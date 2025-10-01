Khán giả 'sốc toàn tập' vì nam đạo diễn nổi tiếng này tiết lộ từng suýt chết khi quay phim kinh dị

SVO - Do yêu cầu kỹ thuật phức tạp của cảnh quay dưới nước, đạo diễn Lương Đình Dũng đã tự mình cầm máy thực hiện một trong những phân đoạn quan trọng nhất của bộ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'. Anh suýt gặp nguy hiểm tính mạng sau nhiều giờ ngâm mình trong làn nước lạnh chỉ khoảng 10 độ C.

Chuyện xảy ra với tình huống chiếc xe hơi chở Ngư (Bé Quyên đóng) chìm dần xuống lòng hồ. Đây là một trong những cảnh tượng ma mị nhất của bộ phim. Theo chia sẻ từ ê kíp sản xuất, thời điểm ghi hình rơi vào mùa Đông miền Bắc, thời tiết khắc nghiệt khiến việc quay dưới nước càng trở nên gian nan. Bất chấp mọi khó khăn, đạo diễn vẫn quyết định trực tiếp xuống nước để đảm bảo chất lượng nghệ thuật và sự chân thật của cảnh quay.

Hơn thế, anh cũng đặt ra yêu cầu cao cho cảnh phim, bởi tính chất quan trọng của nó đối với đường dây câu chuyện. Với anh, đây là cảnh khó nhất của Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại.

Anh giải thích: “Xe chìm xuống nước, nội thất sẽ ướt hết và coi như hỏng mọi thứ. Chúng tôi chỉ có một lần quay duy nhất. May mắn là Bé Quyên diễn như "thoát xác", nằm chết lặng không chớp mắt, mặc cho dòng nước dâng cao dần và từ từ nhấn chìm. Tôi đánh giá Bé Quyên sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc trong tương lai”.

Sau lượt quay cuối cùng, đạo diễn Lương Đình Dũng cảm giác gần như không còn nhìn và nghe thấy gì, đứng không còn vững. Linh cảm chuyện chẳng lành, anh bắt đầu cầu nguyện. “Tôi đã nằm thiếp đi, chắc cũng rất lâu mới tỉnh lại. Có lẽ cha mẹ tôi đã cầu xin cho tôi nên tôi mới còn sống”, anh kể lại. Sau gần hai tuần, sức khỏe mới ổn định trở lại.

Ngoài sự cố dưới nước này, đạo diễn Lương Đình Dũng còn phải đối diện và vượt qua nỗi ám ảnh với cá trê - một trong những loài da trơn anh rất sợ. Mỗi khi nhìn vào mắt những con cá đen bóng này, anh cảm nhận một sự khó hiểu, ma mị dị thường.

Nhà làm phim kỳ cựu tự nhận là người sợ ma nhưng tò mò những câu chuyện truyền miệng đầy huyền hoặc, liêu trai. Thực hiện Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại là cách để anh “chơi” với nỗi sợ cá nhân và sáng tạo dựa trên những chất liệu độc đáo này.

Để hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo trong kịch bản, ngoài cảnh quay chiếc ô tô từ từ chìm xuống lòng hồ lạnh giá, ê kíp sản xuất còn đầu tư công phu vào các bối cảnh. Đặc biệt, một garage sửa xe rộng gần 300m² đã được dựng lên với kinh phí khoảng 35.000 đôla (hơn 900 triệu đồng), nhằm đáp ứng yêu cầu nghệ thuật khắt khe và phục vụ tốt nhất cho các cảnh quay của đạo diễn.