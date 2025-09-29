'Anh trai say hi' Otis thổ lộ tình cảm với Á hậu Thủy Tiên nhưng lại khiến netizen 'khóc cạn nước mắt'

SVO - Gần cuối phim 'Cô đừng hòng thoát khỏi tôi', loạt tình tiết mới khiến khán giả không khỏi 'choáng'. Còn các diễn viên như Võ Cảnh, Otis, Tường Vi, Á hậu Thủy Tiên thì bày tỏ cảm xúc khác nhau khi thể hiện loạt cảnh phim nhiều nước mắt này.

Các tập phim mới đây mang đến nhiều xúc động, khi khắc họa chuyện tình bi thương giữa Như Ý (Á hậu Thủy Tiên đóng) và Chi Bảo (Otis Đỗ Nhật Trường đóng), cùng mối tình đơn phương đẫm nước mắt của Hải Cối (Tường Vi đóng) dành cho Đức Nhân (Võ Cảnh đóng).

Bi kịch hôn nhân bắt nguồn từ sự khinh miệt của gia đình nhà vợ. Dù Như Ý nhiều lần đứng ra bảo vệ, Chi Bảo vẫn không được bố vợ thừa nhận. Để cứu mình, Giáo sư đẩy con rể vào thế gánh tội. Chi Bảo tìm đến Giáo sư thương lượng, song rơi vào bẫy và trở thành nạn nhân trong kế hoạch thủ tiêu. Trong giây phút hấp hối, anh mới kịp thổ lộ tình yêu muộn màng với vợ.

Otis chia sẻ: “Với tôi, đây là cảnh đắt giá nhất phim. Một người đàn ông tưởng không còn yêu vợ, đi ngoại tình, gây đủ chuyện. Đến phút cuối lại chỉ muốn nói lời yêu. Gọi điện trăn trối”. Á hậu Thủy Tiên tiết lộ cảnh quay này được ê kíp giữ kín, chỉ đến sát ngày thực hiện cả hai mới được đọc kịch bản.

“Anh Otis ngồi trên giường đọc mà khóc ròng, còn tôi đứng ngoài diễn mồi cũng khóc theo. Một cảnh hậu trường mà khóc muốn cạn nước mắt. Mặc dù Chi Bảo là nhân vật tạo mảng miếng hài, có phần vô tâm, vô tư nhưng cuối cùng lại là người rất tình cảm. Cái kết đó buồn, nhưng đẹp, là cái kết xứng đáng cho một cặp vợ chồng từng đi qua nhiều tổn thương”, "nàng Hậu" nói.

Chứng kiến người con gái dành trọn thanh xuân để ở bên mình ra đi, Đức Nhân - một cảnh sát cứng rắn, không thể giữ được bình tĩnh, gào khóc trong hối hận vì đến muộn. Ở cảnh phim này, cả Tường Vi và Võ Cảnh đều ghi điểm nhờ diễn xuất trọn vẹn, khắc họa cặp đôi vừa yêu thương, vừa gắn bó như gia đình.

“Nhân vật của tôi luôn quý mến và coi vai của chị Tường Vi như em gái. Vì thế, những cảnh lo lắng cho sự an nguy của cô đều xuất phát từ sự quan tâm của một người anh trai, luôn muốn bảo vệ người thân”, nam diễn viên Võ Cảnh nói.

Võ Cảnh cho biết, anh đã dồn nhiều tâm sức để nhập vai trong khoảnh khắc đau đớn khi chứng kiến người em mình yêu thương qua đời. “Cảm giác ấy ám ảnh như thể nhân vật không thể bảo vệ được người thân thiết. Đó là sự day dứt, dằn vặt và nỗi tiếc nuối khó nguôi”, anh chia sẻ.