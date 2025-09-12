NSND Kim Xuân nhắn nhủ đến các diễn viên trẻ: Đừng vì có nhiều cơ hội mà dễ dãi với nghề

SVO - Chương trình 'Chinh phục đam mê' chính thức quay trở lại, nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân và NSƯT Đức Thịnh cùng với NSƯT Công Ninh tiếp tục trở thành những người 'cầm cân nảy mực' cho mùa 2 này.

Chinh phục đam mê là một sân chơi nghệ thuật dành cho các bạn trẻ đam mê diễn xuất. Tại đây, thí sinh được đắm chìm trong nhiều cung bậc cảm xúc, hóa thân vào những vai diễn đa dạng – từ các tình huống hài hước đến những câu chuyện sâu lắng, đầy nước mắt.

Chương trình do MC – diễn viên Nguyễn Anh Tú dẫn dắt. Ban giám khảo là những nghệ sĩ kỳ cựu, từng đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” ở mùa đầu tiên: NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân và NSƯT Đức Thịnh.

Trở lại trong vai trò giám khảo mùa 2, NSND Kim Xuân bày tỏ niềm vui khi ngày càng có nhiều chương trình tạo cơ hội cho người trẻ thể hiện khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng nhấn mạnh: “Có nhiều cơ hội không đồng nghĩa với việc các bạn được phép ỷ lại vào điều đó”.

Kim Xuân chia sẻ thêm: “Bất cứ công việc nào cũng vậy, được theo đuổi đam mê là một điều hạnh phúc. Nhưng để thật sự hạnh phúc, các bạn phải làm việc hết mình. Dù là ca nhạc, kịch nói, cải lương, điện ảnh hay phim truyền hình… các bạn cần nghiêm túc với nghề. Hãy dùng thanh xuân để làm công việc luôn tươi mới, hồn nhiên, mát mẻ và ngày càng tốt hơn. Xin đừng xem công việc là để chơi rồi tự cho phép bản thân dễ dãi”.

Là đạo diễn gắn liền với nhiều bộ phim ăn khách, NSƯT Đức Thịnh cho biết, hiện nay, mỗi năm, điện ảnh Việt sản xuất khoảng 40 – 50 bộ phim, do đó, rất cần lực lượng diễn viên mới để tránh sự lặp lại về gương mặt. Anh khẳng định: “Chinh phục đam mê thật sự là nơi giúp người làm sản xuất và sân khấu tìm kiếm những nhân tố mới”.

Đức Thịnh cũng nhấn mạnh rằng: “Hiện nay, rất dễ để nhiều người xây dựng kênh cá nhân, quay clip diễn xuất trên mạng xã hội. Nhưng để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, tham gia vào đời sống nghệ thuật thực thụ trong nước hay vươn xa đến châu Á… thì không hề đơn giản. Đã có nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng khi bước sang con đường chuyên nghiệp, họ phải nỗ lực 100% – 200% sức lực. Quay clip chỉ là bước khởi đầu, còn thành công thực sự đòi hỏi hành trình dài và sự bền bỉ”.

Bên cạnh năng khiếu, nam đạo diễn cho rằng điều cốt lõi để làm nghề là khả năng quan sát và cảm nhận cuộc sống: “Hãy đọc nhiều, xem nhiều, quan sát thật nhiều và để cảm xúc lên tiếng. Chính sự quan sát sẽ giúp nội dung diễn xuất có chiều sâu hơn, dễ chạm đến cảm xúc người xem hơn là chỉ chạy theo xu hướng. Xu hướng chỉ là tạm thời, khó giúp bạn đi xa”.