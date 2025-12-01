Ba kiểu tóc kỳ quặc của nhân vật manga được tái hiện hoàn hảo và đi vào huyền thoại

SVO - Đây là 3 diễn viên đã tái hiện hoàn hảo những kiểu tóc kỳ quặc của các nhân vật manga bằng chính mái tóc của mình, từ Mackenyu Arata trong 'JoJo's Bizarre Adventure', Kentaro Ito trong 'From Today, It’s My Turn!' và Yuki Yamada trong 'Tokyo Revengers'.

Các nhân vật xuất hiện trong manga thường có ngoại hình độc đáo và phi thực tế. Nhiều nhân vật sở hữu kiểu tóc độc đáo, chỉ có ở thế giới hai chiều, và những kiểu tóc này là một yếu tố quan trọng tượng trưng cho bản sắc của nhân vật. Vì vậy, trong các tác phẩm live-action dựa trên manga, việc tái hiện những kiểu tóc độc đáo này là rất quan trọng...

Do đó, khi chuyển thể manga thành phim người đóng, đội ngũ sản xuất thường gặp khó khăn trong việc tái hiện những kiểu tóc độc đáo này. Trong nhiều trường hợp, chúng được tái hiện bằng tóc giả, nhưng cũng có những diễn viên đã tái hiện hoàn hảo những kiểu tóc kỳ quặc bằng chính mái tóc của họ - "tóc tự nhiên".

JoJo's Bizarre Adventure của Hirohiko Araki chinh phục độc giả bằng thế giới quan độc đáo với phong cách thiết kế kết hợp các yếu tố kinh dị và hồi hộp, cùng những trận đấu trí tuệ sử dụng năng lực siêu nhiên. Do sự nổi tiếng, bộ truyện đã được chuyển thể trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, bao gồm cả anime, và vào năm 2017, một bộ phim live-action, JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable Chapter 1 đã được phát hành. Dựa trên cốt truyện của phần 4, lấy bối cảnh tại một thành phố của Nhật Bản, bộ truyện cũng thu hút sự chú ý bởi dàn diễn viên toàn 'sao'.

Mackenyu Arata, người vào vai kẻ thù của nhân vật chính, Okuyasu Nijimura, đã tái hiện xuất sắc kiểu tóc của nhân vật bằng cách tự tay tạo kiểu tóc cho chính mình. Kiểu tóc của Okuyasu có phần tóc uốn xoăn ở đỉnh đầu và hai bên được tẩy trắng tạo nên vẻ ngoài vừa du côn vừa sành điệu. Để tái hiện sự tương phản màu sắc độc đáo này, Arata đã sử dụng thuốc tẩy mạnh trên mái tóc tự nhiên của mình. Chất tẩy trắng này dường như khá mạnh, gây tổn thương da và khiến da bị "rụng". Kiểu tóc không chỉ được tái hiện chính xác mà còn ngạc nhiên hơn khi Mackenyu Arata còn giữ nguyên kiểu tóc đó ngay cả trong thời gian rảnh rỗi. Tất nhiên, anh ấy cũng đã tập luyện rất kỹ lưỡng cho vai diễn. Với vóc dáng được rèn luyện kỹ lưỡng, kiểu tóc sử dụng tóc tự nhiên và biểu cảm hung dữ như thể có thể cắn ai đó bất cứ lúc nào, anh ấy đã hóa thân hoàn hảo vào Okuyasu như trong tác phẩm gốc.

