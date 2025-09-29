Bộ phim 'Phong dữ triều' của Nhậm Gia Luân thu hút sự chú ý lớn

SVO - Khởi chiếu trên CCTV, bộ phim dân quốc 32 tập, kể về câu chuyện kháng chiến trong thời kỳ 'cô lập' của Ma Cao từ 1942 - 1945, giữa bối cảnh Thế chiến II, với sự tham gia của Nhậm Gia Luân và Lam Doanh Oánh, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Phim là câu chuyện về Hà Nhược Tiên (Nhậm Gia Luân), Phùng Bách Xuyên và anh em nhà Thẩm cùng nhau vượt qua những khó khăn thời chiến về tài chính, gián điệp và vận chuyển vật tư ở Ma Cao trong Thế chiến II. Mặc dù không bị Nhật Bản chiếm đóng, Ma Cao đã trở thành một chiến trường quan trọng, nơi họ dũng cảm chiến đấu vì tổ quốc.

Bộ phim xoay quanh bốn trận đánh lớn, dự kiến phát sóng vào quý IV năm 2025. Trận đầu tiên là "nạn đói lương thực", khi quân Nhật áp đặt lệnh phong tỏa lương thực và người dân gần như chết đói. Trận chiến thứ hai liên quan đến "đô la Hồng Kông". Quân Nhật Bản đã cố gắng thao túng tiền tệ, nhưng Hà Nhược Tuyên và đồng đội đã nhìn thấu âm mưu này và đã qua mặt được quân Nhật, cuối cùng giành được chiến thắng quyết định.Trận chiến thứ ba liên quan đến "tiền tệ và giấy tờ". Họ đã liều mạng vận chuyển giấy in, cuối cùng mang lại cho Ma Cao đồng tiền riêng. Trận chiến thứ tư liên quan đến "vật tư". Họ đã thiết lập một tuyến vận tải ngầm để vận chuyển một lượng lớn vật tư cho chiến trường. Trên mặt trận tài chính, tình báo và tiếp tế, Hà Nhược Tuyên và quân lính đã giao chiến ác liệt với quân đội Nhật Bản, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phong trào kháng Nhật cứu quốc ở Ma Cao này không chỉ giúp đồng bào vượt qua khó khăn mà còn đóng góp đáng kể cho cuộc chiến chống phát xít trong nước và quốc tế.

Với màn trình diễn xuất sắc của các diễn viên tài năng, cùng cốt truyện mới lạ, Phong dữ triều đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.