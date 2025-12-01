Trang phục sân bay của G-Dragon gây tranh cãi gay gắt trên mạng

Vào ngày 1/12, G-Dragon đã đến New York qua Sân bay Quốc tế Incheon để tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập 2026 của một thương hiệu thời trang nước ngoài. Trong ảnh, G-Dragon mặc trang phục có điểm nhấn màu sắc và họa tiết, tạo cho nam thần tượng phong cách độc đáo. G-Gragon cũng diện đồ Chanel với bịt tai, túi xách và khăn quàng cổ. Sự kết hợp giữa thoải mái và sang trọng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người tại sân bay. Tuy nhiên, phong cách thời trang của nam thần tượng lại nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng: Nhìn thôi cũng thấy chẳng ngầu hay sành điệu gì cả, chỉ thấy kỳ quặc. Nếu đây là thời trang thì tôi thà không hợp thời trang còn hơn; Tôi thực sự không hiểu gu thời trang của G-Dragon…; Dễ thương mà… anh ấy mặc đồ hợp với mình; Nhưng mà đẹp á? Không chỉ vì đó là G-Dragon, mà ngay cả bạn tôi có mặc thì tôi cũng thấy họ có gu (dĩ nhiên, chúng tôi không thể mặc đồ Chanel); Trông anh ấy cứ như một bà lão trung niên ấy; Thời trang là gì… trông anh ấy như một bà già...; Mình không hợp thời trang sao? Kỳ lạ thật; Trông anh ấy ấm áp...