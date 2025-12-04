Lee Junho đảm nhận vai diễn đen tối nhất từ ​​trước đến nay

Anh vào vai Kang Tae Poong, một CEO trẻ tuổi đột nhiên bị buộc phải gánh vác trách nhiệm cho một công ty đang bên bờ vực phá sản. Junho đã dẫn dắt bộ phim với một mạch cảm xúc tự do và diễn xuất chân thành, vững vàng. Sự chuyển mình của anh từ một thanh niên "bộ lạc da cam" được hưởng đặc quyền trở thành một nhà lãnh đạo đối mặt với khủng hoảng đã vang vọng qua nhiều thế hệ và làm sống lại bầu không khí của thời đại.

Gặp Lee Junho ngay sau tập cuối, rõ ràng anh ấy vẫn còn mang nặng tình cảm dành cho phim: "Từ khâu chuẩn bị đến lúc quay phim mất khoảng một năm, và tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho nó. Đó là cơ hội để thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân, và việc gặp Kang Tae Poong đã khiến năm nay tôi vô cùng hạnh phúc. Khi mới đọc kịch bản, cái kết của tập 1 đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Tôi ngay lập tức cảm thấy mình phải thực hiện dự án này. Mỗi khoảnh khắc trên trường quay đều có ý nghĩa, vì vậy thật khó để rời xa Tae Poong".

Xây dựng Tae-poong với sự trung thực làm trọng tâm

Điều cốt lõi mà Lee không muốn đánh mất khi xây dựng Kang Tae Poong chính là sự trung thực. Tae Poong phản ứng theo bản năng hơn là tính toán. Anh để cảm xúc trôi qua mà không hề bị lọc lựa. Anh tin tưởng mọi người một cách cởi mở và cuối cùng cũng vực dậy nhờ họ.

Với Junho, trọng tâm của bộ phim nằm ở cảm giác đoàn kết, đồng hành và lãng mạn nhẹ nhàng: "Tôi rất biết ơn mọi người đã yêu thích những cảnh giận dữ của tôi. Việc vào vai Tae Poong khiến tôi ít suy nghĩ hơn và cảm nhận nhiều hơn. Việc theo đuổi cảm xúc đã trở nên tự nhiên. Bản thân tôi chưa từng trải qua cuộc khủng hoảng IMF, nhưng những cuộc trò chuyện với bố mẹ đã giúp tôi hiểu được điều đó. Sức mạnh của thời gian đó đến từ sự gắn kết giữa mọi người. Sống như Tae Poong không hề dễ dàng, nhưng tôi đồng ý rằng con người là quan trọng nhất".

Anh thừa nhận rằng, việc lặp lại những âm mưu phản diện trong câu chuyện của Tae Poong có thể khiến một số khán giả cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng anh tin tưởng vào ý đồ của ê kíp sản xuất. Junho cũng bày tỏ mong muốn được thấy nhiều phim truyền hình dài tập trở lại, ngay cả khi bối cảnh OTT đang nghiêng về các định dạng phim ngắn hơn: "Một số khán giả có thể cảm thấy động cơ của nhân vật phản diện khá yếu. Đội ngũ sản xuất đã đưa ra lựa chọn đó sau rất nhiều cuộc thảo luận, và với tư cách là một diễn viên, tôi tôn trọng quyết định đó. Cá nhân tôi hy vọng phim truyền hình dài tập sẽ trở nên phổ biến trở lại. Việc dành nhiều thời gian yêu thích và ủng hộ một nhân vật có thể giúp khán giả được chữa lành. Tôi tin rằng, cấu trúc 16 tập phim thực sự có sức mạnh”.

Một kiểu trưởng thành mới: Diễn xuất không gánh nặng

Junho thừa nhận, anh luôn cảm thấy áp lực khi nói đến diễn xuất, từ khi ra mắt cho đến nay. Tuy nhiên, trọng tâm của anh đã thay đổi. Mục tiêu của anh đã chuyển từ nỗi sợ hãi sang cảm xúc rõ ràng hơn và truyền tải chân thực hơn.

