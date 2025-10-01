Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận sức lực 'có hạn' khi 'đối đầu' với Trấn Thành

SVO - Sau 4 năm mới quay trở lại, 'Running man Vietnam' mùa 3 được đánh giá là một trong những gameshow truyền hình đáng chú ý nhất của năm 2025. Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P và bóng hồng duy nhất là Ninh Dương Lan Ngọc đã có những chia sẻ đặc biệt khi chương trình sắp lên sóng.

Sự quay trở lại của Trấn Thành trong vai trò thành viên chính của Running man Vietnam mùa 3 được đánh giá không gì phù hợp hơn, bởi những ấn tượng sâu sắc anh để lại cho chương trình từ mùa 1.

1000036863.jpg

Bên cạnh đó, việc tái xuất của 2 thành viên cũ là Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát hứa hẹn cũng sẽ là những cây hài trụ cột cho chương trình.

1000036857.jpg

Mùa này cũng gây chú ý với sự góp mặt của 4 gương mặt mới là Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P. Họ sẽ là ẩn số thú vị cho khán giả.

1000036862.jpg

Trấn Thành chia sẻ: “Tôi giờ cũng có tuổi rồi rất ngại vận động mạnh. Nhưng ê kíp đã có lời mời quá dễ thương đi, rất chân thành, tôi không thể từ chối được. Tham gia rồi mới thấy, chương trình quá đầu tư đi. Mỗi một tập như một bộ phim điện ảnh. Có câu chuyện, mở, kết, kịch tính, hài hước, lầy lội…đủ cả. Đảm bảo các khán giả sẽ bất ngờ với dàn cast này".

1000036858.jpg

Ninh Dương Lan Ngọc nói về chấn thương khi tham gia chương trình: “Tham gia tới mùa thứ 3 rồi, tôi cũng muốn mang lại những điều mới mẻ cho chương trình. Nhất là muốn đối đầu với anh “bò biển” Trấn Thành. Nhưng muốn đấu với kẻ mạnh thì phải chuẩn bị thể lực tốt. Chắc cũng “già” rồi nên sức lực cũng có hạn. Nhưng cũng như tinh thần của chương trình, kiểu gì tôi cũng chiến đấu hết sức mình".

1000036861.jpg

Quân A.P - em út của nhóm cũng bày tỏ sự phấn khích: “Ban đầu, tôi cũng chưa hình dung nhiều lắm về việc mình nên chơi như thế nào trong chương trình. Nhưng nhờ sự dìu dắt của các anh, tôi đã rất nhanh chóng hoà nhập”.

1000036852.jpg

Quang Tuấn vừa là thành viên mới, vừa là thành viên “hướng nội” nhất nhóm. Anh cho biết: “Ban đầu, Tuấn gần như không nói gì, vì mọi người nói quá hay, "quăng mảng miếng" liên tục. Tuấn cũng không biết tham gia vô như thế nào. Nhưng sau những lần tâm sự, ngồi cùng với nhau, thân quen và chia sẻ hơn, Tuấn đã nói nhiều hơn. Anh Trấn Thành rất tạo điều kiện cho mỗi thành viên toả sáng".

1000036856.jpg

Còn Liên Bỉnh Phát vốn nổi tiếng là "mầm non giải trí", hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều khoảnh khắc bất ngờ trong chương trình.

1000036860.jpg

Quang Trung nổi tiếng với khả năng ăn nói linh hoạt và ứng biến nhanh nên sẽ là đối thủ đáng gờm của mùa này.

1000036859.jpg

Anh Tú Atus không chỉ là "nam thần màn ảnh", mà còn sở hữu thể lực tốt, sẽ là "át chủ bài" khi bước vào cuộc chơi gay cấn.

Bình Nguyễn
