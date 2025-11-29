Chuyện gì khiến nữ diễn viên này 'đơ người', 'sốc' đến mức khóc không thành?

SVO - Bộ phim 'Cuộc chiến hạ lưu' kết thúc với thành tích ấn tượng. Các diễn viên Lê Phương, Trịnh Thảo khóc suýt ngất khi vai của NSƯT Kim Phương qua đời.

Trong tập cuối của phim, cao trào được đẩy lên khi căn nhà ven sông bị Mạnh cho người giật sập. Trong đống đổ nát, anh Sáng tìm thấy tờ giấy mua bán đất viết tay giấu sau ảnh thờ ông Hai.

Gia đình quyết định từ chối khoản bồi thường và nói rõ việc họ không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn lựa chọn ở bên nhau. Cuộc chiến hạ lưu khép lại bằng cảnh cả nhà đoàn tụ trong căn nhà mới, tiếp tục thờ cúng ông bà Hai như người thân ruột thịt.

Cảnh bà Hai (NSƯT Kim Phương thủ diễn) qua đời được đánh giá là phân đoạn xúc động, để lại nốt trầm cho cả khán giả lẫn diễn viên. Dù từng đóng nhiều cảnh mất người thân, song đây là lần đầu Lê Phương nhập tâm đến mức “chấn động cảm xúc”.

“Cảm giác giống thật, khủng khiếp lắm. Nhiều khi, mình muốn giả bộ khóc hay dùng kỹ thuật cũng không được. Tôi khóc không nín được, bị nhức đầu, nhức mắt rồi choáng váng luôn. Một xíu nữa thì có thể tôi ngã xuống đất cái đùng liền”, nữ diễn viên kể.

Ngoài ra, cảnh căn nhà ven sông bị giật sập là trải nghiệm khó quên nhất với đoàn phim. Dù được lên kế hoạch quay trong thời tiết nắng, cảnh quay lại trùng đúng cơn mưa bất ngờ, vô tình tăng thêm cảm xúc cho đoạn phim.

“Nhìn cái nhà bị sập, không phải là tâm trạng của chị Bé Gái nữa. Đó là tâm trạng thật sự của tôi luôn. Tôi thương, gắn bó chứ không còn là bối cảnh nữa. Cảnh quay là cảm xúc thật, tôi xót cái nhà. Mọi tâm trạng không cần phải diễn luôn”, Lê Phương nói.

Trái ngược với cảm xúc tuôn trào của đàn chị, Trịnh Thảo lại rơi vào trạng thái “chết lặng”: “Tôi đơ luôn, sốc đến mức khóc không thành. Xe cẩu mới ủi tới dàn cây phía ngoài là tôi muốn gục ngã rồi”.

Cuộc chiến hạ lưu kết thúc khi các nhân vật mất đi tiền bạc, căn nhà, những điều tưởng quan trọng nhất. Đổi lại, họ tìm được sự gắn kết và tình thân, dù không cùng huyết thống, thứ sức mạnh giúp họ bước tiếp.

“Nếu chúng ta đối xử chân thành và nhẹ nhàng hơn, có lẽ nhiều điều đáng tiếc đã không xảy ra. Mong khán giả yêu thương gia đình và những người xung quanh nhiều hơn”, đạo diễn Mr. Tô chia sẻ.