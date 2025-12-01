Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Sau 5 năm, Hương Tràm 'lột xác' hoàn toàn, tiết lộ điều trở thành 'phao cứu sinh' của chính mình

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau 5 năm, Hương Tràm tái xuất mạnh mẽ với album mang tinh thần điện ảnh và câu chuyện chữa lành.

Không chỉ đơn thuần là sự trở lại, đây là cột mốc cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của Hương Tràm trong âm nhạc. Từ một “công chúa ballad” của V-pop đến nghệ sĩ dám lựa chọn con đường riêng mang màu sắc cinematic pop, nữ ca sĩ biến album mới thành “phao cứu sinh” đúng nghĩa cho tâm hồn mình.

1000039093.jpg

Nữ ca sĩ tâm sự: “Tràm là người rất mê phim ảnh. Khi xem những bộ phim Hollywood, đặc biệt là những bộ phim có phần âm nhạc như The greatest showman, Tràm bị cuốn hút bởi cảm xúc mãnh liệt từ những bản nhạc phim. Đó là thứ âm nhạc có không gian rất rộng, ý nghĩa rất lớn và khiến người nghe như hòa vào từng khung hình. Chính cảm hứng đó đã đưa Tràm đến với cinematic pop".

1000039099.jpg

Với tình yêu dành cho điện ảnh và cinematic pop, Hương Tràm đã ấp ủ mong muốn thực hiện một dự án âm nhạc mang quy mô và cảm xúc tương tự. Khi nhạc sĩ Hùng Quân gửi đến ca khúc Phao cứu sinh, cô lập tức nhận ra đây chính là chất liệu hoàn hảo để bắt đầu dự án album mới.

1000039090.jpg

Trong giọng nói đầy xúc động, Hương Tràm kể rằng, cô đã nhìn thấy trong ca khúc không chỉ câu chuyện tình yêu, mà còn là hình ảnh chính bản thân mình trong những năm tháng sống xa quê hương.

Vì vậy, Phao cứu sinh không chỉ là tên album, mà còn là biểu tượng của hành trình tìm lại bình yên, tìm lại lý do để đứng trên sân khấu và hát bằng thứ cảm xúc chân thật nhất.

1000039088.jpg

Đây không chỉ là album đánh dấu sự trở lại của Hương Tràm, mà là hành trình trưởng thành đầy bản lĩnh của một nghệ sĩ đã đi qua những nỗi đau, sự giằng xé và những khoảnh khắc tự vấn sâu sắc.

1000039091.jpg

Nữ ca sĩ cũng khẳng định bản thân hiểu rằng, cinematic pop không phải là thể loại dễ tiếp cận. Nhưng Hương Tràm tin rằng, người nghệ sĩ phải đủ can đảm để bước khỏi "vùng an toàn" và thử nghiệm những điều mới.

1000039092.jpg

Trong lần ra mắt album này, Hương Tràm bật mí: “Mỗi lần stress, tôi lái xe một mình và mở nhạc rock thật lớn để "quẩy" theo. Và nỗi buồn cũng theo đó mà "tan đi"".

1000039089.jpg

Với dự án này, Hương Tràm không chỉ đổi mới bản thân, mà còn góp phần thổi làn gió mới vào thị trường âm nhạc Việt, vốn hiếm khi xuất hiện các album thuần cinematic pop được đầu tư quy mô như thế.

1000039094.jpg

Với album phòng thu thứ hai này, Hương Tràm không chỉ trở lại, mà còn đặt chân sang một chương mới trong sự nghiệp. Khán giả sẽ được thấy một giọng hát sâu sắc, bản lĩnh và giàu giá trị nghệ thuật hơn.

Bình Nguyễn
#Hương Tràm #ca sĩ Hương Tràm #album mới #ballad #Phao cứu sinh #Showcase Phao Cứu Sinh #Cinematic pop

Xem thêm

Cùng chuyên mục