Lần đầu tiên rapper Đen tự tay cầm máy quay cùng Hoàng Dũng lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến khán giả

SVO - Hoàng Dũng và Đen đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc 'Một ngày nào đó', từng được hai nghệ sĩ thể hiện lần đầu tiên trên sân khấu của concert 'Xoay tròn' tại Hà Nội. MV này cũng được ghi hình ngay trong concert, với sự xuất hiện của hàng nghìn khán giả và có cả những thước phim được quay bởi chính tay Đen và Hoàng Dũng.

Hoàng Dũng tiết lộ, ý tưởng sáng tác bài hát này đến từ những điều mà Đen chia sẻ với anh. “Tôi đã đưa ra 3 câu hỏi phỏng vấn để xem anh Đen đang quan tâm những gì. Câu 1 là cảm giác anh muốn có nhất ở thời điểm này? Anh Đen chọn yên bình. Câu 2 là sắp xếp những yếu tố thời gian, sự nghiệp và gia đình theo thứ tự mình ưu tiên nhất? Anh Đen chọn thời gian đầu tiên. Câu cuối cùng là điều anh mong muốn có được nhất từ khán giả ở mỗi lần bước lên sân khấu? Anh Đen chọn sự tập trung lắng nghe".

Từ các câu trả lời này, Hoàng Dũng đã viết ra bài Một ngày nào đó, với cảm xúc êm đềm, nhắc về thời gian trong cuộc đời và có giai điệu nhẹ nhàng để khán giả tập trung lắng nghe.

Hoàng Dũng kể: “Tôi có gửi cho anh Đen 2 bản demo khác nhau, nhưng anh ấy nghe demo đầu tiên và chọn luôn. Anh ấy bảo, như thế này là đủ, không muốn phải lựa chọn giữa hai bài. Tôi còn nghĩ đến phương án nếu anh Đen không sáng tác kịp đoạn rap thì chúng tôi sẽ hát chung bài Lối nhỏ ở concert, nhưng anh ấy đã viết xong đoạn rap khá nhanh”.

Theo Hoàng Dũng, Một ngày nào đó là bài hát có ý nghĩa rất đơn giản: Một ngày nào đó, mỗi chúng ta sẽ được làm hết tất cả những điều mình muốn nhưng chưa thể làm. Đó là một ngày không bị vướng bận điều gì, bản thân cảm thấy vô cùng thả lỏng và hạnh phúc.

Hoàng Dũng bộc bạch: “Tôi từng hứa với bạn gái là sẽ làm rất nhiều thứ, nhưng lại không có đủ thời gian nên mình cứ nợ mãi một vài lời hứa. Tôi mong, bài hát sẽ trở thành một lời nhắn nhủ tốt đẹp gửi đến tương lai, dành cho những ai đang cảm thấy căng thẳng, áp lực và bận rộn trong cuộc sống thì hãy cứ tin rằng, những ngày tươi đẹp và thong thả rồi sẽ đến”.

Lần đầu tiên kết hợp, Hoàng Dũng và Đen đã chứng minh độ ăn ý trong một ca khúc mang màu sắc hoài niệm, thơ mộng, nhẹ nhàng mà thấm đẫm suy ngẫm như phong cách thường thấy ở cả hai.

Không chỉ cho Hoàng Dũng nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc này, Đen cũng chính là người gợi ý quay MV tại concert Xoay tròn. Đặc biệt, MV có sự góp mặt của rất nhiều khán giả, các “Bạn Nhạc” (tên fanclub của Hoàng Dũng) đã hòa mình vào không khí tuyệt vời của đêm diễn, cùng nhau hát vang điệp khúc bài hát.

Hoàng Dũng bày tỏ: “Tôi thấy mình khác đi rất nhiều sau dự án Xoay tròn. Tôi nghĩ, còn rất nhiều thứ mình cần cải thiện. Nhưng sau cùng, tôi cảm thấy thoải mái vì mình dám bước ra khỏi "vùng an toàn". Tôi đã làm được điều mà bản thân mình và ê kíp cùng thống nhất, đó là mỗi lần Hoàng Dũng trở lại thì phải có một cái gì mới cho khán giả”.