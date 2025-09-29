Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Sau danh hiệu Quán quân 'Intervision 2025', Đức Phúc cùng Erik và Gemini Hùng Huỳnh khiến các fan 'ngã ngửa' vì một điều

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Erik, Đức Phúc, Gemini Hùng Huỳnh và Kiều Anh hóa nghệ sĩ múa ballet, đối đầu drag queen trong show thực tế cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp.

Hits thở là show thực tế cá nhân của Erik, kết hợp giữa âm nhạc và vận động. Đây là nơi "host" Erik cùng khách mời trải nghiệm những bộ môn thể thao thú vị và có điểm chung là chú trọng vào nhịp thở.

c983a6ac-9fee-47f1-883b-736ac30b85a1.jpg

Mỗi tập của chương trình là một "lớp học cấp tốc" để Erik và các khách mời "nhập môn" vào bộ môn thể thao dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên môn. Chướng ngại vật của họ chính là những đội đối thủ.

b426c234-86fb-4c18-a47d-2f383b835272.jpg

Trong tập mở màn của chương trình, Erik cùng dàn khách mời Đức Phúc, Gemini Hùng Huỳnh và Kiều Anh "nhập môn" ballet. Đây vốn là loại hình nghệ thuật sân khấu được biết đến rộng rãi, nổi bật bởi kỹ thuật điêu luyện, sự uyển chuyển tinh tế, cùng tính kỷ luật khắt khe. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó, ballet còn là một môn thi đấu quốc tế đòi hỏi sức mạnh, độ bền và quá trình rèn luyện khắc nghiệt không khác gì thể thao chuyên nghiệp.

8f329a64-f59e-40a1-a49d-b6f37e64cede.jpg

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kỹ năng trình diễn, đội hình 4 "vận động viên" Đức Phúc, Gemini Hùng Huỳnh và Kiều Anh tự tin sẽ đạt được huy chương chiến thắng. Tưởng chừng nắm chắc phần thắng, cả đội phải “toát mồ hôi” khi đối thủ là những drag queen đến từ Haus of Venus.

a1f04307-d0da-468e-b776-80bfa52598e8.jpg

Họ là những nghệ sĩ sân khấu sở hữu kỹ năng biểu diễn cực đỉnh và khả năng vũ đạo chuyên nghiệp không kém. Sự xuất hiện đầy bất ngờ này đã tạo thế cân bằng đầy kịch tính, biến cuộc đối đầu thành một “trận đấu” nghệ thuật đúng nghĩa.

8e2224ba-3806-4a81-91d1-6d972e22fb76-1.jpg

Với sự hướng dẫn của biên đạo Trọng Tính, Erik và đồng đội chỉ có hai tiếng để vừa nhập môn ballet, vừa dựng một tiết mục hoàn chỉnh. Dù khó khăn khi mới tập làm quen với ballet nhưng chính tinh thần đồng đội đã giúp các nghệ sĩ tạo nên một kết quả bất ngờ. Họ cùng nhau mang đến tiết mục ballet trên bản mashup hai ca khúc Cứ đổ tại cơn mưaDù cho tận thế, do chính Erik thể hiện.

cf628c1d-fff9-43e0-994e-d25b36a13bb5.jpg

Dù cuối cùng, đội nghệ sĩ cũng “bại trận” trước Haus of Venus, nhưng họ đã mang lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng. HLV Trọng Tính nhìn các nghệ sĩ và drag queen tỏa sáng trên sân khấu, cảm thấy sự trân trọng nghệ thuật múa từ họ.

3e3583b6-db15-41d5-ae20-b7c8d7e44b59.jpg

Tập mở màn đã cho thấy, Erik và chương trình Hits thở dám thử sức với những thử thách táo bạo. Dù khởi động chưa giành được huy chương, nhưng chắc chắn, Erik cũng "bỏ túi" được thêm một "hit mashup" Cứ đổ tại cơn mưaDù cho tận thế. Không chỉ format mới lạ kết hợp thể thao và âm nhạc, Hits thở còn mang màu sắc năng động, đặc sắc riêng giữa thị trường các chương trình giải trí sôi nổi.

Bình Nguyễn
#Erik #Đức Phúc #Gemini Hùng Huỳnh #show thực tế âm nhạc và thể thao #ballet nghệ thuật và thể thao #drag queen Haus of Venus #trận đấu nghệ thuật #chương trình giải trí mới #kỹ năng biểu diễn nghệ thuật #mashup ca khúc Cứ đổ tại cơn mưa và Dù cho tận thế

Xem thêm

Cùng chuyên mục