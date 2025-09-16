Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

MONO thể hiện tinh thần dám thử thách và dám vượt qua giới hạn giữa dàn nghệ sĩ đàn anh đình đám

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chương trình 'Chiến sĩ quả cảm' đã mang đến cho khán giả một hình ảnh rất mới về MONO. Tuy là em út trong show nhưng nam ca sĩ luôn hết mình với từng thử thách, vượt qua mọi giới hạn của bản thân để mang về phần thưởng xứng đáng.

Chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm với hàng loạt thử thách ngày càng khốc liệt, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và trong bức tranh đầy mồ hôi, nước mắt, MONO đã để lại dấu ấn đậm nét khi chứng minh rằng mình không chỉ là ca sĩ với nhiều "bản hit" mà còn sở hữu ý chí và bản lĩnh đáng khâm phục.

aht04415.jpg

Trong tập mới nhất, khán giả đã cảm nhận rõ không khí căng thẳng bao trùm chương trình. Dàn nghệ sĩ phải tham gia các bài tập huấn luyện mang tính đặc thù của lực lượng Cảnh sát Cơ động: Vượt vật cản, hành quân đường dài, đu dây qua rừng, leo tường cao, bò dưới kẽm gai và đặc biệt phải mang theo súng trên suốt hành trình.

49acbe55-e014-405c-9520-619b57df94f0.jpg

Không ít nghệ sĩ đã gặp chấn thương. Có người ngã rách đầu, có người gục xuống vì kiệt sức, thậm chí có thành viên phải nhờ đến sự trợ giúp y tế khẩn cấp. Trong bối cảnh ấy, tinh thần đồng đội và sự quyết tâm của từng người trở thành yếu tố sống còn.

be38a1bc-1d01-4f0e-94bf-f5476f866f6b.jpg

Hình ảnh MONO vốn quen với sân khấu âm nhạc nhiều ánh đèn, nay lại khoác lên mình bộ quân phục, lăn lộn dưới bùn đất đã tạo nên sự tương phản đầy xúc động. Anh dấn thân vào mọi thử thách không hề ngần ngại, sẵn sàng lăn xả như một chiến sĩ thực thụ.

e57a4d86-0df5-44a2-a9e8-075a39957610.jpg

Điều khiến khán giả xúc động không chỉ là sức bền của MONO mà còn là tinh thần đồng đội và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Trong lúc nhiều đồng đội gặp chấn thương, nam ca sĩ không tỏ ra hoảng loạn hay nao núng, giữ sự tập trung cao độ. Có khoảnh khắc MONO còn quay lại động viên những đồng đội.

a88d6031-7083-4bd2-b4cd-0906e7eaeb78.jpg

Chính năng lượng tích cực này đã lan tỏa sang cả đội hình, giúp mọi người thêm động lực để không bỏ cuộc giữa chừng. Với một nghệ sĩ trẻ, việc duy trì được thái độ bình tĩnh trong môi trường khắc nghiệt như thao trường là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh vô cùng đáng quý.

0b918bbd-3f84-4e42-b0a0-a08e682c93ea.jpg

Đỉnh cao cảm xúc của tập 8 chính là giây phút MONO được trao huy hiệu Hoa điểm 10 – phần thưởng đặc biệt dành cho chiến sĩ nhập vai thể hiện xuất sắc nhất. Khi chiếc huy hiệu được cài lên ngực áo, MONO nở nụ cười rạng rỡ xen lẫn xúc động. Đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của một chàng trai trẻ dám thử thách bản thân.

hha-6937.jpg

Ngay sau khi phát sóng, mạng xã hội tràn ngập những bình luận tích cực dành cho MONO. Với những gì đã thể hiện, MONO thể hiện rõ tinh thần sống hết mình, dám thử thách và dám vượt qua giới hạn.

Bình Nguyễn
#MONO #Chiến sĩ quả cảm #chiến sĩ quả cảm mono #giới hạn #nghệ sĩ

