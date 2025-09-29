Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Giọng ca gen Z Thoại Nghi ‘lột xác’ ngoạn mục, làm việc với ‘ông trùm’ làm phim trên điện thoại kết hợp với AI

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ca sĩ Thoại Nghi chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc 'Đầu hàng đi'. Đây là single đánh dấu sự trở lại của giọng ca gen Z này sau khi ca khúc 'Dắt anh về nhà' trở thành 'bản hit' được yêu thích mạnh mẽ, có sức lan tỏa chóng mặt trên mạng xã hội.

Ca sĩ Thoại Nghi sinh năm 2005. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất sớm, tham gia đóng quảng cáo, lồng tiếng phim, làm người mẫu ảnh. Từ năm 15 tuổi, Thoại Nghi đã "gây sốt" mạng xã hội với tấm ảnh thẻ khoe trọn nhan sắc xinh xắn, sắc nét. Đến năm 2022, Thoại Nghi là thí sinh Việt Nam tham gia cuộc thi Miss teen universe và lọt top 16 chung cuộc.

1-thoai-nghi.jpg

Sau đó, Thoại Nghi dần chứng minh tài năng âm nhạc khi tham gia chương trình Dreamland, nhận lời khen về giọng hát từ giám khảo là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Chăm chỉ và nghiêm túc trên con đường nghệ thuật, Thoại Nghi đã ra mắt EP Thích Nghi, gồm 6 ca khúc, vào tháng 6/2024, tiếp đó là gặt hái thành công từ "bản hit" Dắt anh về nhà, vào dịp đầu năm 2025.

2-thoai-nghi.jpg

MV Đầu hàng đi do đạo diễn Phạm Vĩnh Khương thực hiện 100% bằng điện thoại, cập nhật công nghệ AI để đem đến những khung hình đậm chất điện ảnh. Thoại Nghi tiếp tục gây ấn tượng với chất giọng ngọt ngào, trong trẻo đặc trưng, đồng thời, khai thác thêm khía cạnh mạnh mẽ, quyến rũ ở một cô gái đang trưởng thành trong ca khúc này.

still-mv-ai-2.jpg

Ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Minchu, do Drum7 sản xuất âm nhạc. Drum7 được biết đến là người đứng sau thành công của loạt ca khúc đình đám ở V-pop như Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân, Hoà Minzy), Nâng chén tiêu sầu (Bích Phương), Đại minh tinh (Văn Mai Hương)... Drum7 đã tạo nên không gian âm nhạc điện tử hiện đại, sôi động nhưng dễ nghe, dễ thuộc cho Đầu hàng đi.

q1.png

Thoại Nghi cảm thấy hạnh phúc khi ca khúc Dắt anh về nhà nhận được tình yêu thương từ quý khán giả. Nữ ca sĩ cho biết: “Sau niềm vui là một chút áp lực, tôi tự hỏi làm sao để làm nhạc mới mẻ hơn và bứt phá hơn, không phụ sự kỳ vọng của khán giả. Tôi chọn biến áp lực thành động lực để bản thân cứ chân thật và hết mình trong từng ca khúc. Áp lực sau khi có một ca khúc "viral" đối với tôi là điều tốt, chỉ có vậy mình mới có thể tiếp tục phát triển nghiêm túc trên con đường nghệ thuật”.

4-thoai-nghi.jpg

Ý tưởng thực hiện MV này bằng AI này đến từ đạo diễn Phạm Vĩnh Khương. Anh được công nhận là đạo diễn AI đầu tiên trên thế giới và từng xuất hiện trên kênh truyền hình nổi tiếng HBO. Anh gây chú ý bởi khả năng ứng dụng công nghệ vào nghệ thuật, đồng thời còn mang danh “ông trùm làm phim trên điện thoại”. Do mắc chứng Parkinson, anh sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ đắc lực để thực hiện các dự án nghệ thuật.

Bình Nguyễn
#Giọng ca Gen Z #Thoại Nghi #âm nhạc Việt Nam #Ca khúc Đầu hàng đi #Sản phẩm âm nhạc AI #MV làm bằng điện thoại #Công nghệ AI trong nghệ thuật #Chương trình Dreamland #Nhạc sĩ Minchu #Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương

Xem thêm

Cùng chuyên mục