắt trước đó là Sơn thuỷ khúc nói về Sơn Tinh và Bất tuyệt thao thao nói về Thuỷ Tinh. Và đến Nhẹ tựa khói sương chính là nỗi lòng của Mị Nương, kết lại dự án này. Đây cũng là ca khúc cuối cùng nằm trong EP Thần yêu sẽ ra mắt vào ngày 20/9/2025.

Với ca khúc Nhẹ tựa khói sương, Jun Phạm chọn trở lại với phong cách tự sự mà khán giả đã được thấy ở các ca khúc như Có ai hay Thương em hơn chính anh. Anh đã cho khán giả thấy được sự khéo léo của mình, khi quyết định lựa chọn một dòng nhạc rất nhẹ nhàng để nói lên nỗi lòng của người con gái, cũng chính là nỗi lòng của Mị Nương trong Sơn Tinh - Thủy Tinh. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Jun Phạm hòa giọng cùng nữ ca sĩ Bùi Lan Hương, tạo nên điểm nhấn thú vị cho ca khúc này.

Thực hiện chuỗi dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, Jun Phạm cho biết, lý do bắt đầu từ lúc anh làm việc với Ngô Thanh Vân về những bộ phim mang hơi hướng truyền thuyết, cổ tích Việt Nam như Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Trạng Tí phiêu lưu ký.

Trong đó, nam ca sĩ thích dự án Sơn Tinh - Thủy Tinh nhất, vì trong đầu anh luôn nghĩ, nếu ở Việt Nam có một bộ phim cổ trang nào mà có thể làm hoành tráng nhất, chắc chắn chỉ có Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Từ những tìm tòi của bản thân, Jun Phạm muốn mang đến những sáng tạo trong âm nhạc về văn hóa Việt Nam theo cách riêng của mình. Jun Phạm kể: “Tôi đã cho các anh em trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai nghe ca khúc Nhẹ tựa khói sương. Trong đó, nhiều góp ý tôi có thể kết hợp với giọng ca nữ để nêu bật được thông điệp ý nghĩa của bài hát. Mãi đến khi cùng nhau xuất hiện trong chương trình Gia đình HaHa, Jun mới quen và ngỏ lời với Bùi Lan Hương”.

Nói về Bùi Lan Hương, Jun Phạm chia sẻ, cả hai bằng tuổi nhau nên có thể nói chuyện thân với nhau: “Hương rất dễ thương, mọi người có thể nhìn thấy bạn ở trên sân khấu rất chín chắn và trưởng thành. Nhưng thật ra, Hương cũng rất hài hước và vui vẻ, giống như Jun nên hai đứa rất hợp nhau".

"Khi chia sẻ sáng tác Nhẹ tựa khói sương, không hiểu sao tôi nhìn thấy Hương thì đã nghĩ đây chính là Mị Nương. Điều không ngờ, Hương đồng ý liền và hẹn ngày đi thu âm và quay hình. Qua đây, Jun rất cảm ơn sự dễ thương và nhiệt tình từ Bùi Lan Hương đã góp giọng làm nên ca khúc đầy bay bổng”, Jun Phạm bày tỏ.

Với ca khúc Nhẹ tựa khói sương vừa ra mắt, Jun Phạm sẽ tạm khép lại hành trình mang chất liệu văn hóa Việt Nam vào âm nhạc của mình cùng EP Thần yêu, ra mắt vào ngày 20/9/2025, cùng hai ca khúc Sơn thủy khúc, Bất tuyệt thao thao.

Và anh sẽ sớm mang đến một hình ảnh, phong cách âm nhạc mới mẻ đến công chúng. Sau hành trình kéo dài với các anh em trong Anh trai vượt ngàn chông gai, Jun Phạm và các nghệ sĩ trong chương trình vẫn sẽ thường xuyên ủng hộ, hỗ trợ trong hành trình nghệ thuật sắp tới.