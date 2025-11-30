SOOBIN thành công trọn vẹn với live concert quy mô 'khủng', quyên góp hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

SVO - Vượt ngoài kỳ vọng của khán giả ở danh xưng 'all-rounder', SOOBIN tạo nên sự trọn vẹn trong 'SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER THE FINAL' bằng cảm xúc nghệ thuật văn minh và tử tế.

Góp phần tạo nên đêm diễn thành công rực rỡ của SOOBIN là những trình diễn của các nghệ sĩ khách mời như Binz, VSTRA, Rhymastic, NSND Huỳnh Tú cùng dàn học trò trong đội hình Tân Binh Thắng Cấp.

SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL được dàn dựng lớp lang, có cao trào và sâu lắng thông qua những phong cách âm nhạc khác nhau, đại diện cho hình ảnh nghệ sĩ SOOBIN trên từng chặng hành trình nghệ thuật.

Những màn trình diễn mở màn cho thấy sự choáng ngợp, bùng nổ đến nghẹt thở, mang hơi thở của một SOOBIN thăng hoa trên đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc.

Những bản phối bắt tai, thú vị như Đã đến lúc, BlackJack, Superstar và Hey làm cho không khí live concert nóng hơn bao giờ hết. Tuyên ngôn Superstar như khẳng định vị thế trong âm nhạc của chính mình mà SOOBIN muốn nói với khán giả.

Tiếp nối sự rực cháy, SOOBIN tiếp tục khiến khán giả ngạc nhiên khi nhảy múa giữa lòng trung tâm sân khấu. Những tác phẩm như Bật nó lên, Lu mờ, Ai mà biết được, Trò chơi lần lượt được vang lên tại nhiều điểm không gian trên những sân khấu phụ giữa hàng ngàn khán giả để tạo ra những trải nghiệm cảm xúc đặc biệt.

Tiếp đó, anh lần lượt thể hiện những bản ballad làm nên tên tuổi của mình như Anh đã quen với cô đơn, Nếu ngày ấy, Phía sau một cô gái, Xin đừng lặng im, Giá như và Tháng năm. SOOBIN đã chinh phục hoàn toàn trái tim người hâm mộ bằng những ca khúc ballad tự sự và tình cảm.

Sau đó, các ca khúc Mục hạ vô nhân, Ngồi tựa mạn thuyền lần lượt vang lên, mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc vô cùng đặc biệt xen lẫn tự hào. Một lần nữa, SOOBIN cùng SlimV cùng mang âm hưởng dân gian văn hoá Việt Nam vang lên trên một sân khấu âm nhạc hiện đại.

Cuối chương Văn hoá, SOOBIN cùng bố là NSND Huỳnh Tú, Binz và đội hình Tân Binh Thăng Cấp đã có những chia sẻ ý nghĩa về văn hoá nghệ thuật truyền thống. Đây là sân khấu của ba thế hệ âm nhạc cùng nhau tôn vinh văn hoá và nghệ thuật truyền thống.

Ở chặng cuối, SOOBIN thăng hoa với những ca khúc Cao gót, Dancing in the dark, Ngổn ngang, Sẽ quên em nhanh thôi, Sunset in the city, KingDom, Day dream, Beautiful monster và kết màn bằng giai điệu Ai cũng phải lớn.

Trước đêm diễn, SOOBIN cùng SS Label đã đóng góp 500 triệu đồng gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Anh cùng các cộng sự có lời kêu gọi tất cả các khán giả có mặt tại đêm diễn quyên góp và hướng về đồng bào chịu thiệt hại cho thiên tai trong thời gian vừa qua.

Tổng kết, bằng sự hợp sức và tinh thần là người Việt, chúng ta luôn đồng hành và sát cánh bên nhau, hàng chục ngàn khán giả có mặt trong SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL đã ủng hộ tổng cộng 1,25 tỷ đồng.

Số tiền được gửi về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ trong thời gian vừa qua.