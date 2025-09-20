Quang Hà tái xuất V-pop, khẳng định thế mạnh âm nhạc sau 25 năm ca hát

Mới đây, Quang Hà chính thức trở lại với 'đường đua' âm nhạc cùng MV Mảnh tình sai đôi. Đây là sản phẩm đánh dấu sự kết hợp của Quang Hà với nhà sản xuất Lê Cương 'cha đẻ' của loạt hit đình đám triệu view như: Nhìn về phía em, Rất lâu rồi mới khóc, Cánh hoa héo tàn...

Sản phẩm mới lần này được 'nhào nặn' dưới bàn tay của Đinh Công Hiếu, người kiến tạo nên loạt hit trước đây của Quang Hà như Mệt rồi em ơi, Ngày mai tôi sẽ viết sách... MV Mảnh tình sai đôi kể câu chuyện tình ngang trái vì yêu không đúng người, khiến khán giả day dứt với câu hỏi "chọn người mình thương hay chọn người yêu mình?".

Quang Hà bày tỏ: “Tôi mong muốn câu chuyện trong MV sẽ như một hồi chuông cảnh tỉnh cho thế hệ trẻ, hãy tỉnh táo trước những cám dỗ của tình yêu chóng vánh, tuổi trẻ dễ sa ngã, dễ đánh đổi, và khi nhận ra thì đôi khi đã quá muộn màng. Thông qua âm nhạc, mọi người lắng nghe, suy ngẫm và biết trân trọng hơn những gì đúng đắn và chân thành”.

Mảnh tình sai đôi lại thêm một lần nữa cho thấy, nam ca sĩ rất thông minh khi lựa chọn dòng nhạc ballad sở trường của mình. Song, không vì thế mà Quang Hà trở nên an toàn, lặp lại chính mình. Ở mỗi giai đoạn sự nghiệp, Quang Hà và ê kíp rất biết cách làm mới phù hợp với thị trường, tạo ra sức hút riêng mới mẻ, hấp dẫn. So với nhiều giọng ca thế hệ 8X cùng thời, Quang Hà cho thấy nội lực của một người nghệ sĩ, ca sĩ có sức bền trong hành trình âm nhạc.

Quang Hà cho biết, anh luôn nỗ lực để tiếp cận với khán giả Gen Z.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm, anh đang nỗ lực để có thể tiếp cận với khán giả GenZ nhiều hơn mà vẫn giữ được cá tính âm nhạc mà mình đã xây dựng. Quang Hà có khoảng gần 50 ca khúc đã thu âm và đang cùng ê kíp tính toán ra mắt khán giả trong thời gian tới. Đồng thời, nam ca sĩ cũng ấp ủ dự kiến sẽ mang đến những màu sắc âm nhạc mới trong các sản phẩm tiếp theo, tiến đến thực hiện một liveshow cá nhân đánh dấu 25 năm sự nghiệp ca hát của mình và tri ân đến khán giả đã yêu quý anh suốt thời gian qua.