Qua Typhoon Family, anh cảm thấy mình trở nên linh hoạt và cởi mở hơn: "Khi mới bắt đầu diễn xuất, tôi đã rất chật vật vì không muốn trở thành gánh nặng cho dự án. Giờ đây, tôi muốn cảm nhận những cảm xúc một cách rõ ràng. Trong tập 13, có một cảnh Tae Poong uống rượu một mình. Cảnh đó không được viết là cảnh khóc, nhưng khi anh ấy nghĩ về cha mình, cảm xúc lại bất ngờ trào dâng. Mỗi lần hoàn thành một dự án, tôi lại cảm thấy thư thái và linh hoạt hơn một chút. Điều đó khiến tôi tin rằng mình có thể thể hiện tốt hơn nữa vào lần sau".

Khi được hỏi Typhoon Family có ý nghĩa gì với mình, Junho mô tả đó là "một dự án khiến tôi nhẹ nhõm hơn". Việc buông bỏ những toan tính và đón nhận những cảm xúc chân thật mang lại cảm giác tự do. Sức mạnh của bối cảnh, những người anh ấy đã làm việc cùng, và sự chân thành của nhân vật sẽ ở lại với anh ấy trong một thời gian dài: "Nghe mọi người nói, tôi cảm thấy Kang Tae Poong ngoài đời thực là lời khen tuyệt vời nhất. Phim trường thật tuyệt vời với những con người tuyệt vời, nên tôi vẫn nhớ. Bộ phim đã trút bỏ đi một lớp gánh nặng khỏi tôi. Điều đó không có nghĩa là tôi đã diễn xuất thiếu suy nghĩ. Tôi chỉ đơn giản là đón nhận cảm xúc một cách tự nhiên. Chính tính cách của Tae Poong đã giúp tôi làm được điều đó".

Một năm thay đổi và khởi đầu mới

Đối với Lee Junho, năm 2025 là một năm đánh dấu những cột mốc sự nghiệp và sự thay đổi bản thân. Anh rời khỏi công ty quản lý lâu năm và trở nên độc lập, điều này mang lại cho anh cả sự tự do lẫn trách nhiệm mới. Anh cũng nhận thấy mình coi trọng gia đình, các mối quan hệ, tình yêu và sức khỏe hơn. Câu chuyện của Kang Tae Poong thường phản ánh cuộc sống của chính anh trong quá trình quay phim, tạo nên một trong những sự cộng hưởng mạnh mẽ nhất mà anh cảm nhận được với một nhân vật.

Khi được hỏi về dự án sắp tới, Junho hé lộ rằng, anh sắp tham gia một vai diễn mà anh đã mong muốn từ lâu. Đó là vai phản diện chính thức đầu tiên của anh trong bộ phim rất được mong đợi Veteran 3. Tôi luôn mong muốn những vai diễn không chồng chéo. Với Veteran 3, cuối cùng tôi cũng được đảm nhận một vai phản diện thực sự, và tôi cảm thấy phấn khích hơn là áp lực. Điều này gợi cho tôi nhớ lại ngày đầu tiên bước chân vào nghề diễn. Tôi muốn tạo ra nhân vật này theo một cách vui vẻ và thú vị. Tôi cũng rất yêu thích các tác phẩm của đạo diễn Ryoo Seung Wan, nên tôi cảm thấy đây sẽ là một thử thách lớn.

Mục tiêu trở thành một diễn viên được khán giả tin tưởng theo bản năng

Mục tiêu của Junho rất đơn giản nhưng đầy tham vọng. Anh muốn trở thành một diễn viên mà mọi người theo dõi các dự án chỉ vì tên tuổi của anh gắn liền với nó, ngay cả khi chưa biết chi tiết. Anh mong muốn khơi gợi sự tò mò và cuối cùng là niềm tin sâu sắc: "Trở thành một diễn viên được mọi người tin tưởng là mục tiêu lớn nhất của tôi. Tôi muốn mọi người biết rằng, tôi đang thực hiện một dự án và nói rằng, họ muốn xem nó, ngay cả khi không biết gì khác. Một ngày nào đó tôi muốn khơi dậy sự tò mò lớn hơn nữa”.