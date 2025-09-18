'Anh trai vượt ngàn chông gai' Neko Lê trở lại với tạo hình khác lạ, tiết lộ đã tìm ra màu sắc âm nhạc phù hợp

SVO - Neko Lê vừa cho ra mắt MV 'Si', bắt tay với đạo diễn Kiên Ứng ngay sau khi kết thúc đêm concert cuối cùng của 'Anh trai vượt ngàn chông gai'.

Bài hát theo dòng nhạc pop dance được "đo ni đóng giày" để phù hợp với chất giọng trầm ấm đặc trưng của Neko Lê. Đồng hành ở dự án lần này, Neko Lê tiếp tục “chọn mặt gửi vàng” cho đạo diễn Kiên Ứng.

Từ một người chỉ đứng sau loạt MV đình đám của nhà SpaceSpeakers, sau Anh trai vượt ngàn chông gai, khán giả đã thấy được sự đa tài của Kiên Ứng. Đây cũng là lý do Neko Lê muốn mời người đồng nghiệp tham gia dự án lần này.

“Cùng là những người đạo diễn, tôi nhìn được chất riêng của Kiên Ứng và đã mong muốn sẽ có dịp hợp tác ngay từ thời điểm tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Si hợp với màu sắc của Kiên Ứng, chúng tôi mới bắt tay thực hiện. Người em này đã không làm tôi thất vọng khi mọi thứ đều chỉn chu, chuyên nghiệp và cả hai rất hiểu ý nhau. Qua đây Neko Lê muốn gửi lời cảm ơn tới Kiên Ứng, mong trong tương lai sẽ có thể hợp tác thêm nhiều dự án nữa”, Neko Lê bộc bạch.

Từ sau khi ra mắt MV đầu tay Cứ để anh, Neko Lê chăm chỉ với Liều thuốc cho chúng ta và bây giờ là Si. Đây là minh chứng cho việc nghiêm túc trên con đường âm nhạc của nam đạo diễn. Với dự án này, anh muốn cho khán giả thấy một hình ảnh khác hơn, một sự biến hóa không ngừng của người nghệ sĩ.

“Tôi mong hình ảnh Neko Lê phiên bản tóc dài sẽ khiến mọi người yêu thích. Ngoài ra, âm nhạc cũng là điều tôi chú trọng. Đến thời điểm hiện tại, tôi tin tôi đã lựa chọn được màu sắc âm nhạc phù hợp và biết bản thân sẽ làm được gì khi nghe một typebeat. Tôi luôn cố gắng chỉn chu nhất có thể trước khi đưa “đứa con tinh thần” đến với công chúng, tôi mong mọi người sẽ yêu thương đón nhận”, Neko Lê nói thêm.

Vừa qua, Neko Lê đã có buổi fan meeting ấm cúng với khán giả thủ đô. Ngay khi công bố và mở bán, lượng vé fan meeting của Neko Lê đã "sold out". Điều này cho thấy tình cảm của khán giả dành cho anh. Tham dự fan meeting còn có những đồng nghiệp thân thiết của Neko Lê như BB Trần, Bùi Công Nam, Tăng Phúc và Ngọc Thanh Tâm.