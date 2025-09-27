Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Sau Hứa Quang Hán, khán giả lại bất ngờ khi 'siêu sao' Thái Lan Nadech Kugimiya chuẩn bị đến Việt Nam quảng bá phim

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Dàn diễn viên và đoàn làm phim 'Tee Yod: Quỷ ăn tạng, phần 3' xác nhận đến Việt Nam gặp gỡ và giao lưu với khán giả vào ngày 10/10/2025. Thông tin này khiến các fan hâm mộ mong chờ, khi Việt Nam là thị trường duy nhất mà ê kíp phim đến quảng bá.

Sau thành công vang dội của hai phần phim trước, series kinh dị đình đám Thái Lan Tee Yod: Quỷ ăn tạng chính thức trở lại với phần 3, được kỳ vọng tiếp tục bùng nổ tại phòng vé. Tiếp nối dấu ấn từ năm ngoái khi dàn diễn viên sang Việt Nam quảng bá cho phần 2, năm nay đoàn phim tiếp tục ưu ái lựa chọn Việt Nam là quốc gia duy nhất để thực hiện các hoạt động quảng bá cho phần 3.

teeyod3.jpg

Dẫn đầu bởi "ngôi sao" hàng đầu Thái Lan là Nadech Kugimiya (Yak), dàn diễn viên gồm: Junior Kajbhandit Jaidee (vào vai Yos), Friend Peerakrit Pacharabunyakiat (vào vai Yod), Denise Jelilcha Kapuan (vào vai Yad) và Nina Natcha Jessica Padovan (vào vai Yee). Chương trình quảng bá được tổ chức vào ngày 10/10/2025 - thời điểm khởi chiếu chính thức của bộ phim tại Việt Nam, với điểm đến là TP. HCM.

tnk02266.jpg

Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất đoàn phim ghé thăm, thể hiện tình cảm đặc biệt ê kíp dành cho khán giả Việt. Điều này còn phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường điện ảnh Việt Nam, vốn sở hữu lượng khán giả trẻ đông đảo, yêu thích phim kinh dị và luôn sẵn sàng tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, doanh thu phòng vé liên tục lập kỷ lục thời gian qua, Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà làm phim quốc tế.

tnk01723.jpg

Trong dàn diễn viên đến Việt Nam, thu hút nhiều sự chú ý nhất là "siêu sao" Nadech Kugimiya. Anh là “nam thần quốc dân” của Thái Lan, góp mặt với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách. Trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng, anh đảm nhận vai nam chính Yak và được xem là gương mặt bảo chứng phòng vé xuyên suốt các phần phim.

tnk01649.jpg

Bên cạnh đó, Denise Jelilcha Kapuan (vai Yad) và Nina Natcha Jessica Padovan (vai Yee) là những gương mặt từng đến Việt Nam giao lưu trong phần 2 cũng sẽ trở lại.

tnk01682.jpg

Lần này, khán giả Việt sẽ có cơ hội gặp gỡ hai anh em trai còn lại trong gia đình Yak là Junior Kajbhunditt Jaidee (vai Yos) và Friend Peerakrit Phacharaboonyakiat (vai Yod).

what-a-great-day.jpg

Junior hiện là gương mặt mới đầy triển vọng của điện ảnh Thái Lan. Anh chính thức ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng với vai Yos trong phim này. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên, Junior được đánh giá là một trong những nhân tố tiềm năng, tiếp nối thế hệ nam thần màn ảnh Thái.

2-2galaworldpremiere.jpg

Trong khi đó, Friend đã tạo dựng hình ảnh năng động và gần gũi qua các bộ phim truyền hình đình đám Thái Lan. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, Friend còn thu hút bởi nét diễn duyên dáng, hài hước, trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong dàn diễn viên của Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3.

Bình Nguyễn
#Tee Yod: Quỷ ăn tạng #Tee Yod: Quỷ ăn tạng Phần 3 #Nadech Kugimiya #Nadech Kugimiya đến Việt Nam #phim kinh dị

Xem thêm

Cùng chuyên mục