Trải qua 8 năm thăng trầm trong sự nghiệp, 'Anh trai say hi' JSOL đang hái 'quả ngọt' cùng loạt dự án 'đỉnh nóc'

SVO - JSOL ra mắt dự án có quy mô xứng tầm, sau 8 năm kiên trì hoạt động, gồm mini album vật lý và nhạc số mang tên độc đáo 'OE OE' và MV 'Tính lười', được thực hiện ở Singapore.

Mini album OE OE bao gồm 6 ca khúc: Dán mắt, Tính lười, Cuộn len, Không phải em không phải ai, Biết điều và bonus track Genie. Tất cả các ca khúc đều có giai điệu vui tươi và lời ca ngọt ngào, nhằm truyền tải năng lượng tích cực, sự hài hước và đáng yêu từ JSOL đến khán giả.

JSOL lý giải về đầu đề độc đáo của mini album: “Tôi muốn mini album này có sự gần gũi, vui vẻ và một chút vô tri như năng lượng của mình. Thay vì gọi fan là ‘mọi người ơi’ thì tôi hay kêu ‘oe oe’, rồi fan cũng đáp lại ‘oe oe’, giống như một lời chào nhau một cách dễ thương giữa tôi và các bạn fan. 'Oe oe' còn là tiếng khóc chào đời của em bé, vì đây là mini album đầu tiên sau 8 năm hoạt động nên tôi cũng coi đó là tiếng khóc chào đời của "đứa con tinh thần" của mình”.

Từng ca khúc từ mini album OE OE gợi nhắc đến những tập tính và thói quen của những chú mèo. Được fan đặt biệt danh “mèo hồng”, việc JSOL quyết định lấy loài mèo làm cảm hứng để tạo nên toàn bộ mini album mang đến cho người hâm mộ cảm giác gần gũi, chân thành. Điều đó tạo nên sự gắn kết giữa hình ảnh JSOL ngoài đời thực và JSOL trong nghệ thuật.

Cùng lúc mini album lên sóng, JSOL cũng phát hành MV Tính lười kết hợp cùng HURRYKNG và CiiN. MV lần này được quay hình tại Singapore. Không quá cầu kỳ về mặt kịch bản, MV mang tinh thần tự do, để JSOL và CiiN thỏa sức thể hiện khả năng vũ đạo chuyên nghiệp qua những màn nhảy múa đẹp mắt giữa đường phố Singapore.

HURRYKNG là người anh em thân thiết, chung nhóm Mopius với JSOL cũng xuất hiện với phong cách cực ngầu, cùng JSOL và CiiN khám phá Singapore. Màn hội ngộ giữa “bộ ba visual” gồm JSOL, HURRYKNG và CiiN trong cùng một khung hình hứa hẹn khiến khán giả không thể rời mắt.

JSOL chia sẻ về MV: “Dự án lần này cho tôi cơ hội được sống chậm lại, cảm nhận nhiều hơn và nhìn Singapore ở một góc độ khác. Với MV Tính lười, tôi hy vọng khán giả sẽ được truyền cảm hứng để khám phá nhiều hơn, nhìn thấy nhiều khía cạnh mới của Singapore và nhận ra rằng, nơi đây luôn có điều gì đó mới mẻ để học hỏi và cảm nhận".

Không chỉ chuẩn bị mini album OE OE một cách chỉn chu, JSOL còn thông báo lịch trình quảng bá khá dày đặc và đầu tư hoành tráng cho dự án lần này. Sau 8 năm hoạt động chăm chỉ và kiên trì, dù sự nghiệp trải qua không ít thăng trầm, JSOL ở thời điểm hiện tại đã nhận được sự yêu quý và ủng hộ hết mình của các fan hâm mộ.