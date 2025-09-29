Giọng ca gen Z Thoại Nghi ‘lột xác’ ngoạn mục, làm việc với ‘ông trùm’ làm phim trên điện thoại kết hợp với AI

SVO - Ca sĩ Thoại Nghi chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc 'Đầu hàng đi'. Đây là single đánh dấu sự trở lại của giọng ca gen Z này sau khi ca khúc 'Dắt anh về nhà' trở thành 'bản hit' được yêu thích mạnh mẽ, có sức lan tỏa chóng mặt trên mạng xã hội.

Ca sĩ Thoại Nghi sinh năm 2005. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất sớm, tham gia đóng quảng cáo, lồng tiếng phim, làm người mẫu ảnh. Từ năm 15 tuổi, Thoại Nghi đã "gây sốt" mạng xã hội với tấm ảnh thẻ khoe trọn nhan sắc xinh xắn, sắc nét. Đến năm 2022, Thoại Nghi là thí sinh Việt Nam tham gia cuộc thi Miss teen universe và lọt top 16 chung cuộc.

Sau đó, Thoại Nghi dần chứng minh tài năng âm nhạc khi tham gia chương trình Dreamland, nhận lời khen về giọng hát từ giám khảo là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Chăm chỉ và nghiêm túc trên con đường nghệ thuật, Thoại Nghi đã ra mắt EP Thích Nghi, gồm 6 ca khúc, vào tháng 6/2024, tiếp đó là gặt hái thành công từ "bản hit" Dắt anh về nhà, vào dịp đầu năm 2025.

MV Đầu hàng đi do đạo diễn Phạm Vĩnh Khương thực hiện 100% bằng điện thoại, cập nhật công nghệ AI để đem đến những khung hình đậm chất điện ảnh. Thoại Nghi tiếp tục gây ấn tượng với chất giọng ngọt ngào, trong trẻo đặc trưng, đồng thời, khai thác thêm khía cạnh mạnh mẽ, quyến rũ ở một cô gái đang trưởng thành trong ca khúc này.

Ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Minchu, do Drum7 sản xuất âm nhạc. Drum7 được biết đến là người đứng sau thành công của loạt ca khúc đình đám ở V-pop như Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân, Hoà Minzy), Nâng chén tiêu sầu (Bích Phương), Đại minh tinh (Văn Mai Hương)... Drum7 đã tạo nên không gian âm nhạc điện tử hiện đại, sôi động nhưng dễ nghe, dễ thuộc cho Đầu hàng đi.

Thoại Nghi cảm thấy hạnh phúc khi ca khúc Dắt anh về nhà nhận được tình yêu thương từ quý khán giả. Nữ ca sĩ cho biết: “Sau niềm vui là một chút áp lực, tôi tự hỏi làm sao để làm nhạc mới mẻ hơn và bứt phá hơn, không phụ sự kỳ vọng của khán giả. Tôi chọn biến áp lực thành động lực để bản thân cứ chân thật và hết mình trong từng ca khúc. Áp lực sau khi có một ca khúc "viral" đối với tôi là điều tốt, chỉ có vậy mình mới có thể tiếp tục phát triển nghiêm túc trên con đường nghệ thuật”.

Ý tưởng thực hiện MV này bằng AI này đến từ đạo diễn Phạm Vĩnh Khương. Anh được công nhận là đạo diễn AI đầu tiên trên thế giới và từng xuất hiện trên kênh truyền hình nổi tiếng HBO. Anh gây chú ý bởi khả năng ứng dụng công nghệ vào nghệ thuật, đồng thời còn mang danh “ông trùm làm phim trên điện thoại”. Do mắc chứng Parkinson, anh sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ đắc lực để thực hiện các dự án nghệ thuật.