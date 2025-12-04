Vẻ đẹp tựa nữ thần của Jang Wonyoung (IVE) 'gây sốt'

SVO - Ngoại hình hoàn hảo như búp bê Barbie của Wonyoung tại sự kiện pop-up 'Bulgari Holiday Divas Dream' tại chi nhánh Gangnam của trung tâm thương mại Shinsegae, với tư cách đại sứ, lần nữa lại 'dậy sóng' cõi mạng.

Wonyoung mặc một chiếc váy đen ngắn có đính những bông hoa lớn. Chiếc váy đơn giản này làm nổi bật các phụ kiện. Lớp trang điểm rạng rỡ cũng góp phần tạo nên hào quang chung của sự kiện. Wonyoung 'toả sáng' như một nữ thần, khiến cư dân mạng không thể tin rằng cô ấy là người thật.

Bên cạnh visual tựa nữ thần tại sự kiện, Wonyoung còn thu hút sự chú ý của mọi người với vẻ ngoài ngọt ngào và tươi tắn như trái đào, bởi thần thái 'tiên nữ' ngoài đời thực. Wonyoung thoa một lượng phấn má hồng màu mơ khá nhiều lên làn da trong suốt như hạt thủy tinh của mình và lớp son bóng ẩm đơn giản để hoàn thiện lớp trang điểm trông như 'nàng thơ sắc đẹp'. Chiếc áo len màu bạc hà, chiếc váy màu hồng pastel và mái tóc gợn sóng bồng bềnh tạo nên hình ảnh giống búp bê. Trong khi đó, Jang Won Young sẽ dẫn chương trình Music Bank Global Festival in Japan cùng với Lee Jun Young, vào ngày 13 và 14/12.