Tựa như 'nữ thần', đây là người đàn ông 'xinh đẹp' nhất Nhật Bản từ trước đến nay

Ở Nhật Bản, có một influencer ăn mặc như phụ nữ, rất nổi tiếng, tên là Takuma Tani. Anh 48 tuổi, là ca sĩ chính của một ban nhạc rock, người mẫu, họa sĩ minh họa và là cha của hai cô con gái. Vào ngày 30/11, anh đã đăng tải bức ảnh mặc váy Lolita bên cạnh một chú mèo, bất ngờ thu hút hơn 170.000 lượt thích, gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng không thể tin được anh đã 48 tuổi và là cha của hai đứa con. Họ rất ấn tượng vì anh ấy rất hợp với phong cách này. Dấu hiệu duy nhất cho thấy anh ấy là đàn ông chính là giọng nói trầm ấm: Trông anh ấy có vẻ đang sống một cuộc sống rất vui vẻ; Tôi kéo xuống và nghĩ, ‘Đây có phải là một chàng trai không?’ và anh ấy là một ông bố 48 tuổi???? Thật thú vị; Trông anh ấy thật ngầu; Tôi đã nghĩ, ‘Đây có phải là một người đàn ông không?’ và kéo xuống—đó là một ông bố. Trong video, anh ấy chắc chắn trông giống một người đàn ông, nhưng ở độ tuổi 48 thì thật đáng kinh ngạc; Cách anh ấy mở to mắt sang hai bên khiến tôi khó biết anh ấy đang nhìn vào đâu, nên hơi đáng sợ… Nhưng những đôi mắt nhắm nghiền thì không sao cả...

Trên thực tế, Takuma Tani bắt đầu xuất hiện trong trang phục phụ nữ trong cuộc sống thường ngày ở tuổi 34, xuất phát từ một nhiệm vụ đột xuất. Không có người mẫu nữ nào, và các nhân viên đã yêu cầu Tani mảnh khảnh mặc trang phục Lolita cho một buổi chụp hình. Bất chấp sự phản kháng nội tâm và nỗi sợ bị hiểu lầm, anh vẫn hoàn thành buổi chụp hình. Thật bất ngờ, sản phẩm cuối cùng đã được đón nhận nồng nhiệt, và sau đó anh nhận được lời mời làm người mẫu nữ.

Thông qua công việc của mình, Tani dần quen với việc mặc trang phục phụ nữ và bắt đầu thử nghiệm với hình ảnh phụ nữ trong các buổi biểu diễn. Anh chia sẻ rằng, mặc cảm tự ti trước đây của anh về vóc dáng thấp bé đã trở thành một lợi thế trong thế giới thời trang phụ nữ.

Theo Takuma Tani, "khuyết điểm" có thể trở thành điểm mạnh của anh sau khi bắt đầu mặc đồ nữ. Anh có thể tiếp tục lối sống này nhờ sự ủng hộ của gia đình và bạn đời. Nếu gia đình không chấp nhận, anh đã không thể duy trì lối sống này cho đến ngày nay.

Bất kể bạn có quan điểm tích cực hay tiêu cực về trang phục phụ nữ, việc Takuma Tani vẫn duy trì lối sống này ở độ tuổi của mình và lấy lại sự tự tin trước đây thực sự đáng ngưỡng mộ, và những nỗ lực mà người đàn ông này đã bỏ ra hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng.