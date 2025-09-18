Hứa Vĩ Văn sau thành công của 'Mưa đỏ', truyền cảm hứng làm nghề cho các diễn viên trẻ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bình Nguyễn
SVO - Tiếp nối bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt ‘Mưa đỏ’, Hứa Vĩ Văn chuẩn bị tái ngộ khán giả vào cuối tháng Chín này, qua phim kinh dị ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’, trong hình tượng nhà báo đầy bí ẩn.

Trong dàn diễn viên của Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, Hứa Vĩ Văn là gương mặt quen thuộc và dày dạn kinh nghiệm hơn cả. Nam diễn viên dành lời khen các diễn viên trẻ Xuân Thắng, Bé Quyên hiền lành, dễ thương. Họ luôn trò chuyện, chào hỏi nhau vui vẻ trên phim trường.

1000036428.jpg

"Ngôi sao" phim Mưa đỏ kể: “Do lịch trình công việc khá bận rộn, tôi không có nhiều thời gian để thường xuyên trao đổi, gặp gỡ hay trực tiếp hỗ trợ các bạn. Có thể, điều tôi để lại cho các bạn không phải những lời chỉ dạy cụ thể, mà là cách làm việc nghiêm túc và tinh thần cống hiến trong suốt quá trình quay. Tôi hy vọng, đó cũng là một nguồn cảm hứng để các bạn học hỏi thêm cho con đường làm nghề sau này”.

1000036427.jpg

Từ phía Xuân Thắng và Bé Quyên, cả hai cũng ngưỡng mộ tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tâm của Hứa Vĩ Văn. Qua từng nét diễn của đàn anh, họ hiểu được vì sao Hứa Vĩ Văn duy trì được sự nghiệp rực rỡ qua nhiều năm trong nghề. Điều đó truyền cảm hứng cho họ theo đuổi vai trò diễn viên.

1000036435.jpg

Trong phim kinh dị này, An do Hứa Vĩ Văn vào vai là vai diễn quan trọng trong câu chuyện ma mị về bí thuật ma giữ của. Bằng kinh nghiệm 25 năm làm nghề, Hứa Vĩ Văn bước vào vai diễn An trong phim bằng tâm thế thoải mái và nhẹ nhàng.

1000036434.jpg

Anh coi thể loại phim kinh dị - thriller như vậy là một trải nghiệm mới trong nghề. Tài tử cho rằng, đóng phim là công việc thường nhật của người diễn viên, quan trọng là mỗi dự án cho anh thêm cảm xúc và động lực tiếp tục gắn bó với nghề.

1000036432.jpg

Trong các cảnh quay có độ khó nhất định, Hứa Vĩ Văn không cảm thấy áp lực. Anh kể: “Có sự hỗ trợ của bộ phận cascadeur chuyên nghiệp, tôi đã tập luyện kỹ càng từ trước. Tôi cũng có kinh nghiệm đóng nhiều cảnh hành động trong phim Nghề siêu dễ cách đây vài năm. Nhờ vậy, các cảnh đánh đấm trong phim không làm khó được tôi”.

1000036430.jpg

Bên cạnh đó, Hứa Vĩ Văn ít nhiều áp lực khi quay chung với đàn cá trê - một biểu tượng mà đạo diễn Lương Đình Dũng lồng ghép nhiều ngụ ý ẩn dụ trong phim. Nam diễn viên tâm sự, từ trước đến nay, anh luôn căng thẳng khi quay chung với động vật.

1000036431.jpg

Vì với anh, đó đều là những sinh linh đáng quý. Khi đóng phim này, anh vừa giữ nhịp diễn vừa giữ an toàn cho các bạn diễn đặc biệt của mình, tránh làm ảnh hưởng những con cá. Kết thúc cảnh quay, đàn cá trê được đoàn phim thả trở lại với dòng nước.

Bình Nguyễn
