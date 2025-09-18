Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Ông hoàng phim kinh dị' Quang Tuấn 'lột xác' đậm chất hành động, lăn xả cho vai diễn độc đáo

THUẬN TÙNG
SVO - Phim điện ảnh 'Truy tìm long diên hương' của đạo diễn Dương Minh Chiến vừa giới thiệu những hình ảnh đầu tiên đến công chúng. Phim có sự góp mặt của các diễn viên đình đám như Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Doãn Quốc Đam, Quốc Nam...

Phim lấy cảm hứng từ long diên hương của loài cá voi. Ngoài giá trị kinh tế là xạ hương, long diên hương còn mang giá trị tinh thần đặc biệt với đời sống làng chài. Nếu như dân đi điệu "trúng" được long diên hương sẽ được coi là điềm may mắn. Vì vậy, long diên hương được truy lùng mua bán, được đội giá lên từ vài tỷ tới vài chục tỷ đồng.

8.jpg

Teaser phim mở đầu bằng hình ảnh Long Diên Hương (Lệnh Ông Nam Hải) bị đánh cắp. Hai anh em Tâm (Quang Tuấn) - Tuấn (Ma Ran Đô) lên kế hoạch đi tìm nhóm Cường Liều (Doãn Quốc Đam) để lấy lại Long Diên Hương trước khi món đồ linh thiêng này bị đem đi bán. Hơn 1 phút của trailer kịch tính đến nghẹt thở, với những pha võ thuật, trận đánh hành động liên tục.

14.jpg

Ngoài teaser trailer cực căng, teaser poster cũng hé lộ màu sắc tươi sáng, báo hiệu những miếng hài thú vị trong phim. Với tagline: "Long trời lở đất khi báu vật bị mất", phim hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả một màu sắc mới hành động, hài hước giữa thị trường phong phú thể loại.

q.png

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia phim, diễn viên Quang Tuấn nói: "Phim là một thể loại tương đối mới mẻ với tôi - cũng là lần đầu tiên tôi chạm ngõ thể loại thuần hành động. Khi đọc kịch bản và nói chuyện với đạo diễn, tôi rất băn khoăn về vấn đề võ thuật. Tôi rất sợ nếu làm một điều mới mà không chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ rất dễ bị sơ sài. Khán giả đã yêu thương và ủng hộ tôi bấy lâu nay, nên tôi không muốn làm họ thất vọng".

12.jpg

Về phía Ma Ran Đô, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi quyết định nhận lời tham gia bộ phim vì thấy vai diễn rất hay và khác biệt so với những nhân vật từng thể hiện. Đây cũng là lý do đầu tiên tôi nhận lời tham gia. Ngoài ra, bản thân tôi luôn mong muốn có một vai diễn hành động vì rất yêu thích thể loại phim hành động - hài. Vai diễn lần này chính là cơ hội để tôi thử sức với một thể loại mới. Sau khi đọc kịch bản, sự độc đáo và thú vị của nhân vật càng cuốn hút tôi hơn".

13.jpg

Về phía Nguyên Thảo, cô nhấn mạnh, Út Linh là một cơ duyên đặc biệt đến với nữ diễn viên: "Ban đầu, tôi cũng khá trăn trở về Út Linh. Tôi thấy mình có thể chưa hợp với hành động vì tạng người hơi nhỏ con, nhưng cái hay của Út Linh lại là người rất trượng nghĩa. Tôi rất thích nét tính cách này của Út Linh nên đã nhận lời".

#Quang Tuấn #Ma Ran Đô #Nguyên Thảo #Doãn Quốc Đam #Quốc Nam #Truy tìm long diên hương

