Ba kiểu tóc kỳ quặc của nhân vật manga được tái hiện hoàn hảo và đi vào huyền thoại

SVO - Đây là 3 diễn viên đã tái hiện hoàn hảo những kiểu tóc kỳ quặc của các nhân vật manga bằng chính mái tóc của mình, từ Mackenyu Arata trong 'JoJo's Bizarre Adventure', Kentaro Ito trong 'From Today, It’s My Turn!' và Yuki Yamada trong 'Tokyo Revengers'.
Các nhân vật xuất hiện trong manga thường có ngoại hình độc đáo và phi thực tế. Nhiều nhân vật sở hữu kiểu tóc độc đáo, chỉ có ở thế giới hai chiều, và những kiểu tóc này là một yếu tố quan trọng tượng trưng cho bản sắc của nhân vật. Vì vậy, trong các tác phẩm live-action dựa trên manga, việc tái hiện những kiểu tóc độc đáo này là rất quan trọng...
Do đó, khi chuyển thể manga thành phim người đóng, đội ngũ sản xuất thường gặp khó khăn trong việc tái hiện những kiểu tóc độc đáo này. Trong nhiều trường hợp, chúng được tái hiện bằng tóc giả, nhưng cũng có những diễn viên đã tái hiện hoàn hảo những kiểu tóc kỳ quặc bằng chính mái tóc của họ - "tóc tự nhiên".
JoJo's Bizarre Adventure của Hirohiko Araki chinh phục độc giả bằng thế giới quan độc đáo với phong cách thiết kế kết hợp các yếu tố kinh dị và hồi hộp, cùng những trận đấu trí tuệ sử dụng năng lực siêu nhiên. Do sự nổi tiếng, bộ truyện đã được chuyển thể trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, bao gồm cả anime, và vào năm 2017, một bộ phim live-action, JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable Chapter 1 đã được phát hành. Dựa trên cốt truyện của phần 4, lấy bối cảnh tại một thành phố của Nhật Bản, bộ truyện cũng thu hút sự chú ý bởi dàn diễn viên toàn 'sao'.
Những kiểu tóc kỳ quặc của các nhân vật manga là một phần quan trọng, thiết yếu trong tính cách của họ. Tất cả các diễn viên được giới thiệu ở đây đều đã chỉnh sửa mái tóc tự nhiên của mình để chuẩn bị đầy đủ cho vai diễn, mà không hề cân nhắc đến tác động hay gánh nặng mà nó sẽ gây ra cho cuộc sống hằng ngày. Mặc dù có thể tái hiện lại kiểu tóc này bằng tóc giả, nhưng việc lựa chọn sử dụng tóc thật đã nói lên rất nhiều về tinh thần diễn xuất và tình yêu của họ dành cho tác phẩm gốc.