Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Jun Phạm lần đầu tiên kết hợp với 'nữ hoàng nhạc phim' Bùi Lan Hương mang đến câu chuyện đậm chất văn hóa Việt

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' và show giải trí 'Gia đình HaHa', Jun Phạm lần đầu tiên kết hợp với Bùi Lan Hương trong fashion film 'Nhẹ tựa khói sương'. Đây cũng là ca khúc khép lại chuỗi dự án âm nhạc mang đậm chất văn hóa Việt Nam về truyền thuyết 'Sơn Tinh - Thủy Tinh' của Jun Phạm.

Nhẹ tựa khói sương là ca khúc thứ 3 của Jun Phạm, nằm trong chuỗi dự án âm nhạc được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Việt Nam Sơn Tinh - Thuỷ Tinh. Hai ca khúc đã được ra mắt trước đó là Sơn thuỷ khúc nói về Sơn Tinh và Bất tuyệt thao thao nói về Thuỷ Tinh. Và đến Nhẹ tựa khói sương chính là nỗi lòng của Mị Nương, kết lại dự án này. Đây cũng là ca khúc cuối cùng nằm trong EP Thần yêu sẽ ra mắt vào ngày 20/9/2025.

0c773772-eedf-458c-ad14-b01ed49b1893.jpg

Với ca khúc Nhẹ tựa khói sương, Jun Phạm chọn trở lại với phong cách tự sự mà khán giả đã được thấy ở các ca khúc như Có ai hay Thương em hơn chính anh. Anh đã cho khán giả thấy được sự khéo léo của mình, khi quyết định lựa chọn một dòng nhạc rất nhẹ nhàng để nói lên nỗi lòng của người con gái, cũng chính là nỗi lòng của Mị Nương trong Sơn Tinh - Thủy Tinh. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Jun Phạm hòa giọng cùng nữ ca sĩ Bùi Lan Hương, tạo nên điểm nhấn thú vị cho ca khúc này.

adecb6f9-99ae-45fa-80f2-0e988810c095.jpg

Thực hiện chuỗi dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, Jun Phạm cho biết, lý do bắt đầu từ lúc anh làm việc với Ngô Thanh Vân về những bộ phim mang hơi hướng truyền thuyết, cổ tích Việt Nam như Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Trạng Tí phiêu lưu ký.

Trong đó, nam ca sĩ thích dự án Sơn Tinh - Thủy Tinh nhất, vì trong đầu anh luôn nghĩ, nếu ở Việt Nam có một bộ phim cổ trang nào mà có thể làm hoành tráng nhất, chắc chắn chỉ có Sơn Tinh - Thủy Tinh.

29a1d443-d9c0-48d4-b5a3-d63481c491a5.jpg

Từ những tìm tòi của bản thân, Jun Phạm muốn mang đến những sáng tạo trong âm nhạc về văn hóa Việt Nam theo cách riêng của mình. Jun Phạm kể: “Tôi đã cho các anh em trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai nghe ca khúc Nhẹ tựa khói sương. Trong đó, nhiều góp ý tôi có thể kết hợp với giọng ca nữ để nêu bật được thông điệp ý nghĩa của bài hát. Mãi đến khi cùng nhau xuất hiện trong chương trình Gia đình HaHa, Jun mới quen và ngỏ lời với Bùi Lan Hương”.

7f7b4ba0-4f3e-4157-997f-76cfd94f6452.jpg

Nói về Bùi Lan Hương, Jun Phạm chia sẻ, cả hai bằng tuổi nhau nên có thể nói chuyện thân với nhau: “Hương rất dễ thương, mọi người có thể nhìn thấy bạn ở trên sân khấu rất chín chắn và trưởng thành. Nhưng thật ra, Hương cũng rất hài hước và vui vẻ, giống như Jun nên hai đứa rất hợp nhau".

d7dd3d12-3b33-48ff-bb46-0832a29c06e1.jpg

"Khi chia sẻ sáng tác Nhẹ tựa khói sương, không hiểu sao tôi nhìn thấy Hương thì đã nghĩ đây chính là Mị Nương. Điều không ngờ, Hương đồng ý liền và hẹn ngày đi thu âm và quay hình. Qua đây, Jun rất cảm ơn sự dễ thương và nhiệt tình từ Bùi Lan Hương đã góp giọng làm nên ca khúc đầy bay bổng”, Jun Phạm bày tỏ.

25a9ba5e-1427-4873-9241-efe749026ed1.jpg

Với ca khúc Nhẹ tựa khói sương vừa ra mắt, Jun Phạm sẽ tạm khép lại hành trình mang chất liệu văn hóa Việt Nam vào âm nhạc của mình cùng EP Thần yêu, ra mắt vào ngày 20/9/2025, cùng hai ca khúc Sơn thủy khúc, Bất tuyệt thao thao.

a38113c3-af30-45ae-ab00-1b999a81ff9a.jpg

Và anh sẽ sớm mang đến một hình ảnh, phong cách âm nhạc mới mẻ đến công chúng. Sau hành trình kéo dài với các anh em trong Anh trai vượt ngàn chông gai, Jun Phạm và các nghệ sĩ trong chương trình vẫn sẽ thường xuyên ủng hộ, hỗ trợ trong hành trình nghệ thuật sắp tới.

Bình Nguyễn
#Jun Phạm #Bùi Lan Hương #nhẹ tựa khói sương #truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh #âm nhạc Việt Nam #EP Thần yêu #hợp tác nghệ sĩ Việt #văn hóa dân gian Việt Nam #ca khúc tự sự nhẹ nhàng #dự án âm nhạc truyền thống

Xem thêm

Cùng chuyên mục