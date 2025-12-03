NSƯT Thành Lộc, Hứa Vĩ Văn lồng tiếng cho phim hoạt hình đáng mong chờ mùa Giáng sinh 2025

SVO - Từ huyền thoại sân khấu NSƯT Thành Lộc, Bạch Long đến các diễn viên điện ảnh tài năng như Hứa Vĩ Văn thể hiện sự quyết tâm khi tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình Giáng sinh năm nay mang tên 'Vua của các vua'.

Phiên bản lồng tiếng cho hoạt hình Vua của các vua là món quà điện ảnh đầy ý nghĩa trong mùa Giáng sinh 2025. Bộ phim có sự tham gia của những gương mặt tài năng, giàu kinh nghiệm nhằm đảm bảo câu chuyện phim sẽ được truyền tải một cách chân thật, gần gũi và cảm xúc nhất đến khán giả Việt Nam.

Lần đầu tiên góp giọng trong một tác phẩm lồng tiếng, nam diễn viên Hứa Vĩ Văn chia sẻ niềm vinh dự thiêng liêng khi đảm nhận vai Chúa Giê-su.

“Từ lâu, tôi luôn mong một ngày được lồng tiếng cho một nhân vật hoạt hình. Nhưng tôi không ngờ vai đầu tiên trong đời lại là Chúa Giê-su. Niềm vui ấy với tôi thật sự rất lớn", Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

Trong dàn diễn viên lồng tiếng vừa được công bố cho The king of kings – Vua của các vua, bên cạnh Hứa Vĩ Văn, còn quy tụ nhiều nghệ sĩ có kinh nghiệm và chất giọng phù hợp để truyền tải chiều sâu cảm xúc của bộ phim. NSƯT Thành Lộc cũng góp giọng qua nhân vật Charles Dickens, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Bản lồng tiếng Việt còn có nhiều nghệ sĩ lồng tiếng tham gia. Phim hoạt hình Giáng sinh này được trau chuốt, chuẩn xác mà vẫn gần gũi, giúp khán giả - đặc biệt là thiếu nhi và gia đình cảm nhận rõ nét hơn hành trình yêu thương và an lành mà bộ phim muốn truyền tải. Đây hứa hẹn sẽ mang đến một hành trình điện ảnh giàu cảm xúc dành cho mọi lứa tuổi.

Giữa không khí ấm áp của mùa lễ hội, đây chính là tác phẩm ý nghĩa để cả gia đình cùng thưởng thức, cùng sẻ chia những khoảnh khắc thiêng liêng và kết nối sâu sắc hơn với câu chuyện mang giá trị vượt thời gian.

Vua của các vua sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc mùa Giáng sinh 2025, một điểm hẹn không thể bỏ lỡ cho khán giả yêu điện ảnh và những câu chuyện mang giá trị nhân văn.