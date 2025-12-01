Trang phục sân bay của G-Dragon gây tranh cãi gay gắt trên mạng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuệ Nghi
SVO - Phong cách thời trang của G-Dragon tại sân bay trong chuyến khởi hành sang New York để tham gia sự kiện thời trang đã nhận được phản hồi rất lớn trên mạng, với các bài đăng trên cộng đồng đạt hơn 50.000 lượt xem.

Vào ngày 1/12, G-Dragon đã đến New York qua Sân bay Quốc tế Incheon để tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập 2026 của một thương hiệu thời trang nước ngoài. Trong ảnh, G-Dragon mặc trang phục có điểm nhấn màu sắc và họa tiết, tạo cho nam thần tượng phong cách độc đáo. G-Gragon cũng diện đồ Chanel với bịt tai, túi xách và khăn quàng cổ. Sự kết hợp giữa thoải mái và sang trọng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người tại sân bay. Tuy nhiên, phong cách thời trang của nam thần tượng lại nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng: Nhìn thôi cũng thấy chẳng ngầu hay sành điệu gì cả, chỉ thấy kỳ quặc. Nếu đây là thời trang thì tôi thà không hợp thời trang còn hơn; Tôi thực sự không hiểu gu thời trang của G-Dragon…; Dễ thương mà… anh ấy mặc đồ hợp với mình; Nhưng mà đẹp á? Không chỉ vì đó là G-Dragon, mà ngay cả bạn tôi có mặc thì tôi cũng thấy họ có gu (dĩ nhiên, chúng tôi không thể mặc đồ Chanel); Trông anh ấy cứ như một bà lão trung niên ấy; Thời trang là gì… trông anh ấy như một bà già...; Mình không hợp thời trang sao? Kỳ lạ thật; Trông anh ấy ấm áp...

G-Dragon đã thay đổi hoàn toàn đội hình biểu diễn dự kiến ​​cho "Lễ trao giải MAMA 2025" để mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc, bày tỏ sự chia buồn và đoàn kết với các nạn nhân của thảm kịch Hồng Kông (Trung Quốc). Tại lễ trao giải MAMA 2025, được tổ chức tại Sân vận động Kai Tak ở Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 29/11, G-Dragon đã biểu diễn "Drama" và "Heartbreaker", sau đó, trái với kế hoạch ban đầu, anh đã biểu diễn "Untitled". Việc anh chuyển hướng từ đội hình biểu diễn xa hoa đã lên kế hoạch trước đó sang một màn tưởng niệm lặng lẽ và kín đáo sau khi nghe tin về vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một chung cư cao tầng ở Wong Fook Court, Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc) một ngày trước buổi biểu diễn, càng khiến màn trình diễn này thêm phần ý nghĩa. Việc thay đổi đội hình biểu diễn dự kiến ​​cho một lễ trao giải trực tiếp lớn là điều bất thường, và được hiểu là một quyết định có chủ đích của G-Dragon, bất chấp hoàn cảnh đầy thách thức. G-Dragon xuất hiện trong bộ trang phục đen tuyền với dải ruy băng đen, chọn ca khúc "Untitled", lược bỏ mọi màn trình diễn hay đạo cụ hào nhoáng. Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, bài hát dường như tập trung vào việc an ủi các nạn nhân, gia đình họ và những người dân Hồng Kông (Trung Quốc) đang chịu tổn thương. Quả thực, giai điệu u buồn nhưng sâu lắng đã để lại dư âm lặng lẽ tại địa điểm tổ chức. Ngoài ra, G-Dragon đã quyên góp 1 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 188 triệu won) cho một quỹ cứu trợ địa phương để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ. Khoản quyên góp này, trước lễ trao giải, đánh dấu bước đầu tiên của nam thần tượng trong việc hỗ trợ thảm họa Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút sự chú ý vì sự chân thành nhất quán của mình. Hôm đó, G-Dragon đã giành được tổng cộng bốn giải thưởng: "Nghệ sĩ của năm", "Nam ca sĩ/ Nam nghệ sĩ solo có màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất" và Top 10 "Nam nghệ sĩ được người hâm mộ bình chọn". G-Dragon một lần nữa chứng minh sự hiện diện vững chắc của mình, ngay cả khi sân khấu đã có những thay đổi. Trên hết, sự tái hợp với nam diễn viên Hồng Kông Châu Nhuận Phát, người đã trao giải thưởng "Nghệ sĩ của năm", đã khiến đêm trao giải trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Nhớ lại mối quan hệ của họ mười năm trước, khi anh trao giải thưởng cho Big Bang, Châu Nhuận Phát đã nồng nhiệt chào đón G-Dragon: "Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi. Tóc tôi đã bạc trắng vì chờ đợi", và làm không khí thêm phần sôi động. Trong bài phát biểu nhận giải, G-Dragon chia sẻ: "Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ có thể mang đến chút an ủi cho người dân Hồng Kông, những người đã nghe tin buồn này. Đây là một ngày tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Tôi rất vinh dự được nhận giải thưởng từ Châu Nhuận Phát, thần tượng bất diệt của tôi, nhân dịp kỷ niệm 30 năm MAMA".
Tuệ Nghi