"From Today, It’s My Turn!" là một bộ manga nổi tiếng về đề tài du côn của Nishimori Hiroyuki, lấy bối cảnh tại một trường trung học tư thục ở Chiba, xoay quanh một nhóm học sinh cá biệt. Nhân vật có kiểu tóc đặc trưng nhất trong tác phẩm này, được chuyển thể thành phim truyền hình live-action năm 2018, chắc chắn là một trong những nhân vật chính, du côn Shinji Ito. Mái tóc dài của anh dựng đứng như những chiếc gai nhọn, và dáng người cao lớn của anh tạo nên ấn tượng khó quên mỗi khi nhìn thấy. Kentaro Ito, người thủ vai nhân vật này, đã tái hiện kiểu tóc này, một biểu tượng thực sự của bộ truyện, bằng chính mái tóc tự nhiên của mình. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng tốn thời gian: Thoa một lượng lớn dung dịch tạo kiểu tóc, uốn xoăn và cố định chân tóc bằng nhiều kẹp ghim. Vì mỗi sợi tóc đều được phủ một lớp dung dịch tạo kiểu, nên mái tóc tạo ra cực kỳ cứng và được cho là gần giống như nhựa. Mặc dù đội ngũ làm tóc và trang điểm được cho là rất lành nghề, nhưng vẫn mất đến 40 đến 50 phút để hoàn thành kiểu tóc này. Có vẻ như Ito cũng gặp một số khó khăn, chẳng hạn như việc cố định tóc rất đau và dung dịch tạo kiểu tóc bị trôi do mồ hôi, cuối cùng gây kích ứng da. Nhưng tất cả những công sức đó đều xứng đáng, vì kiểu tóc này được làm cực kỳ tỉ mỉ và tái hiện chính xác bản gốc. Nó không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác mà còn có thể tạo ra một kiểu tóc chắc chắn, có thể chịu được cả những cảnh hành động gay cấn nhất. Ngay cả những người hâm mộ tác phẩm gốc có lẽ cũng không ngờ rằng, mái tóc dựng đứng như vậy lại được tạo ra từ chính tóc tự nhiên của nam diễn viên.

Manga "Tokyo Revengers" của Ken Wakui kể về nhân vật chính, người đột nhiên thức tỉnh sức mạnh du hành thời gian và du hành ngược thời gian để thay đổi số phận bi thảm của mình. Cốt truyện sáng tạo, kết hợp giữa yếu tố khoa học viễn tưởng và manga Mỹ, đã thu hút sự chú ý rộng rãi và trở thành một hiện tượng xã hội. Trong phiên bản phim live-action ra mắt năm 2021, Yamada Yuki, người vào vai Ryuguji Ken, hay còn gọi là "Draken", đã thể hiện niềm đam mê của mình bằng cách tái hiện kiểu tóc độc đáo của nhân vật bằng chính mái tóc tự nhiên của anh. Draken là một nhân vật đặc biệt nổi tiếng trong manga gốc, với kiểu tóc rất đặc trưng, ​​nổi bật với hình xăm rồng được khắc ở bên đầu cạo trọc và mái tóc vàng tết ở phía sau. Bản thân Yamada thực sự là một fan cuồng của manga gốc, và sự nhiệt tình đã thôi thúc anh đề xuất "tái hiện kiểu tóc của Draken bằng chính mái tóc của mình". Đúng như lời hứa, anh đã cạo trọc đầu và nhuộm tóc từ đen sang vàng, tái hiện thành công diện mạo gốc. Đoạn phim hậu trường về kiểu tóc và trang điểm cũng đã được công bố, và thật hấp dẫn khi chứng kiến ​​Yamada dần dần hóa thân thành Draken. Yamada cũng sử dụng miếng lót giày 15cm để tái hiện vóc dáng cao lớn của Draken. Anh thậm chí còn thực hiện những cảnh hành động đòi hỏi cao khi mang miếng lót giày này, thể hiện thái độ nghiêm túc của mình đối với vai diễn. Nhà sản xuất phim Shota Okada cực kỳ kỹ tính với kiểu tóc của Draken. Họ dường như đã dành năm giờ để thảo luận về hình dáng và màu sắc. Độ chính xác cao trong việc tái hiện Draken trên màn ảnh là minh chứng cho niềm đam mê đáng kinh ngạc của các diễn viên và đội ngũ sản xuất.

Những kiểu tóc kỳ quặc của các nhân vật manga là một phần quan trọng, thiết yếu trong tính cách của họ. Tất cả các diễn viên được giới thiệu ở đây đều đã chỉnh sửa mái tóc tự nhiên của mình để chuẩn bị đầy đủ cho vai diễn, mà không hề cân nhắc đến tác động hay gánh nặng mà nó sẽ gây ra cho cuộc sống hằng ngày. Mặc dù có thể tái hiện lại kiểu tóc này bằng tóc giả, nhưng việc lựa chọn sử dụng tóc thật đã nói lên rất nhiều về tinh thần diễn xuất và tình yêu của họ dành cho tác phẩm gốc.