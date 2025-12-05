Linh Sơn vừa tái xuất màn ảnh đã phải sống ẩn dật ở Bãi Giữa sông Hồng

SVO - Sự xuất hiện của nam diễn viên cùng các tên tuổi lớn như NSND Tiến Đạt, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Minh Tuấn... hứa hẹn mang đến nhiều xúc cảm trên màn ảnh nhỏ cùng tác phẩm 'Phù sa ngọt'.

Lấy chất liệu từ chính đời sống ven sông, Phù sa ngọt đưa khán giả đến với cộng đồng xóm Bến, nơi đời sống được bồi đắp bởi những thăng trầm và khát vọng của những con người gắn bó với dòng sông Hồng.Vừa lên sóng những tập đầu, Phù sa ngọt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.

Theo chân Đăng 'đen' (Linh Sơn thủ vai), một chàng trai Hà Nội gốc sống ẩn cư ở xóm Bến (Bãi Giữa sông Hồng), bộ phim khắc hoạ cuộc sống bình dị của những người dân ngụ cư nơi đây với nhiều thăng trầm cùng con sông. Linh Sơn cho biết, đây là vai diễn trở lại sau nhiều năm vắng bóng của anh, cũng là lần đầu anh được trải nghiệm cuộc sống của một người sống trên sông là như thế nào. Từ đó, anh đồng cảm và thấy thương những người dân ở đây hơn bao giờ hết.

Từ những câu chuyện nơi xóm Bến, phim góp phần lan tỏa tinh thần xây dựng “trục xanh - trục văn hóa” và hình thành sự đồng thuận xã hội đối với tầm nhìn "Thành phố bên sông Hồng”. Thông qua cách kể chuyện gần gũi, mang hơi thở cuộc sống, phim nhấn mạnh vai trò của sông Hồng như linh mạch văn hóa - kinh tế - sinh thái của Thủ đô, nơi những dòng chảy mang những hạt phù sa nuôi dưỡng đời sống và truyền cảm hứng cho quá trình đổi thay của một đô thị phát triển theo hướng hiện đại mà vẫn giàu bản sắc.

Bộ phim quy tụ đội ngũ nghệ sỹ tài năng thuộc nhiều thế hệ: NSND Tiến Đạt vai ông Tân - tổ trưởng tổ dân phố, luôn khéo léo vận động cộng đồng; NSƯT Quách Thu Phương vai cô Hồng - người phụ nữ Tràng An thanh lịch, đem con trai trở về xóm Bến để chữa lành sau biến cố; NSƯT Anh Thơ vai bà Hòe hàng nước, “điểm kết nối thông tin” của xóm; Hà Phương Anh vai Nga - cô gái trẻ gặp biến cố, được cộng đồng xóm Bến cưu mang…

Dàn diễn viên chính trong 'Phù sa ngọt'.

Ý tưởng Phù sa ngọt xuất phát từ những chuyển động mạnh mẽ của Hà Nội trong những năm gần đây, đặc biệt tại các khu vực ven sông Hồng. Thuộc thể loại tâm lý gia đình, phim khắc họa đời sống của cư dân xóm ven sông nhưng cũng truyền tải tinh thần bền bỉ và khát vọng đổi thay, ước mơ vươn lên của họ. Bối cảnh được khai thác chân thực: Từ phố cổ đến những xóm lao động ven sông, nơi văn hóa truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống đô thị hiện đại. Khi Hà Nội quy hoạch lấy sông Hồng làm trục phát triển quan trọng trong giai đoạn mới, những biến chuyển của thành phố được phản chiếu rõ nét lên nhịp sống thường ngày của cộng đồng ven sông. Bãi bờ hoang sơ đang dần khoác lên diện mạo mới, những khu đô thị, khu sinh thái, cảnh quan văn minh hiện đại mở ra cơ hội sinh kế cho người dân.

Và trong sự dịch chuyển đó, bộ phim phản ánh sự đổi thay giữa quá khứ và hiện tại, nơi con người vừa gìn giữ ký ức của dòng sông, vừa bước qua ngưỡng cửa của một đô thị đang chuyển mìnhmạnh mẽ. Đạo diễn Mạnh Hà lựa chọn cách kể nhẹ nhàng, giàu chất thơ, nhấn mạnh vẻ đẹp dung dị của nếp sống ven sông. Anh sử dụng những chi tiết đời thường - bãi bồi, phiên chợ, tiếng máy đóng thuyền, bữa cơm xóm Bến - để tạo nên không gian giàu cảm xúc và gắn kết với giá trị sông Hồng mang lại.