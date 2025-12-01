Sau 5 năm, Hương Tràm 'lột xác' hoàn toàn, tiết lộ điều trở thành 'phao cứu sinh' của chính mình

Không chỉ đơn thuần là sự trở lại, đây là cột mốc cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của Hương Tràm trong âm nhạc. Từ một “công chúa ballad” của V-pop đến nghệ sĩ dám lựa chọn con đường riêng mang màu sắc cinematic pop, nữ ca sĩ biến album mới thành “phao cứu sinh” đúng nghĩa cho tâm hồn mình.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Tràm là người rất mê phim ảnh. Khi xem những bộ phim Hollywood, đặc biệt là những bộ phim có phần âm nhạc như The greatest showman, Tràm bị cuốn hút bởi cảm xúc mãnh liệt từ những bản nhạc phim. Đó là thứ âm nhạc có không gian rất rộng, ý nghĩa rất lớn và khiến người nghe như hòa vào từng khung hình. Chính cảm hứng đó đã đưa Tràm đến với cinematic pop".

Với tình yêu dành cho điện ảnh và cinematic pop, Hương Tràm đã ấp ủ mong muốn thực hiện một dự án âm nhạc mang quy mô và cảm xúc tương tự. Khi nhạc sĩ Hùng Quân gửi đến ca khúc Phao cứu sinh, cô lập tức nhận ra đây chính là chất liệu hoàn hảo để bắt đầu dự án album mới.

Trong giọng nói đầy xúc động, Hương Tràm kể rằng, cô đã nhìn thấy trong ca khúc không chỉ câu chuyện tình yêu, mà còn là hình ảnh chính bản thân mình trong những năm tháng sống xa quê hương.

Vì vậy, Phao cứu sinh không chỉ là tên album, mà còn là biểu tượng của hành trình tìm lại bình yên, tìm lại lý do để đứng trên sân khấu và hát bằng thứ cảm xúc chân thật nhất.

Đây không chỉ là album đánh dấu sự trở lại của Hương Tràm, mà là hành trình trưởng thành đầy bản lĩnh của một nghệ sĩ đã đi qua những nỗi đau, sự giằng xé và những khoảnh khắc tự vấn sâu sắc.

Nữ ca sĩ cũng khẳng định bản thân hiểu rằng, cinematic pop không phải là thể loại dễ tiếp cận. Nhưng Hương Tràm tin rằng, người nghệ sĩ phải đủ can đảm để bước khỏi "vùng an toàn" và thử nghiệm những điều mới.

Trong lần ra mắt album này, Hương Tràm bật mí: “Mỗi lần stress, tôi lái xe một mình và mở nhạc rock thật lớn để "quẩy" theo. Và nỗi buồn cũng theo đó mà "tan đi"".

Với dự án này, Hương Tràm không chỉ đổi mới bản thân, mà còn góp phần thổi làn gió mới vào thị trường âm nhạc Việt, vốn hiếm khi xuất hiện các album thuần cinematic pop được đầu tư quy mô như thế.

Với album phòng thu thứ hai này, Hương Tràm không chỉ trở lại, mà còn đặt chân sang một chương mới trong sự nghiệp. Khán giả sẽ được thấy một giọng hát sâu sắc, bản lĩnh và giàu giá trị nghệ thuật hơn.