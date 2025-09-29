Yamada Yuki khiến dân tình 'chao đảo' với visual mới nhất

SVO - Yamada đã có mặt tại Phần Lan để tham dự buổi ra mắt bộ phim 'Bakudan' do anh thủ vai chính, dự kiến ra mắt vào ngày 31/10, tại Liên hoan phim Quốc tế Helsinki lần thứ 38.
Bakudan (Yamada Yuki) xoay quanh một người đàn ông trung niên say xỉn bị đưa đến đồn cảnh sát sau khi tấn công máy bán hàng tự động tại một cửa hàng rượu và nhân viên bán hàng. Hắn khai tên mình là Suzuki Tagosaku và tiết lộ mình có năng lực ngoại cảm. Hắn nói rằng sẽ có ba vụ nổ bom xảy ra, mỗi vụ cách nhau một tiếng, và vụ đầu tiên sẽ xảy ra ở Akihabara. Các thám tử cho rằng lời hắn nói chỉ là lời nói vu vơ của một người đàn ông say xỉn, nhưng ngay sau đó, một vụ nổ đã xảy ra ở Akihabara, Tokyo. Nhân viên đàm phán Ruike thuộc Đội Điều tra số 1 của Sở Cảnh sát Thủ đô đối mặt với người đàn ông bí ẩn Suzuki Tagosaku. Bộ phim là phiên bản live-action hồi hộp theo thời gian thực của một tiểu thuyết bán chạy nhất từng giành giải nhất tại cuộc thi "This Mystery is Amazing! 2023 Edition".