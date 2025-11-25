Thần tượng thế hệ thứ hai khiến cư dân mạng sửng sốt với vẻ ngoài trẻ trung bất tử

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuệ Nghi
SVO - Những bức ảnh mới của L (INFINITE) khiến cư dân mạng phải kinh ngạc vì vẻ đẹp không tuổi của anh.

Trong ảnh, vẻ trẻ trung của anh vẫn tươi sáng như ngày nào. Ở độ tuổi giữa 30, L dễ dàng bị nhầm lẫn là mới ngoài 20. Làn da mịn màng và vẻ ngoài "trẻ con" của anh khiến cư dân mạng lại một lần nữa phải lòng anh: Đẹp trai và trẻ trung; Thật sự đẹp trai; Cực kỳ đẹp trai; Anh ấy giữ gìn nhan sắc bằng cách nào?; Mặt thì trông trẻ, nhưng ngực và vai thì không trẻ chút nào… nhưng vẫn đẹp...

L (INFINITE) hiện đang rất được mong chờ trong bộ phim "The Garden of Harmony" được chuyển thể từ webtoon IP nổi tiếng "The Garden Polyphony". Câu chuyện lấy bối cảnh tại Jangagwon, một cơ quan Chính phủ phụ trách âm nhạc và vũ đạo hoàng gia trong cung điện. Phim kể về những cuộc phiêu lưu và tình yêu của Myung Yeon Joo, một người thuộc tầng lớp thấp nhưng có giọng hát hoàn hảo, từ việc đột nhập vào Jangagwon để đánh cắp nhạc cụ hoàng gia cho đến việc leo lên vị trí cao nhất trong Jangagwon, Jeonak. "The Garden of Harmony" khác biệt so với các bộ phim cổ trang khác ở chỗ tập trung vào "âm nhạc cung đình" và "nghệ sĩ cung đình" thời Joseon. Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với văn hóa và âm nhạc Hàn Quốc cả trong nước và quốc tế, liệu phim có thể duy trì được sức hút của một bộ phim cổ trang hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ?. Sự quan tâm ngày càng tăng về thể loại phim truyền hình mà "The Garden of Harmony" sẽ tái sinh dưới sự chỉ đạo của Wemad. Hơn nữa, Wemad hiện đang thảo luận về việc hợp tác sản xuất quốc tế với các nền tảng nước ngoài, bao gồm cả Nhật Bản, để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cho tác phẩm. Trong khi đó, công ty sản xuất webtoon Jaedam Media cũng đã sản xuất nhiều tác phẩm chuyển thể webtoon, bao gồm "Neighborhood Lawyer Jo Deul-ho", "Born in 1985", "Crime Puzzle", "Youth Blossom" và "Weak Hero". Một đại diện của Jaedam Media cho biết: "Ngoài The Garden of Harmony, chúng tôi còn có tổng cộng 30 dự án chuyển thể phim đang được tiến hành. Webtoon gốc, với tư cách là kho báu sở hữu trí tuệ, đang đóng vai trò quan trọng trong sự gia tăng các hợp đồng chuyển thể phim. Jaedam Media là một công ty sản xuất chuyên lên kế hoạch và sản xuất nhiều loại webtoon gốc".
Tuệ Nghi
#Vẻ đẹp không tuổi của sao Hàn #Ảnh trẻ trung của L (INFINITE) #Nghệ sĩ giữ gìn nhan sắc #Sức hút tuổi trẻ mãi mãi #Phản ứng cư dân mạng về ngoại hình

