Kim Thần tuổi 35 rạng rỡ sau khi tăng cân, khiến cư dân mạng ngỡ ngàng không nhận ra vì khác lạ

Linh Vân
SVO - Kim Thần tuổi 35 trông càng thêm rạng rỡ sau khi tăng cân. Nữ diễn viên diện áo khoác xám và đi xe buýt trông như chỉ 28 tuổi, xinh đẹp đến mức dường như một người hoàn toàn khác.

Điều này không chỉ nhờ thói quen chăm sóc da mà quan trọng hơn, còn nhờ gu thời trang tuyệt vời của cô. Phong cách của Kim Thần không chỉ phù hợp với người trung niên mà còn rất thời trang với những người ở độ tuổi đôi mươi.

Áo khoác ngoài là món đồ thiết yếu của mọi tín đồ thời trang; hầu như ai cũng có ít nhất một chiếc trong tủ đồ. Bạn thích màu nào khi mua áo khoác ngoài? Một số người thích màu trắng ngà, vì nó tôn dáng, trẻ trung và đa năng, số khác lại thích màu đen hoặc xám, với ưu điểm là chống bám bẩn tốt hơn. Áo khoác ngoài cũng đa dạng về chất liệu; len dạ là lựa chọn phổ biến nhờ khả năng giữ ấm tốt, khiến nó trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người vào mùa Thu Đông.

img-9636.jpg

Chiếc áo khoác xám này có chất vải mềm mại và ấm áp. Thiết kế tay áo khá đẹp mắt; không cắt thẳng, và phần cổ tay áo thường được bo thon. Nhìn chung, áo có phần hơi rộng, tạo nên vẻ ngoài sành điệu và tinh tế, đồng thời có thể che đi phần mỡ thừa ở cánh tay, giúp bạn trông thon gọn và mảnh mai hơn.

img-9637.jpg

Khăn quàng cổ nhỏ rất tiện lợi khi đeo vào và tháo ra. Nếu bạn thích chúng, hãy cân nhắc mua một chiếc trong mùa Đông này. Tất nhiên, màu sắc của khăn quàng cũng rất quan trọng khi chọn, nên hài hòa với trang phục để tránh trông rối mắt. Khăn quàng cổ màu xám đặc biệt đa năng và trông rất đẹp khi kết hợp với áo khoác trắng hoặc đen.

img-9638.jpg

Mùa Thu Đông, khi mặc áo khoác, chúng ta có thể mặc thêm một lớp áo sơ mi bên trong. Vì nhiệt độ ngoài trời không quá thấp, miễn là nó phù hợp và đẹp là được. Chiếc áo sơ mi mà Kim Thần chọn có độ bóng cao và, giống như áo khoác của cô ấy, không phải màu sắc rực rỡ, tạo nên vẻ ngoài kín đáo. Việc sơ vin áo sơ mi bên trong giúp chân trông dài hơn.

img-9639.jpg

Kim Thần lựa quần Jeans trắng với cạp cao được ưa chuộng hơn để tránh lộ phần lưng dưới khi ngồi xổm trong thời tiết lạnh. Khi chọn quần, nếu bạn có đôi chân hoàn hảo, quần skinny jeans và quần ống rộng đều là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, nếu bạn có đôi chân to hoặc chân vòng kiềng, quần ống rộng sẽ phù hợp hơn, vừa đảm bảo phong cách tổng thể vừa che đi khuyết điểm.

img-9640.jpg

Mái tóc xõa đơn giản có thể khiến một cô gái trông như tiên nữ, chủ yếu là vì Kim Thần có khuôn mặt đẹp, cho phép cô ấy phù hợp với mọi kiểu tóc.

l0lawl-3f.jpg
Kim Thần hiện còn 4 bộ phim chờ lên sóng: "The Acme of Perfection" đóng cặp với Phạm Thừa Thừa, "We Are Coming, Beijing" với Tần Hạo, "The Story Untold" với Hoàng Hiên, "Fake goddess" với La Tấn.
Linh Vân
#Phong cách thời trang trung niên trẻ trung #Chăm sóc da và giữ gìn vẻ đẹp tuổi trung niên #Lựa chọn trang phục phù hợp mùa đông và mùa xuân #Phong cách áo khoác xám và phụ kiện thời trang #Chọn kiểu tóc phù hợp tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên #Trang phục che khuyết điểm và tôn dáng #Xu hướng thời trang dành cho phụ nữ trung niên #Chú trọng đến màu sắc và phối đồ hài hòa #Nét đẹp không tuổi của Kim Thần

