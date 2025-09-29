Yamada Yuki khiến dân tình 'chao đảo' với visual mới nhất

Bakudan (Yamada Yuki) xoay quanh một người đàn ông trung niên say xỉn bị đưa đến đồn cảnh sát sau khi tấn công máy bán hàng tự động tại một cửa hàng rượu và nhân viên bán hàng. Hắn khai tên mình là Suzuki Tagosaku và tiết lộ mình có năng lực ngoại cảm. Hắn nói rằng sẽ có ba vụ nổ bom xảy ra, mỗi vụ cách nhau một tiếng, và vụ đầu tiên sẽ xảy ra ở Akihabara. Các thám tử cho rằng lời hắn nói chỉ là lời nói vu vơ của một người đàn ông say xỉn, nhưng ngay sau đó, một vụ nổ đã xảy ra ở Akihabara, Tokyo. Nhân viên đàm phán Ruike thuộc Đội Điều tra số 1 của Sở Cảnh sát Thủ đô đối mặt với người đàn ông bí ẩn Suzuki Tagosaku. Bộ phim là phiên bản live-action hồi hộp theo thời gian thực của một tiểu thuyết bán chạy nhất từng giành giải nhất tại cuộc thi "This Mystery is Amazing! 2023 Edition".

Yamada đã đăng 4 bức ảnh với hashtag Bakudan và chú thích "Helsinki là tuyệt nhất" lên trang cá nhân. Những bức ảnh cho thấy Yamada đang ngồi trên một chiếc thuyền giữa những cơn gió mạnh dưới bầu trời trong xanh. Anh mặc áo cổ lọ đen và áo khoác dày, trông thật lạnh lẽo... nhưng cộng đồng mạng lại 'tấm tắc' khen khuôn mặt của anh thật tuyệt vời!