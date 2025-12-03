Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lisa của BLACKPINK gây 'sốc' với bộ trang phục táo bạo

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vẻ ngoài táo bạo và gợi cảm của Lisa BLACKPINK tại một sự kiện gần đây của Louis Vuitton đã gây chấn động.

Kể từ khi làm việc với thương hiệu này, Lisa đã có nhiều thay đổi lớn.

lisa.gif

Ngày 3/12, Lisa đã tham dự sự kiện Louis Vuitton Visionary Journey tại Hàn Quốc. Sau khi dự đoán được diện mạo của Lisa, cư dân mạng đã vô cùng bất ngờ khi thấy nữ thần tượng với mái tóc xoăn bồng bềnh và diện một bộ đồ kết hợp áo và quần vừa ấn tượng vừa táo bạo, gợi cảm. Thiết kế trông như những đường nét đã được phác thảo, và chất liệu mỏng manh cho phép Lisa diện kiểu "áo ngực hở", cùng với tay áo phồng và đuôi váy bồng bềnh, đây chắc chắn là một thiết kế nổi bật. Kiểu dáng ban đầu khá táo bạo, nhưng Lisa hoàn toàn có thể sải bước trên sàn diễn với kiểu trang phục này. Cư dân mạng không giấu được sự "ám ảnh" của họ với diện mạo này, cũng như phong cách táo bạo của Lisa với mái tóc xoăn lớn và thiết kế trang phục bất ngờ.

lisa-louis.jpg
Thu Hiền
#Thời trang táo bạo của Lisa #Phong cách gợi cảm của Lisa #Sự kiện Louis Vuitton #Ảnh hưởng của Lisa trong thời trang #Xu hướng tóc xoăn lớn #Trang phục nổi bật tại sự kiện

