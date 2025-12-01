Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Kiều Anh, Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy và Bảo Ngọc cùng ngồi 'ghế nóng', nhan sắc có 'lấn át' dàn thí sinh?

Văn Sơn
SVO - Vòng sơ khảo của 'Miss world Vietnam 2025' đã khởi động hành trình tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự đấu trường 'Miss world' danh giá. Ban giám khảo đã chọn ra top 50 bước vào vòng Chung kết toàn quốc.

Các giám khảo tham gia chấm vòng Sơ khảo Miss world Vietnam 2025 gồm: Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng MC Lê Quỳnh Trâm, nhà thiết kế Thanh Hương Bùi.

k5-6185.jpg

Dàn thí sinh năm nay có độ tuổi trải dài từ năm 2000 trở về sau, mang đến một nguồn năng lượng trẻ trung và hiện đại. Không chỉ nhan sắc và kỹ năng trình diễn, dàn ứng viên Miss world Vietnam 2025 còn thu hút sự chú ý bởi nền tảng học vấn ấn tượng.

k5-7238.jpg

Sau quá trình đánh giá, Ban giám khảo đã quyết định chọn ra 50 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết.

k5-6193.jpg

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam bày tỏ sự kỳ vọng về một mùa giải bùng nổ: “Chúng tôi thật sự vui mừng và hào hứng khi chứng kiến chất lượng thí sinh năm nay ấn tượng. Tôi nhìn thấy ở họ một tinh thần cạnh tranh rất văn minh với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, định hướng rõ ràng và mong muốn cống hiến thật sự".

k5-7444.jpg

"Điều đó cho thấy Miss world Vietnam đã trở thành một sân chơi uy tín, thúc đẩy các cô gái hoàn thiện bản thân từng ngày. Tôi tin, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng một mùa giải bứt phá, bùng nổ”, anh nói.

k5-7255.jpg

Sau khi chính thức nhập cuộc, các thí sinh sẽ tham gia các phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Biển

top-50.jpg

Người chiến thắng Miss world Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, đồng thời, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss world lần 74.

Văn Sơn
#Miss world Vietnam #Miss World Vietnam 2025 #Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi #Miss world #Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh #Trần Tiểu Vy #Lương Thùy Linh #Lê Nguyễn Bảo Ngọc

