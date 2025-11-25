Thần tượng thế hệ thứ hai khiến cư dân mạng sửng sốt với vẻ ngoài trẻ trung bất tử

Trong ảnh, vẻ trẻ trung của anh vẫn tươi sáng như ngày nào. Ở độ tuổi giữa 30, L dễ dàng bị nhầm lẫn là mới ngoài 20. Làn da mịn màng và vẻ ngoài "trẻ con" của anh khiến cư dân mạng lại một lần nữa phải lòng anh: Đẹp trai và trẻ trung; Thật sự đẹp trai; Cực kỳ đẹp trai; Anh ấy giữ gìn nhan sắc bằng cách nào?; Mặt thì trông trẻ, nhưng ngực và vai thì không trẻ chút nào… nhưng vẫn đẹp...