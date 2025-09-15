Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cha Tae Hyun, Lee Yeon Hee, Joo Jong Hyuk, Mimi 'khuấy đảo' màn ảnh nhỏ năm 2026 với dự án Hàn - Nhật

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Your Personal Taxi' là dự án do Hàn Quốc và Nhật Bản đồng sản xuất, dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên, dự kiến khởi quay trong tháng này và được kỳ vọng là bộ phim âm nhạc 'chữa lành' tâm hồn cho Hè năm sau.

Với độ dài 8 tập, dựa trên bộ truyện tranh trực tuyến của Lee Mose, phim kể về câu chuyện của một tài xế taxi đa nghi, chỉ đón khách đã đặt chỗ trước. Những câu chuyện đời thường nhưng đặc biệt của hành khách đan xen với những yêu cầu về bài hát của họ, khiến Your Personal Taxi là một trải nghiệm đáng nhớ tràn đầy cảm xúc cho mùa Hè 2026. Đội ngũ sản xuất đã xác nhận dàn diễn viên bao gồm Cha Tae Hyun, Lee Jae In, Im Se Mi, Hyun Bong Sik, Lee Yeon Hee, Kim Do Hyun, Mimi, Joo Jong Hyuk, Ye Ji Won, Ahn Ji Ho, Im Ha Ryong và Ye Soo Jung (được liệt kê theo thứ tự các tập).

dkvjnd-2f.jpg

Cha Tae Hyun trở lại với sự nghiệp chính sau hai năm kể từ Moving. Anh sẽ cầm lái một chiếc taxi đặc biệt và mang đến một màn trình diễn ấm áp nhưng tinh tế.

nisi20241031-0020580353-web.jpg

Lee Jae In và Im Se Mi cũng sẽ xuất hiện với tư cách khách mời. Lee Jae In đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong Unknown SeoulHigh Five. Im Se Mi cũng gây được sự chú ý trong Try: We Become MiraclesThe Black Dragon.

Hyun Bong Sik đã có một màn trình diễn xuất sắc trong Nine Puzzle. Lần này, anh sẽ thủ vai chính trong Your Personal Taxi bên cạnh Cha Tae Hyun. Lee Yeon Hee trở lại màn ảnh nhỏ sau một thời gian dài vắng bóng kể từ khi ra mắt sân khấu vào đầu năm nay.

Kim Do Hyun và Mimi cũng là những cái tên đáng chú ý. Kim Do Hyun đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong The Youngest Son of a Chaebol FamilyQueen of Tears. Mimi của Oh My Girl sẽ có màn ra mắt chính thức đầu tiên.

lwvjgr-4f.jpg

Bộ phim do nhà sản xuất Jeon Chang Geun đạo diễn. Nhà sản xuất Jeon đã thể hiện góc nhìn tinh tế của mình về nhân loại qua các tác phẩm như Nữ hoàng văn phòng, "Quán bar Mystic Pop-up" và Gia đình này ra sao?.

Các đạo diễn âm nhạc Park Sun Il và Han Sam cũng tham gia. Cả hai đạo diễn đều được công nhận qua các tác phẩm Fooled in a Box, Itaewon Class, My Mister, MisaengSignal.

Trong khi đó, Your Personal Taxi sẽ được phát sóng toàn cầu, bắt đầu từ Hàn Quốc, sau đó là châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu thông qua các phiên bản làm lại và trực tuyến.

Thu Hiền
#Your Personal Taxi #phim Hàn Nhật 2026 #diễn viên Cha Tae Hyun #dự án webtoon nổi tiếng #phim truyền hình âm nhạc #đóng vai taxi đặc biệt #diễn viên Lee Yeon Hee trở lại #dàn diễn viên Kim Do Hyun Mimi #sản xuất phim toàn cầu #dựa trên webtoon Your Personal Taxi

