Sau danh hiệu Quán quân 'Intervision 2025', Đức Phúc cùng Erik và Gemini Hùng Huỳnh khiến các fan 'ngã ngửa' vì một điều

Hits thở là show thực tế cá nhân của Erik, kết hợp giữa âm nhạc và vận động. Đây là nơi "host" Erik cùng khách mời trải nghiệm những bộ môn thể thao thú vị và có điểm chung là chú trọng vào nhịp thở.

Mỗi tập của chương trình là một "lớp học cấp tốc" để Erik và các khách mời "nhập môn" vào bộ môn thể thao dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên môn. Chướng ngại vật của họ chính là những đội đối thủ.

Trong tập mở màn của chương trình, Erik cùng dàn khách mời Đức Phúc, Gemini Hùng Huỳnh và Kiều Anh "nhập môn" ballet. Đây vốn là loại hình nghệ thuật sân khấu được biết đến rộng rãi, nổi bật bởi kỹ thuật điêu luyện, sự uyển chuyển tinh tế, cùng tính kỷ luật khắt khe. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó, ballet còn là một môn thi đấu quốc tế đòi hỏi sức mạnh, độ bền và quá trình rèn luyện khắc nghiệt không khác gì thể thao chuyên nghiệp.

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kỹ năng trình diễn, đội hình 4 "vận động viên" Đức Phúc, Gemini Hùng Huỳnh và Kiều Anh tự tin sẽ đạt được huy chương chiến thắng. Tưởng chừng nắm chắc phần thắng, cả đội phải “toát mồ hôi” khi đối thủ là những drag queen đến từ Haus of Venus.

Họ là những nghệ sĩ sân khấu sở hữu kỹ năng biểu diễn cực đỉnh và khả năng vũ đạo chuyên nghiệp không kém. Sự xuất hiện đầy bất ngờ này đã tạo thế cân bằng đầy kịch tính, biến cuộc đối đầu thành một “trận đấu” nghệ thuật đúng nghĩa.

Với sự hướng dẫn của biên đạo Trọng Tính, Erik và đồng đội chỉ có hai tiếng để vừa nhập môn ballet, vừa dựng một tiết mục hoàn chỉnh. Dù khó khăn khi mới tập làm quen với ballet nhưng chính tinh thần đồng đội đã giúp các nghệ sĩ tạo nên một kết quả bất ngờ. Họ cùng nhau mang đến tiết mục ballet trên bản mashup hai ca khúc Cứ đổ tại cơn mưa và Dù cho tận thế, do chính Erik thể hiện.

Dù cuối cùng, đội nghệ sĩ cũng “bại trận” trước Haus of Venus, nhưng họ đã mang lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng. HLV Trọng Tính nhìn các nghệ sĩ và drag queen tỏa sáng trên sân khấu, cảm thấy sự trân trọng nghệ thuật múa từ họ.

Tập mở màn đã cho thấy, Erik và chương trình Hits thở dám thử sức với những thử thách táo bạo. Dù khởi động chưa giành được huy chương, nhưng chắc chắn, Erik cũng "bỏ túi" được thêm một "hit mashup" Cứ đổ tại cơn mưa và Dù cho tận thế. Không chỉ format mới lạ kết hợp thể thao và âm nhạc, Hits thở còn mang màu sắc năng động, đặc sắc riêng giữa thị trường các chương trình giải trí sôi nổi.