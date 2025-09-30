Cú chuyển mình của 'bạch mã hoàng tử Nhật Bản' trong 'Black Snowman'

SVO - Nếu đã yêu thích các tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Higashino Keigo thì chắc hẳn các fan sẽ quen thuộc với nhân vật Giáo sư Galileo kiêm nhà vật lý học, do tài tử Masaharu Fukuyama thủ vai. Và lần này, chúng ta sẽ thấy diện mạo khác, không kém phần cuốn hút của nghệ sĩ đa tài, được đặt cho biệt danh là chàng “bạch mã hoàng tử” trong lòng hàng triệu phái nữ Nhật Bản, trong 'Black Snowman'.

Ý tưởng về một nhân vật chính với nghề nghiệp độc đáo, tính cách kỳ lạ và nỗi ám ảnh đặc biệt với việc giải quyết các vụ án là phong cách thường thấy trong những câu chuyện ly kỳ dựa trên tác phẩm của Keigo Higashino, và trong Black Showman, Takeshi Kamio, do Masaharu Fukuyama thủ vai, là một nhân vật giống Galileo với hai mặt đen tối. Hình tượng nhân vật trong bản gốc có thể hơi khác một chút, nhưng diễn xuất của Fukuyama càng khiến anh trở nên giống như vậy hơn.

Trong trường hợp của "Galileo", phiên bản truyền hình có yếu tố hài hước mạnh mẽ, nhưng phiên bản điện ảnh đã loại bỏ yếu tố hài hước và coi đó là một tác phẩm có ý nghĩa xã hội, vì vậy, có vẻ như đây là một cơ hội hiếm hoi để thấy lại Fukuyama mờ ám sau một thời gian dài như vậy.

Chủ đề đầu tiên là một môi trường mà bạn không thể nói ra cảm xúc thật hay đưa ra lựa chọn. Kamio Takeshi bị ám ảnh bởi những khía cạnh mờ ám xuyên suốt câu chuyện, khiến việc xác định liệu anh ta có đáng tin hay không trở nên khó khăn, và cảm xúc thật của anh ta là một điểm đặc biệt. Nhân vật chính còn lại, Kamio Mayo (Arimura Kasumi), là con gái của nạn nhân vụ án, Eiichi (Nakamura Toru), nhưng vì họ là thầy trò cùng trường, khoảng cách dần dần xuất hiện giữa họ, và cô vẫn tiếp tục chịu đựng những hậu quả của điều này ngay cả sau khi tốt nghiệp và trưởng thành.

Trên thực tế, hiếm khi giáo viên chủ nhiệm lại là phụ huynh con mình ở trường đang theo học. Mọi thứ được tạo ra để tránh điều này, và học sinh thường chọn những trường không có phụ huynh của mình là giáo viên. Tuy nhiên, ở những khu vực có ít trường học, hoặc ở các thị trấn và làng mạc nhỏ, điều này xảy ra do vấn đề nhân sự và khó khăn trong việc chuyển trường. Nói cách khác, điều này ngụ ý rằng, quy mô nhỏ của thị trấn khiến nó trở thành một môi trường mà điều này không phải là một lựa chọn.

Không chỉ vậy, cảm xúc của từng nhân vật khác cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, điều này không có vẻ là một sự miêu tả yếu kém, mà là một nỗ lực cố ý để tránh đào sâu quá mức. Điều này là do bộ phim cũng mô tả cách tin đồn và lời đồn lan truyền nhanh chóng trong một thị trấn nhỏ.

Nghi ngờ thủ phạm đồng nghĩa với việc dựa vào những lời đồn đại và câu chuyện nghe được từ người khác làm nguồn thông tin, và nếu đi quá xa, điều này cũng giống như việc tin tưởng những giọng nói xa lạ trên mạng xã hội hay Internet. Nói cách khác, bộ phim khắc họa Nhật Bản như một thị trấn nhỏ, không nơi nương tựa, một môi trường khó có thể nói ra cảm xúc thật của mình, một điều vẫn không hề thay đổi so với quá khứ.

Cựu giáo viên trung học Kamio Eiichi bị một kẻ lạ mặt sát hại. Con gái ông, Kamio Mayo, dự kiến ​​sẽ kết hôn sau hai tháng nữa, nhưng đã trở về quê hương vì cái chết của cha mình. Quê hương của họ từng là một khu vực sầm uất với khách du lịch, nhưng đã không còn nhộn nhịp như trước sau khi dịch virus corona bùng phát. Mayo muốn tìm hiểu sự thật đằng sau cái chết của cha mình. Ông được học sinh yêu mến và kính trọng, vậy tại sao ông lại bị sát hại? Đúng lúc này, chú của cô, Takeshi, xuất hiện trước mặt cô. Ông từng là một ảo thuật gia và nổi tiếng ở Las Vegas. Họ cùng nhau cố gắng giải quyết vụ án mạng của Eiichi.

Cuối cùng, bạn không thể biết được sự thật trừ khi bạn nói ra thành lời và đối mặt với người kia. Có hàng tỷ thứ mà chúng ta xử lý trong đầu và quyết định. Nếu chúng ta cứ giữ chúng trong lòng, trí tưởng tượng và ảo tưởng của chúng ta có thể tự vận hành, dẫn đến bi kịch và hối tiếc. Khi nói đến việc tìm hiểu nhau, không gì quan trọng hơn những lời nói ra từ miệng chúng ta. Chúng ta biết điều này, nhưng việc chúng ta không thể hành động là dấu hiệu của sự vụng về của con người.

Một chủ đề khác là thực trạng phục hồi khu vực. Tiểu thuyết gốc Black Showman to Namonaki Machi no Satsujin được viết vào năm 2020, giữa đại dịch COVID-19, lấy bối cảnh các sự kiện trong đại dịch, trong khi bộ phim chuyển thể diễn ra sau đại dịch. Tuy nhiên, cách bộ phim khắc họa tình trạng thị trấn bị bỏ hoang, một vấn đề nghiêm trọng, được cho là còn tệ hơn cả trong tiểu thuyết. Điều này là do bối cảnh là một thị trấn nhỏ vốn đã ít khách du lịch, và với tác động cộng thêm của đại dịch COVID-19, thị trấn này thiếu vắng nhu cầu du lịch từ các thành phố lớn.

Bộ phim cho thấy thực tế của những vùng nông thôn bị bỏ lại phía sau phải đối mặt, và thể hiện xuất sắc sự kết hợp giữa yếu tố giải trí lẫn bình luận xã hội, một phong cách quen thuộc thường thấy của đạo diễn Tanaka Ryo.

Mặc dù sự thật đằng sau vụ việc có thể còn thiếu sót, nhưng trọng tâm chính của bộ phim này không phải là giải quyết những bí ẩn. Mặc dù lấy bối cảnh tại một thị trấn hư cấu, bộ phim vẫn làm sáng tỏ những vấn đề thực tế đang xảy ra ở đâu đó. Tuy nhiên, chính vì bộ phim không quá nặng nề nên nó truyền tải thông điệp rằng nó đang khắc họa những vấn đề quen thuộc mà chúng ta thường bỏ qua.