Sau Hứa Quang Hán, khán giả lại bất ngờ khi 'siêu sao' Thái Lan Nadech Kugimiya chuẩn bị đến Việt Nam quảng bá phim

SVO - Dàn diễn viên và đoàn làm phim 'Tee Yod: Quỷ ăn tạng, phần 3' xác nhận đến Việt Nam gặp gỡ và giao lưu với khán giả vào ngày 10/10/2025. Thông tin này khiến các fan hâm mộ mong chờ, khi Việt Nam là thị trường duy nhất mà ê kíp phim đến quảng bá.

Sau thành công vang dội của hai phần phim trước, series kinh dị đình đám Thái Lan Tee Yod: Quỷ ăn tạng chính thức trở lại với phần 3, được kỳ vọng tiếp tục bùng nổ tại phòng vé. Tiếp nối dấu ấn từ năm ngoái khi dàn diễn viên sang Việt Nam quảng bá cho phần 2, năm nay đoàn phim tiếp tục ưu ái lựa chọn Việt Nam là quốc gia duy nhất để thực hiện các hoạt động quảng bá cho phần 3.

Dẫn đầu bởi "ngôi sao" hàng đầu Thái Lan là Nadech Kugimiya (Yak), dàn diễn viên gồm: Junior Kajbhandit Jaidee (vào vai Yos), Friend Peerakrit Pacharabunyakiat (vào vai Yod), Denise Jelilcha Kapuan (vào vai Yad) và Nina Natcha Jessica Padovan (vào vai Yee). Chương trình quảng bá được tổ chức vào ngày 10/10/2025 - thời điểm khởi chiếu chính thức của bộ phim tại Việt Nam, với điểm đến là TP. HCM.

Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất đoàn phim ghé thăm, thể hiện tình cảm đặc biệt ê kíp dành cho khán giả Việt. Điều này còn phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường điện ảnh Việt Nam, vốn sở hữu lượng khán giả trẻ đông đảo, yêu thích phim kinh dị và luôn sẵn sàng tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, doanh thu phòng vé liên tục lập kỷ lục thời gian qua, Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà làm phim quốc tế.

Trong dàn diễn viên đến Việt Nam, thu hút nhiều sự chú ý nhất là "siêu sao" Nadech Kugimiya. Anh là “nam thần quốc dân” của Thái Lan, góp mặt với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách. Trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng, anh đảm nhận vai nam chính Yak và được xem là gương mặt bảo chứng phòng vé xuyên suốt các phần phim.

Bên cạnh đó, Denise Jelilcha Kapuan (vai Yad) và Nina Natcha Jessica Padovan (vai Yee) là những gương mặt từng đến Việt Nam giao lưu trong phần 2 cũng sẽ trở lại.

Lần này, khán giả Việt sẽ có cơ hội gặp gỡ hai anh em trai còn lại trong gia đình Yak là Junior Kajbhunditt Jaidee (vai Yos) và Friend Peerakrit Phacharaboonyakiat (vai Yod).

Junior hiện là gương mặt mới đầy triển vọng của điện ảnh Thái Lan. Anh chính thức ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng với vai Yos trong phim này. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên, Junior được đánh giá là một trong những nhân tố tiềm năng, tiếp nối thế hệ nam thần màn ảnh Thái.

Trong khi đó, Friend đã tạo dựng hình ảnh năng động và gần gũi qua các bộ phim truyền hình đình đám Thái Lan. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, Friend còn thu hút bởi nét diễn duyên dáng, hài hước, trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong dàn diễn viên của Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3.